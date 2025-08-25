Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 4:11

Кошка худеет, а живот растёт: тревожный сигнал, который нельзя игнорировать

Ветеринары: даже домашняя кошка может заразиться глистами через блох или сырое мясо

Даже домашняя кошка, которая никогда не выходит на улицу, может заразиться глистами. Чаще всего источником становятся блохи или сырое мясо, а также обувь хозяина, на которой легко принести яйца паразитов в квартиру.

Пути заражения

Кошка может подхватить гельминтов:

  • при поедании сырого заражённого мяса;

  • при контакте с больным животным;

  • через блох, которые переносят яйца ленточных червей;

  • котята нередко заражаются от матери-кошки.

Симптомы заражения

На ранних стадиях признаки практически незаметны, но внимательный хозяин сможет заметить изменения.

  1. Живот — становится округлым, "бочкообразным".
  2. Худоба — кошка теряет вес, заметно выступают кости.
  3. ЖКТ — рвота, диарея, тошнота. При сильном заражении возможна неостанавливающаяся рвота, что угрожает жизни.
  4. Десны — бледные или сероватые, признак анемии.
  5. Аппетит — либо постоянный голод, либо полное отсутствие интереса к еде.
  6. Внешний вид — шерсть тусклая, с колтунами; вокруг анального отверстия может выпадать шерсть; иногда слизистые приобретают желтоватый оттенок.
  7. Поведение — питомец "ездит" на попе по ковру, становится вялым или раздражительным.
  8. Блохи — часто идут "в комплекте" с глистами. Черные точки на шерсти — признак наличия насекомых.
  9. Лоток — в кале можно заметить фрагменты ленточных червей.

Профилактика и лечение

Лучший способ защиты — профилактика.

  • Используйте антигельминтные препараты по назначению ветеринара.

  • Не допускайте поедания сырого мяса или грызунов.

  • Проводите регулярную обработку от блох.

  • При сильных симптомах обращайтесь к ветеринару: врач определит вид паразита и назначит подходящее лечение.

Опасны ли глисты кошек для человека

Большинство кошачьих гельминтов в кишечнике человека жить не могут. Однако некоторые виды способны попадать под кожу или передаваться детям при несоблюдении правил гигиены.

Совет: регулярно мойте руки, особенно детям, и проводите профилактическую дегельминтизацию питомца.

