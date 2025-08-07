Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка спит с девушкой
Кошка спит с девушкой
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 6:37

Каждый вечер кошка мнёт плед и мурлычет — не думала, что это настолько важно для её психики

Кошка мнёт лапами и мурлычет — что означает такое поведение и нужно ли беспокоиться

Вы замечали, как кошка порой начинает мять одеяло, подушку или даже вас лапами, при этом мурлыча и закрывая глаза от удовольствия? Это поведение может показаться странным, но на самом деле — это важный и многозначительный сигнал. Разбираемся, зачем кошки "топчут" мягкие поверхности, что это значит и как правильно на это реагировать.

7 причин, почему кошка мнёт лапами

1. Инстинкт с младенчества

У котят топтание лапами стимулирует поступление молока от матери. У взрослых кошек этот жест связан с ощущением комфорта и безопасности — словно они возвращаются в беззаботное детство.

2. Подготовка к сну

В дикой природе кошки разравнивают траву перед тем, как лечь. На мягкой постели дома они делают то же самое — устраивают себе уютное гнездо.

3. Стресс и эмоциональная разрядка

Мять что-то мягкое лапами помогает кошке справляться с напряжением — это естественный способ "выдохнуть" после волнений.

4. Выражение любви

Если кошка "топчет" именно вас, значит, она считает вас частью своей стаи. Это знак высшей степени привязанности.

5. Метка территории

На подушечках лап находятся железы, выделяющие феромоны. Так кошка оставляет "невидимые метки", чтобы заявить: "Это моё!"

6. Брачное поведение

Во время течки самки тоже могут мять подстилку — это часть флирта. Лучше не мешать — всё пройдёт само.

7. Охотничий инстинкт

Так кошка проверяет почву перед прыжком или рывком — подсознательная подготовка к атаке, оставшаяся от диких предков.

Как правильно реагировать?

Не стоит ругать кошку за такое поведение. Лучше:

  • Подстричь когти, чтобы не царапала ткань.

  • Подложить под лапы плед или плотную подушку.

  • Аккуратно отвлечь её на игрушку, если процесс доставляет вам дискомфорт.

  • Погладить по голове — так кошка успокоится и уберёт когти.

Важно: не отталкивайте животное, особенно если оно делает это с явным удовольствием. Это способ общения, привязанности и даже возможного лечения.

Массаж лапами: терапия от кошки

Знаете ли вы, что мурлыканье и массаж лапами могут положительно влиять на здоровье? Это направление даже получило название — фелинотерапия. Колебания от 20 до 50 Гц помогают:

  • быстрее заживать костям;

  • снижать уровень стресса;

  • стабилизировать эмоциональное состояние.

В некоторых странах фелинотерапию применяют при аутизме, шизофрении, ДЦП и других неврологических состояниях.

Топтание лапами — это знак любви, расслабления и инстинкта. И пусть оно кажется странным, на деле это естественное и даже полезное поведение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Собаки распознают телевизионные образы как реальность — исследование Обернского университета вчера в 22:34

Не просто мельтешение: собаки воспринимают телевизор как реальный мир

Учёные выяснили, почему собаки не просто смотрят телевизор, а реагируют на происходящее как на реальность — особенно если там лают или бегают другие псы.

Читать полностью » Ветеринары рассказали, когда яйца полезны кошкам и когда опасны вчера в 21:16

Кошка просит яичко? Да, можно — но только если знаете важные правила

Можно ли угощать кошку яйцами, какие именно безопасны, и почему важно не переборщить даже с полезными продуктами — разбираемся с фактами и рисками.

Читать полностью » Почему кошка начала хромать: 9 возможных причин по мнению ветеринаров вчера в 20:13

Кошка начала хромать? Это может быть не просто ушиб — когда нужно бить тревогу

Почему кошка вдруг начала хромать? Разбираем 9 причин — от банальной занозы до серьёзных заболеваний, которые нельзя игнорировать.

Читать полностью » Лабрадоры отличаются от других пород: история, характер и роль в жизни человека вчера в 19:37

Собака, которая не даст вам загрустить: почему лабрадоры становятся лучшими друзьями

Что общего между грязными носками, лужами и бесконечной любовью? Всё это — про лабрадоров. Узнайте 10 привычек, которые поймёт только их хозяин.

Читать полностью » Собака нападает только на мужа — эксперт объяснила возможные причины поведения вчера в 18:13

Собака выбрала себе врага — и это оказался муж: что стоит за такой агрессией

Питомец начал проявлять агрессию только к одному члену семьи. Что пошло не так — и почему проблема не в человеке, а в психике животного.

Читать полностью » Собака осталась одна после переезда — как справиться с тревогой и лаем вчера в 17:11

Собака не даёт покоя соседям после переезда: хозяева нашли способ её остановить

Собака начала лаять на каждый шорох после переезда. Хозяйка нашла способ справиться без наказаний — соседи больше не жалуются.

Читать полностью » Кошки стали виновниками пожара в квартире в Уфе вчера в 16:50

Кошачий след в криминале: как пушистые преступники устроили пожар в Уфе

Пять кошек в Уфе устроили пожар, случайно включив индукционную плиту. Хозяева вернулись в закопчённую квартиру. Как избежать подобных ситуаций?

Читать полностью » Как кошки используют наклон головы для общения: выводы биологов вчера в 16:43

Милый жест или тревожный сигнал? Что значит кошачий наклон головы

Почему кошки наклоняют голову, когда с ними разговаривают? Оказывается, дело не в понимании слов, а в уникальном слухе. Но иногда этот жест говорит о проблемах.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В России могут ввести штраф до 30 тысяч рублей за езду на питбайке по дорогам общего пользования
Красота и здоровье

Красный и черный рис: в чем их суперсила для здоровья – раскрываем пользу
Спорт и фитнес

Упражнения для устранения обвисшего живота рекомендованы Американским колледжем кардиологии
Туризм

Как я хотел заказать кофе, а получил сюрприз от официанта в Черногории
Еда

Рецепт турецких котлет чиг кефте: ингредиенты и способ приготовления
Еда

Афганский казан: метод приготовления свинины с идеальной мягкостью
Еда

Классический рецепт греческой мусаки: ингредиенты и пошаговое приготовление
Дом

Пыль, пот и пятый этаж: как выжить без лифта во время стройки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru