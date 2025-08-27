Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка на капоте
Кошка на капоте
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:22

Они не просто спят: как одиночество превращает кошку в тень самой себя

Симптомы одиночества у кошек: рекомендации ветеринаров по уходу

Задумывались ли вы, могут ли кошки испытывать одиночество? Эти пушистые создания, кажущиеся независимыми и самодостаточными, на самом деле могут чувствовать себя одинокими и несчастными, когда лишены общения.

Эмоции кошек

Люди часто испытывают широкий спектр эмоций: тревогу, грусть, одиночество. В такие моменты нам нужно тепло и поддержка. Собаки, как социальные существа, активно ищут общения и игр с хозяевами. Кошки же, напротив, порой кажутся совершенно погружёнными в свои мысли, проводя часы на окнах или в уютных уголках, где они могут заниматься личной гигиеной.

Однако, несмотря на их независимость, кошки имеют глубокую связь с людьми. Они любят находиться рядом, играть и просто лежать в компании своего хозяина. Если же питомца лишить общения, он может впасть в депрессию.

Как понять, что кошка одинока?

Обратите внимание на поведение вашего питомца. Если ваша кошка начинает следовать за вами по пятам и громко мяукает, это может быть признаком того, что ей не хватает внимания. Также стоит насторожиться, если вы заметили, что она слишком часто вылизывается — это может указывать на стресс.

Вялость также может быть сигналом о том, что вашей кошке не хватает общения. Хотя кошки могут спать до 20 часов в сутки, если ваш питомец стал спать дольше обычного, это может быть тревожным знаком. Проблемы с аппетитом или игнорирование лотка также могут указывать на одиночество.

Как помочь вашей кошке

Чтобы избежать состояния одиночества у кошки, уделяйте ей время. Играйте, общайтесь и находите несколько минут в день для своего любимца, даже если вы устали после работы. Помните, что когда-то вы мечтали о том, чтобы завести эту милую киску.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Порода чесапик-бей-ретривер выведена в США для охоты на водоплавающую дичь сегодня в 12:41

Что скрывает шерсть с эффектом лотоса: секрет неуязвимости американского ретривера

Узнайте, почему чесапик-бей-ретривер — не просто собака, а гордость целого штата. Водоотталкивающая шерсть, перепончатые лапы и бесстрашие перед холодом. Идеальный охотник и преданный друг.

Читать полностью » Зоологи объяснили, почему котята легко взбираются на дерево, но не могут слезть сегодня в 11:37

Когти — крючки, но не лестница: секрет кошачьего альпинизма, о котором мало кто задумывался

Как котятам удается забираться на деревья, но так сложно спуститься? Узнайте, как помочь вашему пушистику выбраться и почему это важно.

Читать полностью » Биологи: волки формируют устойчивые пары и сохраняют союз на всю жизнь сегодня в 10:32

Битва за любовь под луной: как самцы рискуют жизнью ради волчицы и права создать семью

Волки — символ силы и стойкости, но их настоящая сила кроется в крепкой семейной структуре. Узнайте, как любовь и взаимопомощь помогают им выживать.

Читать полностью » Эксперты: физическое наказание делает собак тревожными и агрессивными сегодня в 9:27

Доверие рушится за секунду: как непоследовательность команд делает собаку растерянной и несчастной

Физическое наказание, игнор тревоги и долгие часы в одиночестве — главные ошибки владельцев собак. Узнайте, как их избежать и вырастить счастливого питомца.

Читать полностью » Кинологи: полная изоляция собаки от сородичей приводит к стрессу и тревожности сегодня в 8:21

Домашний затворник на четырёх лапах: чем опасна изоляция для собаки

Изоляция кажется способом защитить собаку, но на деле лишает её уверенности и портит поведение. Узнайте, как правильно организовать социализацию питомца.

Читать полностью » Ветеринары: свежий огурец безопасен для собак, но в умеренном количестве сегодня в 7:14

Один свежий ломтик — радость, целый огурец — риск: как угостить собаку овощем без последствий

Можно ли собакам огурцы? Да, но только свежие, нарезанные кусочками и не слишком часто. Узнайте, как сделать угощение полезным и безопасным.

Читать полностью » Зоопсихологи: вертикальные зоны помогают кошкам уживаться даже в маленькой квартире сегодня в 6:08

Лотков не хватит, а нервы сдадут: чего бояться при большом числе кошек

Можно ли держать несколько кошек в квартире и не вызвать конфликтов? Всё решает не площадь, а организация пространства и внимание хозяина.

Читать полностью » Зоопсихологи: тыкать кошку носом в мочу бесполезно и вредно сегодня в 5:04

Хозяин злится, а питомец планирует месть: почему наказание у лотка не работает

Можно ли тыкать кошку носом в мочу, если она ходит мимо лотка? Ветеринары уверяют: категорически нет. Узнайте, какие методы действительно работают.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Ольга Чиркова: осенью стоит проверить уровень витамина D и железа
Спорт и фитнес

Журова рассказала, что дважды проходила гендерные тесты на Олимпиадах
Питомцы

Как определить обиду у кошки: признаки и решения от фелинологов
Красота и здоровье

Признаки, что кофе вам вреден: как вовремя распознать опасность для сердца
Наука и технологии

Как уменьшение льда в Антарктиде может вызвать глобальное потепление: позиции ученых
Питомцы

Особенности поведения бомбейских кошек: что нужно знать владельцам
Культура и шоу-бизнес

Бритни Спирс назвала годы без сыновей самым тяжёлым периодом жизни
Дом

Что выбрать для хранения: ящики или подъёмный механизм
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru