Кошка кричит
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:53

Что скрывает шершавый язык вашей кошки: секрет, о котором молчат ветеринары

Почему язык кошки шершавый: причина в крючковидных сосочках из кератина

Задумывались ли вы, почему язык наших пушистых друзей такой шершавый? Этот удивительный орган выполняет множество важных функций, которые делают жизнь кошек более комфортной и безопасной.

Признание в любви

Если вас когда-либо облизала кошка, знайте — это не просто проявление привязанности, а своеобразный "поцелуй". Шершавый язык кошек, покрытый маленькими бугорками-сосочками, напоминающими крючки, служит им не только для ласки, но и для выполнения жизненно важных задач.

Кошачий язык имеет особую структуру: его поверхность покрыта гибкими, но прочными кератиновыми крючками. Эти крючочки короче по краям и длиннее в центре, направленные в сторону глотки. Благодаря этому языку кошка может лакать воду, словно ложкой, не проливая её. Удивительно, но она может делать это с невероятной скоростью — до четырёх глотков в секунду! Однако есть и обратная сторона: если в воде окажется инородное тело, кошка с высокой вероятностью его проглотит.

Груминг и уход

Еще одной важной функцией шершавого языка является груминг. С его помощью кошка очищает свою шерсть от загрязнений и избавляется от лишних волос во время линьки. Когда жарко, язык также помогает охлаждаться: кошка увлажняет шерсть своей слюной.

Шершавый язык играет ключевую роль и в заботе о котятах. Мать использует его, чтобы удалить слизь из дыхательных путей новорождённых. Кроме того, во время кормления она массирует животик котёнка языком, стимулируя его пищеварение.

Кошачий язык — это не просто орган, а настоящий инструмент для выживания и заботы о себе и своих детях.

