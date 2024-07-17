Ветеринар Ольга Лешатон дала рекомендации по уходу за кошками в квартирах без кондиционера в условиях жары до +35 градусов. Важно обеспечить прохладу, используя затененные помещения и вентиляторы.
Кошки страдают от жары, особенно породы с плоскими мордами, котята и пожилые кошки. Симптомы перегрева включают вялость, сухой нос, повышенную температуру и отказ от еды.
Необходимо обеспечить доступ к прохладной воде, протереть полотенцем с прохладной водой уши, лапы и живот кошки. Не рекомендуется стричь кошек, так как шерсть помогает в терморегуляции.
Важно также регулярно вычесывать подшерсток и обеспечивать доступ к чистой воде в разных местах, сообщает DoctorPiter.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Wasiul Bahar (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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