Ломтики хлеба
Ломтики хлеба
© freepik.com by azerbaijan_stockers
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:20

Кошек манит запах хлеба и дрожжей: вот что на самом деле притягивает питомцев

Кошки реагируют на запах дрожжей лёгким возбуждением

Многие владельцы замечали, что кошки проявляют интерес к необычным ароматам: кто-то тянется к оливкам, кто-то — к валериане, а некоторые питомцы оживляются, когда в доме пахнет хлебом или пивными дрожжами. Действительно ли кошки любят запах дрожжей, и безопасно ли это для них?

Почему кошек привлекает запах дрожжей

Учёные объясняют интерес к дрожжам их химическим составом. В них содержатся:

  • нуклеотиды и аминокислоты, влияющие на рецепторы кошек;

  • витамины группы B, которые особенно ценны для животных;

  • лёгкий "броженый" аромат, напоминающий запах некоторых растений, возбуждающих кошек.

Поэтому у части питомцев дрожжевой запах вызывает любопытство и даже приятное возбуждение.

Важно: дрожжи в рационе

Хотя запах дрожжей может нравиться кошкам, давать их в чистом виде нельзя.

  • Пекарские дрожжи в сыром виде вызывают брожение в желудке, боль и вздутие.

  • Пивные дрожжи в форме добавок иногда используют в ветеринарии как источник витаминов группы B, но только по назначению врача.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Давать кошке кусок теста → брожение и отравление → угощать готовым кормом или лакомством.

  • Игнорировать интерес к запаху → кошка может попробовать сама → хранить тесто и дрожжи вне доступа.

  • Использовать дрожжи как игрушку → риск болезни → заменить безопасными игрушками с кошачьей мятой.

А что если…

А что если кошка явно "сходит с ума" по запаху хлеба? Скорее всего, её привлекает не сам хлеб, а аромат дрожжей и корочки. Но кормить хлебобулочными изделиями питомца не стоит: они не несут пользы и могут навредить пищеварению.

FAQ

Почему кошка любит запах хлеба?
Скорее всего, её привлекают летучие вещества из дрожжей.

Можно ли давать кошке дрожжи?
Только в виде специальных кормовых добавок и по назначению ветеринара.

Все ли кошки реагируют на дрожжи?
Нет, реакция индивидуальна: одни проявляют интерес, другие остаются равнодушными.

Мифы и правда

  • Миф: дрожжи безопасны для кошек, ведь они "натуральные".
    Правда: в сыром виде они опасны, а добавки допустимы только под контролем врача.

  • Миф: если кошка любит запах хлеба, можно делиться.
    Правда: хлеб — пустые калории и риск проблем с ЖКТ.

  • Миф: дрожжи действуют на кошек так же, как валериана.
    Правда: эффект слабее и индивидуален.

Сон и психология

Интерес к необычным запахам связан с врождённым любопытством. Если кошка вдыхает аромат дрожжей, она может "застыть", принюхиваться или даже мурлыкать — это своеобразное сенсорное удовольствие.

Три интересных факта

  1. Пивные дрожжи часто добавляют в корма для кошек для блеска шерсти.

  2. Не все кошки реагируют на дрожжи — у некоторых запах вызывает равнодушие.

  3. У диких кошачьих интерес к запахам тоже выражен: они часто исследуют бродящие плоды.

Исторический контекст

  • В Древнем Египте кошки жили рядом с пекарнями и винодельнями, где запах дрожжей был повсюду.

  • В XX веке пивные дрожжи стали популярной кормовой добавкой для домашних животных.

  • Сегодня дрожжи применяют в ветеринарии ограниченно, в основном для улучшения состояния кожи и шерсти.

