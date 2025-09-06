Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Венеция
Венеция
© www.goodfreephotos.com by Federico Beccari is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 6:18

Город без кошек — город без защиты: чем обернётся для Венеции исчезновение усатых стражей

Исторический центр Венеции теряет уличных кошек из-за оттока жителей и стерилизации

Венеция издавна умела удивлять гостей своей атмосферой — сложной сетью каналов, изысканной архитектурой и особым ритмом жизни. Но те, кто задерживается в городе подольше, замечают любопытную деталь: кошек здесь почти не видно. Ещё несколько десятилетий назад они встречались на каждом шагу, а теперь стали редкостью. Почему это произошло, и остались ли в лагуне уголки, где "хвостатые жители" по-прежнему чувствуют себя как дома?

Куда исчезли венецианские кошки

Когда-то именно кошки помогали венецианцам справляться с извечным бедствием — крысами. В городе, построенном на воде, грызуны были повсюду, и без усатых охотников жизнь была бы куда сложнее. Коты обитали во дворах, на площадях, в узких переулках, и никто не удивлялся их присутствию. Но со временем многое изменилось.

Главных причин несколько. Во-первых, сокращение числа постоянных жителей: многие венецианцы уезжают, а туристов становится всё больше. Город сегодня живёт в первую очередь для приезжих, а не для тех, кто здесь родился. Во-вторых, строгие правила содержания животных и кампания по стерилизации снизили естественный прирост популяции. И наконец, маленькие квартиры и высокие расходы на содержание питомцев сделали кошку "удовольствием не для всех". В итоге город, где кошки были символом уюта, постепенно лишился этого колоритного штриха.

Легенды о "венецианских мурлыках"

Связь Венеции и кошек сохранилась в историях и преданиях. Так, рассказывают, что первые коты попали в лагуну из Персии: их привезли в дар знатным семьям, и они сразу же стали незаменимыми защитниками от крыс. Другая легенда повествует о загадочной "королеве кошек" — старушке, которая опекала уличные колонии и была известна в каждом районе. Эти образы укрепили в сознании жителей мысль о том, что кошка — хранительница дома и оберег от злых сил.

"Остров кошек" и приют в Маламокко

Хотя в историческом центре животных становится всё меньше, в лагуне остались места, где кошки чувствуют себя в безопасности. Одно из них — гаттиле в районе Маламокко на Лидо. Здесь действует приют, где заботятся о бездомных и брошенных животных. Волонтёры лечат их, находят новых хозяев и создают условия, чтобы коты жили спокойно.

Не случайно про это место говорят как про "остров кошек": тут существуют свободные колонии, к которым приезжают и местные, и туристы. Для одних это возможность завести питомца, для других — просто встретиться с живым напоминанием о старой Венеции.

Где в Италии кошек больше всего

Если Венеция постепенно теряет свою "кошачью армию", то другие города Италии могут похвастаться обратной картиной. В первую очередь это Рим, где уличные колонии стали частью городского пейзажа: животные свободно гуляют среди руин и на площадях, а жители воспринимают их как добрый знак. По числу зарегистрированных питомцев столица уверенно лидирует. Следом идут Милан и Флоренция, где также развита культура заботы о животных.

Жизнь в городе на воде

Быт в Венеции непрост: узкие улочки, зависимость от вапоретто, регулярные приливы и отливы — всё это накладывает отпечаток. Туристов много, пространства мало, а старые дома требуют ухода. В таких условиях завести животное — решение не из лёгких. Тем не менее, даже сегодня в городе можно встретить тех, кто не представляет свою жизнь без мурлыкающего соседа. Для них кошка остаётся символом уюта и маленькой радости, которая делает Венецию ещё теплее и человечнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минцифры: поиск пропавших животных будет работать с помощью искусственного интеллекта вчера в 22:23

Почему поиск пропавших питомцев упирается в новые законы

На "Госуслугах" появятся сервисы для владельцев животных — от уведомлений о безнадзорных питомцах до выбора животного из приюта. Но есть важное условие.

Читать полностью » Греческое орнитологическое общество предупредило о рисках кормления чаек вчера в 21:19

Кормить чаек у моря — больше не забава: вот чем угрожает человеку эта медвежья услуга

Чайки у моря кажутся милыми и голодными, но кормить их — ошибка. Узнайте, чем это опасно для птиц, людей и всей экосистемы.

Читать полностью » Забота хозяина на каждом этапе продлевает жизнь и улучшает здоровье кошки вчера в 20:13

Девять жизней есть только в сказках: эти четыре этапа жизни кошки подскажут, как продлить её здоровье

Кошка проходит четыре этапа жизни — от активного котёнка до заботливого старичка. Узнайте, какие потребности у питомца на каждом из них.

Читать полностью » Попугаи осенью нуждаются в развлечениях для предотвращения стресса и скуки вчера в 19:02

Скука осенью губит попугаев: вот несколько идей для борьбы с хандрой вместе с питомцем

Длинные осенние вечера могут быть скучными для активного попугая. Узнайте, как развлечь птицу и превратить это время в радость для неё и вас.

Читать полностью » Подготовка кошачьего лотка перед зимой обеспечивает питомцу комфорт и чистоту вчера в 18:07

Если не подготовить лоток к холодам — страдать будет весь дом: сделайте это ради кошки

С наступлением холодов даже кошачий туалет требует подготовки. Лайфхаки хозяев помогут сохранить тепло, чистоту и комфорт питомцу зимой.

Читать полностью » Осенний уход помогает собакам укрепить иммунитет и подготовиться к зиме вчера в 17:07

Сезон дождей и простуд не только у людей: осенью собаки особенно нуждаются в правильном уходе

Осень — испытание для здоровья питомцев. Узнайте 7 правил ухода за собакой, которые помогут уберечь её от простуды и сохранить крепкий иммунитет.

Читать полностью » Золотая рыбка вуалехвост чувствительна к качеству воды — советы экспертов вчера в 16:33

Великолепие под угрозой: как вуалехвосты рискуют потерять свою красоту в аквариуме

аквариумистика, рыбки, золотые рыбки, вуалехвост, уход за аквариумом, содержание рыб, аквариумные обитатели, декоративные виды

Читать полностью » Кошки этих пород плавают охотно: исследование зоологов вчера в 16:24

Сердцееды в ванне: кошки 10 пород, чья любовь к воде разбивает сердце любителям сухих лап

Не все кошки боятся воды — некоторые породы с удовольствием купаются и играют в воде. Узнайте, какие коты любят плескаться и почему!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Эрика Зиль назвала восемь распространённых ошибок в боковых выпадах
Красота и здоровье

Дарья Скурихина: продукты с рекордным содержанием магния вместо таблеток
Дом

Какие ткани выбрать для постельного белья: сатин, бязь или поплин
Еда

Шеф-повара запекают баклажаны с моцареллой и помидорами в духовке
Авто и мото

В США выставят на аукцион редкий электромобиль Detroit Electric 1917 года за $190 тысяч
Садоводство

Огуречная кожура используется как мягкое удобрение для томатов, огурцов и перца
Красота и здоровье

Якимова: сезонные овощи помогают укрепить иммунитет осенью
Еда

Шеф-повар запекает пирог с айвой с добавлением корицы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet