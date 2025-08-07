Каждый вечер кошка мнёт плед и мурлычет — не думала, что это настолько важно для её психики

Вы замечали, как кошка порой начинает мять одеяло, подушку или даже вас лапами, при этом мурлыча и закрывая глаза от удовольствия? Это поведение может показаться странным, но на самом деле — это важный и многозначительный сигнал. Разбираемся, зачем кошки "топчут" мягкие поверхности, что это значит и как правильно на это реагировать.

7 причин, почему кошка мнёт лапами

1. Инстинкт с младенчества

У котят топтание лапами стимулирует поступление молока от матери. У взрослых кошек этот жест связан с ощущением комфорта и безопасности — словно они возвращаются в беззаботное детство.

2. Подготовка к сну

В дикой природе кошки разравнивают траву перед тем, как лечь. На мягкой постели дома они делают то же самое — устраивают себе уютное гнездо.

3. Стресс и эмоциональная разрядка

Мять что-то мягкое лапами помогает кошке справляться с напряжением — это естественный способ "выдохнуть" после волнений.

4. Выражение любви

Если кошка "топчет" именно вас, значит, она считает вас частью своей стаи. Это знак высшей степени привязанности.

5. Метка территории

На подушечках лап находятся железы, выделяющие феромоны. Так кошка оставляет "невидимые метки", чтобы заявить: "Это моё!"

6. Брачное поведение

Во время течки самки тоже могут мять подстилку — это часть флирта. Лучше не мешать — всё пройдёт само.

7. Охотничий инстинкт

Так кошка проверяет почву перед прыжком или рывком — подсознательная подготовка к атаке, оставшаяся от диких предков.

Как правильно реагировать?

Не стоит ругать кошку за такое поведение. Лучше:

Подстричь когти, чтобы не царапала ткань.

Подложить под лапы плед или плотную подушку.

Аккуратно отвлечь её на игрушку, если процесс доставляет вам дискомфорт.

Погладить по голове — так кошка успокоится и уберёт когти.

Важно: не отталкивайте животное, особенно если оно делает это с явным удовольствием. Это способ общения, привязанности и даже возможного лечения.

Массаж лапами: терапия от кошки

Знаете ли вы, что мурлыканье и массаж лапами могут положительно влиять на здоровье? Это направление даже получило название — фелинотерапия. Колебания от 20 до 50 Гц помогают:

быстрее заживать костям;

снижать уровень стресса;

стабилизировать эмоциональное состояние.

В некоторых странах фелинотерапию применяют при аутизме, шизофрении, ДЦП и других неврологических состояниях.

Топтание лапами — это знак любви, расслабления и инстинкта. И пусть оно кажется странным, на деле это естественное и даже полезное поведение.