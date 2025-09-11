Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кошка с белыми носочками
Кошка с белыми носочками
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:52

Опасный соблазн: хлеб таит риски, которые могут разрушить здоровье вашего кота в один миг

Кошки любят хлеб из-за дрожжей, утверждают ветеринарные специалисты

Представьте: ваш котик, этот строгий хищник по натуре, вдруг сходит с ума от ломтика хлеба, игнорируя даже любимую рыбу. Что за фокусы? Давайте разберёмся вместе!

Тайна хлебной страсти

Многие кошки, особенно те, кого взяли из приюта или подобрали на улице, просто не могут устоять перед хлебом. В интернете полно фото, где пушистики с энтузиазмом атакуют батон или "Бородинский". И дело тут не в голоде прошлого — всё объясняется дрожжами! Они стимулируют аппетит и даже входят в состав некоторых кошачьих кормов. В небольших дозах дрожжи полезны для здоровья хвостатых, их добавляют в лекарства.

В принципе, поедание хлеба не вредно для кота, если подходить разумно. Но современный хлеб часто вызывает вопросы по качеству: добавки вроде чеснока или других специй могут быть опасны. Если вы сами печёте хлеб и знаете состав — почему бы не угостить любимца кусочком? Только помните: сырое тесто строго под запретом, оно может вызвать проблемы с пищеварением.

Важные напоминания для хозяев

Кошки — хищники, и хлеб для них не основа рациона. Пусть он остаётся редким лакомством. Вот несколько советов:

  • не давайте хлеб с вредными добавками.
  • следите за реакцией питомца.
  • лучше сосредоточьтесь на сбалансированном корме и мясе.

В итоге, хлеб — это просто забавный способ порадовать котика, но не заменяйте им полноценное питание.

