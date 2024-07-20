Ученые из Утрехтского университета выяснили, что домашние кошки склонны к клептомании, крадя случайные предметы не для подарков хозяевам, а в своих интересах. Исследование показало, что кошки, имеющие маленькие желудки, могут запасать предметы на своей территории по инстинкту.

Также они привлекаются к шерстяным и пластиковым вещам, содержащим ланолин. Примеры из разных стран подтверждают, что некоторые кошки могут совершать до 100 краж в месяц, принеся домой самые разные предметы, от пластиковых игрушек до компьютерных мышей.

Фото: commons.wikimedia.org/André Karwath aka Aka (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license)