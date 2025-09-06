Город без кошек — город без защиты: чем обернётся для Венеции исчезновение усатых стражей

Венеция издавна умела удивлять гостей своей атмосферой — сложной сетью каналов, изысканной архитектурой и особым ритмом жизни. Но те, кто задерживается в городе подольше, замечают любопытную деталь: кошек здесь почти не видно. Ещё несколько десятилетий назад они встречались на каждом шагу, а теперь стали редкостью. Почему это произошло, и остались ли в лагуне уголки, где "хвостатые жители" по-прежнему чувствуют себя как дома?

Куда исчезли венецианские кошки

Когда-то именно кошки помогали венецианцам справляться с извечным бедствием — крысами. В городе, построенном на воде, грызуны были повсюду, и без усатых охотников жизнь была бы куда сложнее. Коты обитали во дворах, на площадях, в узких переулках, и никто не удивлялся их присутствию. Но со временем многое изменилось.

Главных причин несколько. Во-первых, сокращение числа постоянных жителей: многие венецианцы уезжают, а туристов становится всё больше. Город сегодня живёт в первую очередь для приезжих, а не для тех, кто здесь родился. Во-вторых, строгие правила содержания животных и кампания по стерилизации снизили естественный прирост популяции. И наконец, маленькие квартиры и высокие расходы на содержание питомцев сделали кошку "удовольствием не для всех". В итоге город, где кошки были символом уюта, постепенно лишился этого колоритного штриха.

Легенды о "венецианских мурлыках"

Связь Венеции и кошек сохранилась в историях и преданиях. Так, рассказывают, что первые коты попали в лагуну из Персии: их привезли в дар знатным семьям, и они сразу же стали незаменимыми защитниками от крыс. Другая легенда повествует о загадочной "королеве кошек" — старушке, которая опекала уличные колонии и была известна в каждом районе. Эти образы укрепили в сознании жителей мысль о том, что кошка — хранительница дома и оберег от злых сил.

"Остров кошек" и приют в Маламокко

Хотя в историческом центре животных становится всё меньше, в лагуне остались места, где кошки чувствуют себя в безопасности. Одно из них — гаттиле в районе Маламокко на Лидо. Здесь действует приют, где заботятся о бездомных и брошенных животных. Волонтёры лечат их, находят новых хозяев и создают условия, чтобы коты жили спокойно.

Не случайно про это место говорят как про "остров кошек": тут существуют свободные колонии, к которым приезжают и местные, и туристы. Для одних это возможность завести питомца, для других — просто встретиться с живым напоминанием о старой Венеции.

Где в Италии кошек больше всего

Если Венеция постепенно теряет свою "кошачью армию", то другие города Италии могут похвастаться обратной картиной. В первую очередь это Рим, где уличные колонии стали частью городского пейзажа: животные свободно гуляют среди руин и на площадях, а жители воспринимают их как добрый знак. По числу зарегистрированных питомцев столица уверенно лидирует. Следом идут Милан и Флоренция, где также развита культура заботы о животных.

Жизнь в городе на воде

Быт в Венеции непрост: узкие улочки, зависимость от вапоретто, регулярные приливы и отливы — всё это накладывает отпечаток. Туристов много, пространства мало, а старые дома требуют ухода. В таких условиях завести животное — решение не из лёгких. Тем не менее, даже сегодня в городе можно встретить тех, кто не представляет свою жизнь без мурлыкающего соседа. Для них кошка остаётся символом уюта и маленькой радости, которая делает Венецию ещё теплее и человечнее.