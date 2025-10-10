Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Коммуна Кальката в Лацио, Италия
Коммуна Кальката в Лацио, Италия
© commons.wikimedia.org by Mac9 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:16

В сердце Лацио спрятан мир, где кошки чувствуют себя богинями

Турблогеры Сара Балделли и Андреа Замунер назвали Калькату "кошачьей деревней"

Кальката — это не просто деревня, а место, где время будто остановилось. Здесь кошки чувствуют себя настоящими хозяйками, а каждый уголок дышит искусством и историей. Расположенная на туфовом утёсе в Лацио, она открывает вид на долину Треха, напоминая ожившую иллюстрацию к старинной сказке. Узкие переулки, крошечные окна, покрытые плющом стены и кошки, неторопливо скользящие меж домов, создают атмосферу почти нереального уюта.

Кошачий рай среди каменных улиц

Кальката — одно из тех мест, где животные не просто сосуществуют с людьми, а становятся частью их мира. Здесь кошки гуляют, как им вздумается: лежат на подоконниках, спят у входов в лавки, сопровождают художников в мастерские. Они — хранители покоя, символ независимости и уюта. В отличие от многих других туристических деревень, где животных оттесняют на второй план, в Калькате именно кошки задают ритм жизни. Туристы восхищаются их уверенностью и благородной грацией: эти кошки словно знают, что принадлежат этому месту испокон веков.

"Кальката — это деревня, где кошки чувствуют себя как дома", — отметили авторы туристического блога Сара Балделли и Андреа Замунер.

Как художники спасли деревню

В середине XX века Кальката была почти заброшена. В 1960-х жители покинули её из-за угрозы обрушения утёса. Но именно тогда сюда начали приезжать художники, музыканты и ремесленники, ищущие уединение и вдохновение. Они увидели в старых домах не развалины, а простор для творчества. Так родилось сообщество, которое дало Калькате вторую жизнь. Сегодня здесь можно увидеть десятки мастерских: керамические, живописные, ювелирные. В домах, где когда-то жили крестьяне, теперь кипит художественная жизнь.

Кошки органично вписались в эту среду. Они стали живыми символами деревни, отражающими её свободный дух — независимость, наблюдательность, изящество. Сюда приезжают не только ради картин и сувениров, но и ради ощущения гармонии, которое наполняет каждый переулок.

Искусство, природа и немного магии

Прогулка по Калькате — это не просто туризм. Это путешествие в прошлое, где всё напоминает о тесной связи человека с природой. Местные жители украшают улицы цветами, выставляют у дверей скульптуры и картины, создавая ощущение живой галереи под открытым небом. А кошки добавляют этому пространству теплоты и одушевлённости. Многие из них имеют свои "постоянные адреса": одна сидит на крыше старого театра, другая сторожит сувенирную лавку, третья дремлет на ступеньках музея.

Кальката известна и своими праздниками — особенно фестивалем художников, когда улицы превращаются в выставочные залы. В этот день кошки, кажется, становятся частью спектакля: они позируют, гуляют между картинами и принимают участие в общем настроении праздника.

Сравнение: город и деревня

Черта Современный город Кальката
Ритм жизни Быстрый, напряжённый Спокойный, размеренный
Контакт с природой Минимальный Тесный, естественный
Отношение к животным В основном утилитарное Партнёрское, уважительное
Пространство Стекло и бетон Камень, зелень, цветы
Атмосфера Рациональная Поэтичная, творческая

Как насладиться Калькатой: пошаговое руководство

  1. Начните с прогулки по старому городу. Пройдите по узким улочкам и обязательно загляните в ремесленные лавки.

  2. Посетите смотровую площадку. Отсюда открывается потрясающий вид на долину Треха.

  3. Зайдите в кафе у площади. Здесь подают домашнее вино и свежий хлеб, а кошки обожают встречать гостей.

  4. Поговорите с художниками. Многие охотно делятся историями и показывают свои работы.

  5. Не спешите уезжать. Кальката особенно красива на закате, когда солнце окрашивает туфовые стены в золотистый оттенок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Приехать в Калькату только на один день.
Последствие: Не успеете почувствовать ритм и атмосферу деревни.
Альтернатива: Остановитесь хотя бы на ночь в гостевом доме — это позволит увидеть настоящую жизнь места.

Ошибка: Игнорировать местные мастерские.
Последствие: Упустите возможность познакомиться с культурой деревни.
Альтернатива: Купите керамику или украшение ручной работы — это лучший сувенир.

Ошибка: Кормить кошек готовым фастфудом.
Последствие: Вред для животных и недовольство местных жителей.
Альтернатива: Приобретите в местной лавке корм, специально приготовленный для уличных питомцев.

А что если поехать зимой?

Зимой Кальката превращается в настоящую декорацию для фильма. Тишина, лёгкий туман и редкие лучи солнца придают ей особую атмосферу. Туристов становится меньше, и можно в полной мере насладиться уединением. Кошки по-прежнему выходят на улицы, но чаще забираются в тёплые ниши домов. В это время года деревня раскрывает свой философский, почти медитативный характер.

Плюсы и минусы посещения Калькаты

Плюсы Минусы
Уникальная атмосфера искусства и природы Труднодоступность без автомобиля
Возможность пообщаться с местными художниками Небольшое количество гостиниц
Изобилие кошек и спокойствие Не подойдёт для любителей активного отдыха
Экологичность и чистота Мало развлечений для детей
Подходит для фото-туризма и йога-ретритов Ограниченный выбор кафе и ресторанов

FAQ

Как добраться до Калькаты?
Доехать можно поездом до Чивита-Кастеллана, а затем автобусом или на арендованном авто.

Есть ли там отели?
Да, но немного — в основном уютные гостевые дома и апартаменты, бронировать лучше заранее.

Можно ли приезжать с домашним питомцем?
Конечно. Здесь животные в почёте, и кошки охотно принимают новых соседей.

Что купить в качестве сувенира?
Керамику ручной работы, картины местных мастеров или украшения из природных материалов.

Сколько стоит поездка?
Средний бюджет на два дня с проживанием — около 150 евро на человека.

Мифы и правда о Калькате

Миф: Кальката — туристическая ловушка.
Правда: Туризм здесь ограничен, деревня сохраняет свою подлинность.

Миф: Все кошки здесь дикие.
Правда: Большинство ухожены и находятся под присмотром жителей.

Миф: Здесь нечего делать.
Правда: Для любителей тишины, искусства и природы — это идеальное место.

3 интересных факта

  1. Кальката — единственная деревня Италии, построенная целиком на туфовом утёсе.

  2. Здесь снимали несколько фильмов итальянских режиссёров, включая сцены с кошками.

  3. Деревня официально считается одной из самых "кошачьих" в Европе.

Исторический контекст

После Второй мировой войны Кальката постепенно опустела. Власти даже запретили жить здесь из-за угрозы обрушения. Однако в 1970-х запрет сняли, и деревня обрела новую жизнь благодаря творческому сообществу. Сегодня Кальката считается примером того, как искусство и природа могут восстановить забытое место, превратив его в символ гармонии и красоты.

