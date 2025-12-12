Мужчина в доме — значит громче мяу: питомцы требуют внимания именно так

Кажется, кошки "разговаривают" со всеми одинаково, но наблюдения показывают: голосовая активность может зависеть от того, кто именно заходит в дверь. Об этом сообщает радиостанция "АвтоРадио": по данным эксперимента с участием 31 человека и их домашних кошек, животные в среднем мяукают 4,5 раза при возвращении хозяина-мужчины и около двух раз, когда домой приходит женщина. Авторы связывают разницу с особенностями общения в семье и тем, как питомцы учатся добиваться реакции.

Что показал эксперимент и какие цифры называют

В эксперименте участвовали 31 человек и их кошки, и исследователи сравнивали поведение животных в момент возвращения хозяев домой. По данным, опубликованным на "АвтоРадио", кошки демонстрировали более выраженную вокализацию при появлении мужчин. Среднее значение составило 4,5 "мяу" на возвращение мужчины против примерно двух — на возвращение женщины.

Эти цифры в материале подаются как усредненный результат, а не как правило для каждой семьи. То есть речь идет о тенденции, выявленной в конкретной выборке. Тем не менее сам факт различий авторы рассматривают как сигнал, что кошки не просто мяукают "по настроению", а используют голос осознанно — в рамках привычной домашней коммуникации.

Почему кошки "подстраивают голос" под человека

Зоопсихолог Мирослав Волков объяснил, что кошки способны адаптировать коммуникативное поведение в зависимости от конкретного человека. Он отметил, что животные довольно быстро понимают, кто из членов семьи более отзывчив на их сигналы. Если один человек реагирует даже на небольшие звуки, а другой игнорирует, кошка будет чаще обращаться к более внимательному хозяину — и делать это именно так, чтобы быть услышанной.

Волков подчеркнул, что для кошек значимы не только базовые потребности — еда и ласка. Важную роль играют социальное взаимодействие, внимание и игры. В таком подходе мяуканье рассматривается не как "каприз", а как инструмент поддержания контакта и способ регулировать отношения с человеком внутри дома.

Версия исследователей: роль привычек общения в семье

Исследователи выдвинули предположение, что различия в реакции кошек могут быть связаны с тем, что женщины чаще инициируют вербальное и невербальное взаимодействие с питомцами. Это, как говорится в материале, помогает им лучше распознавать и интерпретировать сигналы кошки. В результате животному может быть проще получить нужный отклик без "усиления громкости".

В домохозяйствах, где доминируют мужчины, кошки, по версии авторов, могут повышать голосовую активность, чтобы привлечь внимание и компенсировать недостаток социального взаимодействия. Такой механизм в тексте описывается как часть внутрисемейной коммуникации: питомец выбирает стратегию, которая чаще срабатывает. И если "громче" дает результат, кошка будет использовать именно это.