Кошка худеет, а живот растёт: тревожный сигнал, который нельзя игнорировать

вчера в 20:03

Хотите, чтобы собака жила дольше? Дайте ей задачи для ума

Не только прогулки важны для собаки: умственные игры делают её счастливее, умнее и спокойнее. Узнайте 3 лучших способа тренировать собачий ум.

вчера в 19:17

Запахи, которые манят: почему мусор так притягателен для собак

Почему собака тянется к мусору и как её от этого отучить? История, инстинкты и практические советы помогут понять и решить проблему.

вчера в 18:47

Кошки так любят рыбу: тайна, которая началась 3 тысячи лет назад

Почему кошки любят рыбу, но боятся воды? Ответ кроется в истории одомашнивания, биологии и тысячелетних привычках питомцев.

вчера в 17:12

Ласкаете кошку — а она смывает ваш запах: охотничий инстинкт в действии

Почему кошка умывается сразу после ваших ласк? Это не каприз, а язык кошачьих инстинктов, который важно понимать каждому владельцу.

вчера в 16:43

Неожиданное поведение щенков: что скрывает их любовь к грызению лежанок

Почему щенки грызут свои лежанки? Узнайте, как отучить питомца от этого поведения с помощью простых и эффективных методов.

вчера в 16:33

Осень: как грязь и лужи превращают прогулки с собакой в настоящие испытания

Узнайте, как правильно купать собак осенью, чтобы избежать проблем со здоровьем. Полезные советы по уходу за шерстью и выбору моющих средств!

вчера в 15:24

Мяу или молчание? Как понять истинные желания вашего питомца

Узнайте, как понять желания ваших кошек! Их поведение может рассказать о многом, от потребности в личном пространстве до проявления любви.

вчера в 15:16

Как взгляд в глаза вашей кошки может изменить всё: шокирующие факты

Узнайте, почему взгляд в глаза вашей кошки может быть опасен! Откройте для себя секреты кошачьего общения и научитесь избегать конфликтов.

