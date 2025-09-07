Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кошка с белыми носочками
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:11

Такие белые "носочки" есть у многих кошек: генетическая ошибка превратилась в самую милую черту

Домашние кошки сохранили белые лапки благодаря выбору человека

Белые "носочки" у кошек — очаровательная особенность, которая вызывает улыбку у хозяев. Кажется, будто питомец всегда в аккуратных "туфельках". Но за этой деталью скрывается целая история — от генетики до многовекового соседства с человеком.

Почему дикие кошки не носят "белых носков"

В природе окрас животного — это вопрос выживания. Африканские и евразийские дикие кошки (Felis silvestris), предки домашних, полагаются на маскировку. Шерсть с равномерным узором помогает прятаться в траве и песке. Белые лапы или пятна выделяли бы их на фоне природы, мешали охотиться и делали заметными для хищников. Поэтому естественный отбор благоприятствовал тем, чья шерсть лучше сливалась с окружающей средой.

Как всё изменилось с приходом человека

Около 10 тысяч лет назад началось одомашнивание кошек. Первые фермеры заметили: хищные зверьки помогают бороться с мышами и крысами. Вместо отбора по "правильному" камуфляжу у людей включились свои критерии — миловидность и необычный окрас. Так котята с белыми лапками начали получать преимущество: их чаще оставляли рядом с жилищем, кормили и берегли. Постепенно эти черты закрепились в домашних популяциях.

Биология белых пятен

Учёные объясняют этот феномен особенностями развития эмбриона. Клетки, отвечающие за окраску, в норме перемещаются по телу будущего котёнка. Если они успевают покрыть весь организм — шерсть получается однотонной. Но если их путь прерывается, часть областей остаётся без пигмента. Так и формируются белые участки на лапах, груди, морде.

Не только кошки

Интересно, что у многих домашних животных — свиней, лошадей, собак — тоже появились белые пятна. Это результат человеческого выбора: люди интуитивно отдавали предпочтение "особенным" питомцам.

Отличия домашних и диких кошек

Внешне дикая и домашняя кошка очень похожи: одинаковый размер и пропорции тела. Но у домашних за тысячи лет изменились некоторые черты:

  • чуть удлинился кишечник — благодаря смешанному рациону;
  • уменьшились надпочечники — жизнь рядом с человеком снизила потребность в постоянном "стрессе";
  • изменилось социальное поведение — кошки способны жить колониями, помогая друг другу растить котят.

