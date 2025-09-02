Шерсть защищает хуже, чем ваша забота: эти простые вещи спасут кошку от холода
Кошки кажутся защищёнными от холода благодаря своей густой шерсти, но на самом деле они могут замерзнуть даже быстрее человека. Их нормальная температура тела — 38-39 °C, и для поддержания здоровья важно сохранять этот уровень. Предки домашних кошек происходят из жаркого климата, поэтому морозы даются им нелегко. Даже сибирские и другие "зимние" породы не застрахованы от переохлаждения и обморожений.
Как кошки реагируют на холод
• короткошерстные и бесшерстные породы особенно уязвимы;
• котята и пожилые животные хуже удерживают тепло;
• больные питомцы быстрее переохлаждаются.
Главное правило: если человеку холодно, кошке тоже.
Опасные температуры
• ниже +7 °C — уже небезопасно для длительного пребывания;
• ниже 0 °C — оставлять кошку на улице категорически нельзя;
• в метель, бурю или при сильном ветре кошку стоит держать дома.
Кошки сами ищут тепло, но могут недооценивать опасность.
Признаки, что кошка мёрзнет
• холодные уши, хвост и лапы;
• поиск источника тепла (батарея, обогреватель);
• поза "клубочком" с поджатыми лапами.
Если добавляется вялость — это сигнал о переохлаждении.
Симптомы переохлаждения
Лёгкое: дрожь, холодные конечности, слабость, температура тела ниже 37 °C.
Тяжёлое (нужна срочная помощь): апатия, бледные десны, шаткость походки, медленное дыхание, потеря сознания.
Обморожение у кошек
Признаки: побледневшая или синяя кожа, сильная боль при касании, пузыри, язвы, почерневшие участки. В таких случаях требуется срочная ветеринарная помощь.
Первая помощь
• высушить шерсть полотенцем;
• укутать в одеяло;
• дать тёплую воду;
• постепенно согревать помещение или машину по дороге к врачу.
Нельзя использовать кипяток, электропледы или горячие грелки — они могут обжечь кожу.
Как помочь питомцу зимой
• обеспечить тёплые лежанки без сквозняков;
• следить за весом и активностью;
• держать кошку дома ночью;
• вытирать шерсть после улицы;
• устраивать игры для поддержания подвижности суставов.
Бездомные кошки
Осенью и зимой уличные кошки ищут тепло в подвалах, сараях и под капотом машин. Перед запуском двигателя стоит постучать по капоту — там может прятаться животное.
Кошки умеют находить укрытия, но помощь человека остаётся важной. Тёплый уголок, еда, вода и внимание — простые меры, которые помогут питомцам пережить холода без последствий.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru