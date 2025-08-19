Хозяин хотел развлечь — а кошка пропала: риски выгула в шлейке

Многие хозяева уверены, что кошкам, как и собакам, нужны прогулки. Кто-то хочет "развлечь" питомца, кто-то стремится решить проблему с криками или метками, а некоторые просто вдохновляются блогерами. Но ветеринары и зоозащитники предупреждают: выгул кошек в шлейках может быть опасен.

Кошке и так достаточно пространства

В отличие от собак, кошки — территориальные животные. Их привычное место жительства и есть "мир", в котором они чувствуют себя спокойно и защищённо. Даже подвальные кошки годами живут в одном месте, не меняя территорию. Для домашнего животного квартира или дом — это полноценное пространство, если в нём учтены кошачьи потребности: есть когтеточки, полки для лазания, домики и безопасный выход на застеклённый балкон.

Почему шлейка небезопасна

Шлейки изначально разрабатывались для собак, а не для гибких кошек без ключиц. Кошка легко "выскальзывает" из амуниции, даже если она сильно затянута. Случаются обрывы карабинов, разрывы поводков, а ещё чаще — хозяин просто выпускает рулетку в момент паники животного.

Один резкий рывок — и кошка убегает. Найти её потом крайне сложно: она может забраться в подвал, вентиляцию или канализационный люк. При этом испуганное животное может сутками сидеть молча и неподвижно, не реагируя на зов.

Чем грозит побег

Домашняя кошка плохо приспособлена к выживанию на улице. Ей угрожают инфекции, паразиты, драки с другими животными. Непривитые питомцы особенно уязвимы: вирусный иммунодефицит, лейкоз, лишай и тяжёлые воспаления передаются быстро. Есть риск и прямой гибели — от обезвоживания, голода, мороза или жары.

А как же скука?

Если кошка выглядит вялой, вовсе не обязательно вести её на улицу. Важно "обогатить" домашнее пространство: установить комплекс до потолка, когтеточки, полки-"трассы" по стенам, оборудовать защищённый балкон с сеткой "антикошка". Эти меры дадут питомцу больше впечатлений, чем стресс от уличного шума и опасностей.

Когда шлейка действительно нужна

Единственный оправданный случай использования шлейки — дополнительная страховка при перевозке животного в переноске. Например, если молния или дверца переноски разойдутся, поводок поможет удержать кошку. Но сама по себе шлейка не заменяет надёжную переноску: в транспорте или клинике кошка всегда должна находиться внутри контейнера.

Прогулки в шлейке часто кажутся безобидными, но на деле создают для кошки огромный риск — от побега до гибели. Лучше позаботиться о безопасности и развлечениях дома, чем потом искать испуганного питомца по подвалам и подъездам.