Ученые из Утрехтского университета выяснили, что домашние кошки склонны к клептомании, крадя случайные предметы не для подарков хозяевам, а в своих интересах. Исследование показало, что кошки, имеющие маленькие желудки, могут запасать предметы на своей территории по инстинкту.
Также они привлекаются к шерстяным и пластиковым вещам, содержащим ланолин. Примеры из разных стран подтверждают, что некоторые кошки могут совершать до 100 краж в месяц, принеся домой самые разные предметы, от пластиковых игрушек до компьютерных мышей.
Фото: commons.wikimedia.org/André Karwath aka Aka (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license)
В ДР Конго возросло количество заболевших оспой обезьян
В Демократической Республике Конго растёт число заражений вирусом mpox (новое название оспы обезьян), с эпицентром в западной провинции Экваториальная.
Эксперт Торопцев предположил, что биткоин может стоить по $68 тыс. в августе
Криптоэксперт Антон Торопцев предположил, что в августе биткоин может колебаться между $60 тыс. и $68 тыс.
В США выяснили, что интервальное голодание и здоровая диета улучшили работу мозга пожилых
Исследование американских ученых из Университета Джона Хопкинса и Национального института старения, опубликованное в журнале Cell Metabolism, показало, что интервальное голодание и здоровое питание улучшают когнитивные функции у пожилых людей с ожирением и резистентностью к инсулину.
Академик Нетесов: для предотвращения листериоза важно термически обрабатывать пищу
Академик Сергей Нетесов порекомендовал проводить термическую обработку пищи (варка, жарка, тушение, кипячение) для предотвращения заражения листериозом, бактериальной инфекцией.