Шерсть защищает хуже, чем ваша забота: эти простые вещи спасут кошку от холода

Кошки кажутся защищёнными от холода благодаря своей густой шерсти, но на самом деле они могут замерзнуть даже быстрее человека. Их нормальная температура тела — 38-39 °C, и для поддержания здоровья важно сохранять этот уровень. Предки домашних кошек происходят из жаркого климата, поэтому морозы даются им нелегко. Даже сибирские и другие "зимние" породы не застрахованы от переохлаждения и обморожений.

Как кошки реагируют на холод

• короткошерстные и бесшерстные породы особенно уязвимы;

• котята и пожилые животные хуже удерживают тепло;

• больные питомцы быстрее переохлаждаются.

Главное правило: если человеку холодно, кошке тоже.

Опасные температуры

• ниже +7 °C — уже небезопасно для длительного пребывания;

• ниже 0 °C — оставлять кошку на улице категорически нельзя;

• в метель, бурю или при сильном ветре кошку стоит держать дома.

Кошки сами ищут тепло, но могут недооценивать опасность.

Признаки, что кошка мёрзнет

• холодные уши, хвост и лапы;

• поиск источника тепла (батарея, обогреватель);

• поза "клубочком" с поджатыми лапами.

Если добавляется вялость — это сигнал о переохлаждении.

Симптомы переохлаждения

Лёгкое: дрожь, холодные конечности, слабость, температура тела ниже 37 °C.

Тяжёлое (нужна срочная помощь): апатия, бледные десны, шаткость походки, медленное дыхание, потеря сознания.

Обморожение у кошек

Признаки: побледневшая или синяя кожа, сильная боль при касании, пузыри, язвы, почерневшие участки. В таких случаях требуется срочная ветеринарная помощь.

Первая помощь

• высушить шерсть полотенцем;

• укутать в одеяло;

• дать тёплую воду;

• постепенно согревать помещение или машину по дороге к врачу.

Нельзя использовать кипяток, электропледы или горячие грелки — они могут обжечь кожу.

Как помочь питомцу зимой

• обеспечить тёплые лежанки без сквозняков;

• следить за весом и активностью;

• держать кошку дома ночью;

• вытирать шерсть после улицы;

• устраивать игры для поддержания подвижности суставов.

Бездомные кошки

Осенью и зимой уличные кошки ищут тепло в подвалах, сараях и под капотом машин. Перед запуском двигателя стоит постучать по капоту — там может прятаться животное.

Кошки умеют находить укрытия, но помощь человека остаётся важной. Тёплый уголок, еда, вода и внимание — простые меры, которые помогут питомцам пережить холода без последствий.