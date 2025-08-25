Кошка худеет, а живот растёт: тревожный сигнал, который нельзя игнорировать
Даже домашняя кошка, которая никогда не выходит на улицу, может заразиться глистами. Чаще всего источником становятся блохи или сырое мясо, а также обувь хозяина, на которой легко принести яйца паразитов в квартиру.
Пути заражения
Кошка может подхватить гельминтов:
-
при поедании сырого заражённого мяса;
-
при контакте с больным животным;
-
через блох, которые переносят яйца ленточных червей;
-
котята нередко заражаются от матери-кошки.
Симптомы заражения
На ранних стадиях признаки практически незаметны, но внимательный хозяин сможет заметить изменения.
- Живот — становится округлым, "бочкообразным".
- Худоба — кошка теряет вес, заметно выступают кости.
- ЖКТ — рвота, диарея, тошнота. При сильном заражении возможна неостанавливающаяся рвота, что угрожает жизни.
- Десны — бледные или сероватые, признак анемии.
- Аппетит — либо постоянный голод, либо полное отсутствие интереса к еде.
- Внешний вид — шерсть тусклая, с колтунами; вокруг анального отверстия может выпадать шерсть; иногда слизистые приобретают желтоватый оттенок.
- Поведение — питомец "ездит" на попе по ковру, становится вялым или раздражительным.
- Блохи — часто идут "в комплекте" с глистами. Черные точки на шерсти — признак наличия насекомых.
- Лоток — в кале можно заметить фрагменты ленточных червей.
Профилактика и лечение
Лучший способ защиты — профилактика.
-
Используйте антигельминтные препараты по назначению ветеринара.
-
Не допускайте поедания сырого мяса или грызунов.
-
Проводите регулярную обработку от блох.
-
При сильных симптомах обращайтесь к ветеринару: врач определит вид паразита и назначит подходящее лечение.
Опасны ли глисты кошек для человека
Большинство кошачьих гельминтов в кишечнике человека жить не могут. Однако некоторые виды способны попадать под кожу или передаваться детям при несоблюдении правил гигиены.
Совет: регулярно мойте руки, особенно детям, и проводите профилактическую дегельминтизацию питомца.
