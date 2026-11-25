Кошка носится по квартире, когда все легли спать: что на самом деле стоит за ночными забегами питомца

Привычка кошек устраивать ночные забеги по квартире, прыгать на мебель и взбираться на шторы связана с природными охотничьими инстинктами и особенностями биологического ритма животного. Об этом в комментарии для NewsInfo.Ru рассказал ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

Эксперт пояснил, что даже у домашних кошек, которые не испытывают необходимости самостоятельно добывать пищу, сохраняются поведенческие особенности хищников. Когда в доме становится тихо, питомец может проявлять повышенную активность, поскольку именно в это время в естественных для охоты условиях появляются потенциальные жертвы.

"У них биологический ритм совершенно другой. И это вполне закономерно. Кошки — хищники. Хищник, он охотится в ночное время", — пояснил Карапетьянц.

Специалист отметил, что продолжительный дневной отдых также способствует накоплению энергии, которую животное стремится реализовать в вечерние и ночные часы. При этом объектом внимания питомца необязательно должна становиться реальная добыча. Прыжки по мебели и попытки взобраться на шторы могут быть частью исследовательского и охотничьего поведения.

По наблюдениям эксперта, молодые животные склонны проявлять более бурную активность, тогда как взрослые кошки могут вести себя значительно спокойнее. При этом попытки полностью подчинить питомца человеческому распорядку дня не всегда оказываются результативными.

"Они же днем отдыхают, им же нужно как-то энергию свою реализовывать", — рассказал специалист.

Чтобы переключить внимание питомца, Карапетьянц предложил разнообразить домашнюю среду, оборудовав необычные места для отдыха. Особый интерес у кошек могут вызывать расположенные на возвышении лежанки, доступные полки и даже обычные картонные коробки.

Эксперт подчеркнул, что привычные для животного эпизоды ночной активности сами по себе не являются признаком заболевания. Владельцам следует учитывать особенности биологического ритма кошки и создавать условия, в которых питомец сможет удовлетворять свои естественные поведенческие потребности, не нарушая отдых членов семьи.