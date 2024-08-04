Хулиганы с когтями: обзор кошачьих пород, которые могут портить жизнь своим хозяевам

Кошки - это популярные и любимые домашние питомцы во всём мире. Однако не все кошачьи одинаково спокойные и ласковые. Некоторые породы славятся своим своенравным и даже вредным поведением, которое может сильно усложнять жизнь хозяев. Давайте рассмотрим самые беспокойные и непослушные породы кошек.

Сфинкс

Бесшерстные кошки породы сфинкс известны своей активностью и любознательностью. Они очень подвижные, постоянно чем-то заняты и могут доставлять множество неудобств владельцам. Сфинксы обожают залезать в самые труднодоступные места, часто ломают и портят вещи, и могут даже воровать еду со стола. Кроме того, их нужно часто купать, чтобы поддерживать чистоту кожи.

Ориентальная кошка

Эти кошки отличаются не только экзотической внешностью, но и очень активным, назойливым поведением. Ориенталы постоянно требуют внимания хозяев, громко мяукают и могут даже открывать двери. Они не переносят одиночества и очень страдают, если их надолго оставляют одних. Также этим кошкам свойственно портить мебель и другие предметы.

Девон-рекс

Представители этой породы известны своим игривым, даже "хулиганским" нравом. Девон-рексы очень энергичные, любят лазить, прыгать и заглядывать везде, куда только можно. Они не остановятся ни перед чем, чтобы привлечь к себе внимание, и могут даже воровать еду прямо из тарелок. Кроме того, эти кошки обладают отменным здоровьем и живучестью, что только усугубляет их заводной характер.

Бенгальская кошка

Бенгалы - это дикие кошки, одомашненные сравнительно недавно. Поэтому они сохранили в себе природную дикость, любопытство и непредсказуемость. Бенгалы невероятно активны, очень любят прыгать, лазать и разрушать все вокруг. Они также могут проявлять агрессию к своим владельцам, особенно если им не уделяют достаточно внимания.

Турецкая ангора

Грациозные кошки породы турецкая ангора тоже не относятся к числу самых спокойных питомцев. Они крайне любознательны, постоянно исследуют все вокруг и часто становятся виновниками беспорядка. Ангоры обожают гоняться за всем, что движется, в том числе за тенями и лазерными указками, нередко ломая и портя вещи в погоне.

Конечно, это не значит, что все кошки этих пород непременно станут вредными и доставят проблемы своим владельцам. Мног ое зависит от индивидуальных особенностей конкретного питомца и от того, насколько грамотно его воспитывают и социализируют. Но в целом эти породы точно требуют больше времени, сил и терпения от своих хозяев.

Фото: CATCREST.