Эксперты рассказали, для чего кошки вылизывают своих хозяев

Когда собака вылизывает своего хозяина, это никого не удивляет.

Но когда кошка начинает вылизывать руки или волосы своих владельцев, это выглядит гораздо более странно. Многие владельцы кошек не знают, как правильно реагировать на такое поведение.

Кошачья гигиена

Редко какая кошка проявляет такую заботу о своем хозяине. Обычно эти животные сосредоточены на своей гигиене и не слишком беспокоятся о чистоте человека.

Кошки вылизывают себя по нескольку раз в день, что помогает им поддерживать чистоту, снимать стресс или просто занять себя.

Нормально, если одна кошка вылизывает другую, проявляя материнский инстинкт. Иногда объектом внимания становится даже собака.

Отношение к владельцу

Когда кошка начинает вылизывать руки хозяину, не каждый может это выдержать. Язык кошки напоминает наждачную бумагу, и такая ласка скорее мучительна, чем приятна.

Однако эксперты советуют потерпеть, так как кошка не станет вылизывать хозяина просто так. Обычно это происходит, когда животное расслаблено и чувствует себя в безопасности.

Такой жест означает желание подружиться или укрепить отношения с хозяином. Кошка может также делать это, чтобы привлечь внимание к своей персоне.

Фото: commons.wikimedia.org/Basile Morin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)