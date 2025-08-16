Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
кот на унитазе
кот на унитазе
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:57

Тайный ритуал: что на самом деле делает ваш кот в ванной

Кошки и вода: почему питомцы проявляют интерес к ванной комнате

Кошки — настоящие любители компании, и их поведение зачастую вызывает у нас удивление. Вы когда-нибудь задумывались, почему ваши пушистые друзья так настойчиво следуют за вами в ванную? Давайте разберемся в этом явлении.

Тепло и уют

Кошки обожают тепло. В ванной комнате, как правило, температура и влажность выше, что делает её идеальным местом для отдыха. Обратите внимание, как ваш питомец быстро покидает помещение, когда становится слишком душно.

Кошки — прирожденные исследователи. Им интересно всё новое и неизведанное. Например, струя воды из крана привлекает их внимание, и они с удовольствием пытаются её поймать лапкой.

Забота о хозяине

Некоторые считают, что кошки переживают за своих хозяев, когда те скрываются за закрытой дверью. Звуки льющейся воды могут вызывать у них беспокойство, ведь человек для них — это источник заботы и комфорта.

Некоторые кошки обожают играть с водой и даже с удовольствием прыгают в неё. Это зависит от индивидуальных особенностей характера и породы. Если ваш котик любит водные процедуры, он не упустит возможности поучаствовать в ваших водных ритуалах.

Стремление к общению

Какому коту захочется потерять внимание хозяина даже на 15 минут? Представьте, что ваш питомец целый день был один, и вот вы вернулись, но вдруг исчезли в ванной. Кошка будет стремиться провести с вами больше времени, даже если это всего лишь минутка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары назвали 5 способов защиты собак от перегрева летом сегодня в 15:46

Вы делаете это каждый день, даже не подозревая об опасности для питомца

Жара опасна для собак — узнайте, какие ошибки могут стоить питомцу здоровья. 7 важных "нельзя" для знойных дней.

Читать полностью » Кошачья память: как запахи влияют на узнавание родственников сегодня в 15:40

Мама или конкурент? Почему кошки забывают своих котят

Могут ли кошки узнать свою маму или братьев спустя годы? Учёные раскрывают правду о кошачьей памяти и инстинктах — почему даже родственники могут стать конкурентами.

Читать полностью » Кошачьи породы: как отличить обычную кошку от породистой сегодня в 14:46

Тайный код вашей кошки: как расшифровать её породу без документов

Узнайте, как определить породу вашей кошки с помощью внешних признаков, ветеринаров и наблюдения за поведением. Каждое животное заслуживает заботы!

Читать полностью » Как предотвратить тепловой удар у кошек и собак: рекомендации специалистов сегодня в 14:10

Короткая стрижка или длинная шерсть: что лучше для вашего питомца в жару

Узнайте, как защитить шерсть вашего питомца от летнего зноя! Простые советы помогут сохранить здоровье и комфорт вашего любимца в жаркие дни.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, где чаще всего прячутся потерявшиеся домашние кошки сегодня в 13:30

Исчезновение кошки: как обычный стресс может превратить питомца в призрака

Кошка исчезла в квартире, хотя двери закрыты? Не паникуйте! Разбираем, где искать и как выманить испуганного питомца без лишнего стресса.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, как ухаживать за тарантулами и другими экзотическими питомцами сегодня в 13:16

Домашние животные для занятых: кормить раз в неделю и не переживать

Узнайте о трёх экзотических питомцах, которые не требуют особого ухода. Эти удивительные существа могут стать отличными компаньонами без больших затрат времени и денег.

Читать полностью » Далматины: особенности породы, характер и уход сегодня в 12:48

Далматин: почему этот питомец может стать вашим лучшим другом и худшим врагом

Далматины — не просто пятнистые красавцы из мультфильма. Как они работали пожарными, почему их сложно воспитывать и кому подойдёт эта порода? Узнайте всё о необычной собаке!

Читать полностью » Привычка кошек лизать ковер: причины и возможные риски для здоровья сегодня в 12:02

Мягкий ковер вместо мамы: трогательная причина кошачьих привычек

Почему ваша кошка лижет ковер? Узнайте о возможных причинах этого странного поведения, от тоски по матери до здоровья питомца.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи обнаружили фибулу римского легионера в древнем порту Береника
Питомцы

Какие виды рыбы можно и нельзя давать кошкам: объясняет ветеринар
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Кенделл Джно-Финн назвал ключевые факторы риска спортивных травм
Наука и технологии

Археологи обнаружили кости неандертальцев и козерогов в пещере Баланика в Сербии
Авто и мото

Volkswagen и Xpeng расширят сотрудничество на автомобили с ДВС и гибриды в Китае
Красота и здоровье

Как пережить жару: 6 эффективных способов улучшить сон
Дом

На чём можно и нельзя экономить при заказе пластиковых окон — инструкция для покупателей
Красота и здоровье

Business Insider: яблочный уксус с розмарином придаёт блеск и убирает тусклость седых волос
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru