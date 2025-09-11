Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:13

Ключ к тишине по ночам: ритуал, который укладывает даже самого активного кота

Исследования подтвердили: ночная активность кошек зависит от хозяина

Каждый человек сталкивался с тем, что утром кто-то бодр и активен, а кто-то с трудом поднимается с постели. Привычка вставать на рассвете или, наоборот, засиживаться допоздна связана с понятием хронотипа. У людей различают "жаворонков" и "сов", и многие хозяева задаются вопросом: а бывают ли такие различия у кошек?

Что такое "сова"

Сон играет огромную роль в жизни человека и животных. Во время ночного отдыха организм восстанавливается, нервная система получает передышку, а у малышей и котят в это время активно растут ткани и укрепляется иммунитет.

Однако далеко не все ложатся и встают одинаково. Одни легко засыпают в 22:00 и просыпаются в 6-7 утра, другие же не могут уснуть до полуночи и подолгу раскачиваются, прежде чем начать день. Таких людей называют "совами" — в честь ночных птиц, активных в сумерках и тёмное время суток. По статистике, почти половина населения относится именно к этому типу.

Кто такие "жаворонки"

Противоположность "совам" — "жаворонки". Эти счастливчики засыпают рано и встречают утро с хорошим настроением и бодростью. Они легче принимают решения и быстрее адаптируются к ритму дня. Однако соседство "жаворонка" и "совы" не всегда гармонично: утренние привычки одного могут быть мучением для другого.

Жаворонки часто поднимаются раньше всех и начинают заниматься делами, что нередко вызывает раздражение у тех, кому трудно вставать. Но есть и обратная сторона: "совы" более бережно относятся к сну окружающих, стараясь не мешать.

А как же кошки?

Интересно, что у кошек строгого деления на "сов" и "жаворонков" не существует. Исследования показали: их поведение во многом зависит от режима хозяина. Кошки обладают удивительной способностью подстраиваться под привычки семьи.

Если владелец ведёт ночной образ жизни, то питомец тоже будет активен ночью — бегать, играть и "тыкдыкать" по квартире. А когда хозяин засыпает рано, кошка чаще всего выбирает тот же ритм. Срабатывает простая ассоциация: свет погашен, в доме тишина, на кухне никто не шумит, значит пора отдыхать.

Конечно, у кошек бывают ночные пробуждения и внезапные всплески энергии, но в целом они синхронизируются с человеком.

Советы шаг за шагом для хозяев

  1. Установите постоянное время сна и подъёма — кошка быстро привыкнет.

  2. Перед сном проводите короткие игры, чтобы питомец выплеснул энергию.

  3. Уберите еду и лакомства после ужина: это помогает закрепить ритуал сна.

  4. Поддерживайте тишину и полумрак — животное уловит сигнал к отдыху.

Мифы и правда

  • Миф: кошки всегда ночные животные.
    Правда: при жизни с человеком кошки перестраивают свой график.
  • Миф: питомец не способен привыкнуть к расписанию хозяина.
    Правда: большинство мурлык адаптируются в течение пары недель.
  • Миф: ночные игры — это "характер".
    Правда: чаще всего это результат отсутствия вечерней активности или свободного доступа к пище ночью.

FAQ

Как приучить кошку спать ночью?
Создайте ритуал: играйте вечером, кормите в одно и то же время, затем выключайте свет.

Что делать, если кот будит по утрам слишком рано?
Не реагируйте сразу. Со временем животное перестанет связывать ваше пробуждение с получением еды.

Кошки чувствуют разницу между выходными и буднями?
Да, но только если хозяева меняют режим. При стабильном графике животное будет следовать ему.

Исторический контекст

Считается, что предки домашних кошек — дикие степные коты — были в основном сумеречными охотниками. Это объясняет природную склонность к активности в вечерние и утренние часы. С приручением и совместной жизнью с людьми их поведение изменилось: они стали подстраиваться под человеческий распорядок дня.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: играть с котёнком ночью.
    Последствие: животное привыкает будить хозяина.
    Альтернатива: устраивайте активные игры вечером.
  2. Ошибка: оставлять корм постоянно.
    Последствие: кот просыпается ради еды.
    Альтернатива: кормите строго по расписанию.
  3. Ошибка: включать свет ночью.
    Последствие: у кошки появляется стимул бодрствовать.
    Альтернатива: используйте ночник с мягким светом.

А что если кошка всё равно активна ночью?

Некоторые животные генетически склонны к ночным пробуждениям. В этом случае помогут специальные игрушки-головоломки, автокормушки с таймером или отдельное помещение для сна питомца. Главное — не поощрять ночные игры вниманием.

Сон и психология

Учёные отмечают, что качественный сон хозяина влияет и на поведение кошки. Чем спокойнее и размереннее жизнь в семье, тем легче питомцу соблюдать режим. Кошки чувствуют настроение людей, и если в доме царит гармония, они быстрее усваивают привычки хозяев.

