В сердце Лацио спрятан мир, где кошки чувствуют себя богинями
Кальката — это не просто деревня, а место, где время будто остановилось. Здесь кошки чувствуют себя настоящими хозяйками, а каждый уголок дышит искусством и историей. Расположенная на туфовом утёсе в Лацио, она открывает вид на долину Треха, напоминая ожившую иллюстрацию к старинной сказке. Узкие переулки, крошечные окна, покрытые плющом стены и кошки, неторопливо скользящие меж домов, создают атмосферу почти нереального уюта.
Кошачий рай среди каменных улиц
Кальката — одно из тех мест, где животные не просто сосуществуют с людьми, а становятся частью их мира. Здесь кошки гуляют, как им вздумается: лежат на подоконниках, спят у входов в лавки, сопровождают художников в мастерские. Они — хранители покоя, символ независимости и уюта. В отличие от многих других туристических деревень, где животных оттесняют на второй план, в Калькате именно кошки задают ритм жизни. Туристы восхищаются их уверенностью и благородной грацией: эти кошки словно знают, что принадлежат этому месту испокон веков.
"Кальката — это деревня, где кошки чувствуют себя как дома", — отметили авторы туристического блога Сара Балделли и Андреа Замунер.
Как художники спасли деревню
В середине XX века Кальката была почти заброшена. В 1960-х жители покинули её из-за угрозы обрушения утёса. Но именно тогда сюда начали приезжать художники, музыканты и ремесленники, ищущие уединение и вдохновение. Они увидели в старых домах не развалины, а простор для творчества. Так родилось сообщество, которое дало Калькате вторую жизнь. Сегодня здесь можно увидеть десятки мастерских: керамические, живописные, ювелирные. В домах, где когда-то жили крестьяне, теперь кипит художественная жизнь.
Кошки органично вписались в эту среду. Они стали живыми символами деревни, отражающими её свободный дух — независимость, наблюдательность, изящество. Сюда приезжают не только ради картин и сувениров, но и ради ощущения гармонии, которое наполняет каждый переулок.
Искусство, природа и немного магии
Прогулка по Калькате — это не просто туризм. Это путешествие в прошлое, где всё напоминает о тесной связи человека с природой. Местные жители украшают улицы цветами, выставляют у дверей скульптуры и картины, создавая ощущение живой галереи под открытым небом. А кошки добавляют этому пространству теплоты и одушевлённости. Многие из них имеют свои "постоянные адреса": одна сидит на крыше старого театра, другая сторожит сувенирную лавку, третья дремлет на ступеньках музея.
Кальката известна и своими праздниками — особенно фестивалем художников, когда улицы превращаются в выставочные залы. В этот день кошки, кажется, становятся частью спектакля: они позируют, гуляют между картинами и принимают участие в общем настроении праздника.
Сравнение: город и деревня
|Черта
|Современный город
|Кальката
|Ритм жизни
|Быстрый, напряжённый
|Спокойный, размеренный
|Контакт с природой
|Минимальный
|Тесный, естественный
|Отношение к животным
|В основном утилитарное
|Партнёрское, уважительное
|Пространство
|Стекло и бетон
|Камень, зелень, цветы
|Атмосфера
|Рациональная
|Поэтичная, творческая
Как насладиться Калькатой: пошаговое руководство
-
Начните с прогулки по старому городу. Пройдите по узким улочкам и обязательно загляните в ремесленные лавки.
-
Посетите смотровую площадку. Отсюда открывается потрясающий вид на долину Треха.
-
Зайдите в кафе у площади. Здесь подают домашнее вино и свежий хлеб, а кошки обожают встречать гостей.
-
Поговорите с художниками. Многие охотно делятся историями и показывают свои работы.
-
Не спешите уезжать. Кальката особенно красива на закате, когда солнце окрашивает туфовые стены в золотистый оттенок.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: Приехать в Калькату только на один день.
Последствие: Не успеете почувствовать ритм и атмосферу деревни.
Альтернатива: Остановитесь хотя бы на ночь в гостевом доме — это позволит увидеть настоящую жизнь места.
• Ошибка: Игнорировать местные мастерские.
Последствие: Упустите возможность познакомиться с культурой деревни.
Альтернатива: Купите керамику или украшение ручной работы — это лучший сувенир.
• Ошибка: Кормить кошек готовым фастфудом.
Последствие: Вред для животных и недовольство местных жителей.
Альтернатива: Приобретите в местной лавке корм, специально приготовленный для уличных питомцев.
А что если поехать зимой?
Зимой Кальката превращается в настоящую декорацию для фильма. Тишина, лёгкий туман и редкие лучи солнца придают ей особую атмосферу. Туристов становится меньше, и можно в полной мере насладиться уединением. Кошки по-прежнему выходят на улицы, но чаще забираются в тёплые ниши домов. В это время года деревня раскрывает свой философский, почти медитативный характер.
Плюсы и минусы посещения Калькаты
|Плюсы
|Минусы
|Уникальная атмосфера искусства и природы
|Труднодоступность без автомобиля
|Возможность пообщаться с местными художниками
|Небольшое количество гостиниц
|Изобилие кошек и спокойствие
|Не подойдёт для любителей активного отдыха
|Экологичность и чистота
|Мало развлечений для детей
|Подходит для фото-туризма и йога-ретритов
|Ограниченный выбор кафе и ресторанов
FAQ
Как добраться до Калькаты?
Доехать можно поездом до Чивита-Кастеллана, а затем автобусом или на арендованном авто.
Есть ли там отели?
Да, но немного — в основном уютные гостевые дома и апартаменты, бронировать лучше заранее.
Можно ли приезжать с домашним питомцем?
Конечно. Здесь животные в почёте, и кошки охотно принимают новых соседей.
Что купить в качестве сувенира?
Керамику ручной работы, картины местных мастеров или украшения из природных материалов.
Сколько стоит поездка?
Средний бюджет на два дня с проживанием — около 150 евро на человека.
Мифы и правда о Калькате
• Миф: Кальката — туристическая ловушка.
Правда: Туризм здесь ограничен, деревня сохраняет свою подлинность.
• Миф: Все кошки здесь дикие.
Правда: Большинство ухожены и находятся под присмотром жителей.
• Миф: Здесь нечего делать.
Правда: Для любителей тишины, искусства и природы — это идеальное место.
3 интересных факта
-
Кальката — единственная деревня Италии, построенная целиком на туфовом утёсе.
-
Здесь снимали несколько фильмов итальянских режиссёров, включая сцены с кошками.
-
Деревня официально считается одной из самых "кошачьих" в Европе.
Исторический контекст
После Второй мировой войны Кальката постепенно опустела. Власти даже запретили жить здесь из-за угрозы обрушения. Однако в 1970-х запрет сняли, и деревня обрела новую жизнь благодаря творческому сообществу. Сегодня Кальката считается примером того, как искусство и природа могут восстановить забытое место, превратив его в символ гармонии и красоты.
