кошка на кровати
кошка на кровати
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:16

Шерсть защищает хуже, чем ваша забота: эти простые вещи спасут кошку от холода

Кошки могут переохладиться при низкой температуре

Кошки кажутся защищёнными от холода благодаря своей густой шерсти, но на самом деле они могут замерзнуть даже быстрее человека. Их нормальная температура тела — 38-39 °C, и для поддержания здоровья важно сохранять этот уровень. Предки домашних кошек происходят из жаркого климата, поэтому морозы даются им нелегко. Даже сибирские и другие "зимние" породы не застрахованы от переохлаждения и обморожений.

Как кошки реагируют на холод

• короткошерстные и бесшерстные породы особенно уязвимы;
• котята и пожилые животные хуже удерживают тепло;
• больные питомцы быстрее переохлаждаются.

Главное правило: если человеку холодно, кошке тоже.

Опасные температуры

• ниже +7 °C — уже небезопасно для длительного пребывания;
• ниже 0 °C — оставлять кошку на улице категорически нельзя;
• в метель, бурю или при сильном ветре кошку стоит держать дома.

Кошки сами ищут тепло, но могут недооценивать опасность.

Признаки, что кошка мёрзнет

• холодные уши, хвост и лапы;
• поиск источника тепла (батарея, обогреватель);
• поза "клубочком" с поджатыми лапами.

Если добавляется вялость — это сигнал о переохлаждении.

Симптомы переохлаждения

Лёгкое: дрожь, холодные конечности, слабость, температура тела ниже 37 °C.
Тяжёлое (нужна срочная помощь): апатия, бледные десны, шаткость походки, медленное дыхание, потеря сознания.

Обморожение у кошек

Признаки: побледневшая или синяя кожа, сильная боль при касании, пузыри, язвы, почерневшие участки. В таких случаях требуется срочная ветеринарная помощь.

Первая помощь

• высушить шерсть полотенцем;
• укутать в одеяло;
• дать тёплую воду;
• постепенно согревать помещение или машину по дороге к врачу.

Нельзя использовать кипяток, электропледы или горячие грелки — они могут обжечь кожу.

Как помочь питомцу зимой

• обеспечить тёплые лежанки без сквозняков;
• следить за весом и активностью;
• держать кошку дома ночью;
• вытирать шерсть после улицы;
• устраивать игры для поддержания подвижности суставов.

Бездомные кошки

Осенью и зимой уличные кошки ищут тепло в подвалах, сараях и под капотом машин. Перед запуском двигателя стоит постучать по капоту — там может прятаться животное.

Кошки умеют находить укрытия, но помощь человека остаётся важной. Тёплый уголок, еда, вода и внимание — простые меры, которые помогут питомцам пережить холода без последствий.

