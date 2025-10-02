Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кошка спряталась
Кошка спряталась
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:16

Маленький тигр боится грома: вот что чувствует кошка во время грозы

Кошки прячутся во время грозы из-за перепадов давления и шума

Многие владельцы замечают: стоит начаться грозе — кошка тут же исчезает из поля зрения, забивается под кровать или в шкаф. Для питомца буря становится настоящим стрессом. Почему так происходит и что стоит знать хозяевам?

Что такое фобия бури у кошек

Фобия бури — это чрезмерная реакция страха на гром, молнии, сильный дождь и ветер. У кошки может наблюдаться дрожь, тахикардия, чрезмерное слюноотделение, громкое мяуканье или даже судороги. Некоторые животные начинают метить, справляют нужду мимо лотка или проявляют разрушительное поведение.

Причины страха

  1. Сверхчувствительный слух
    Кошки слышат больше частот, чем люди. Для них гром — это не просто сильный звук, а многократно усиленный шум, который буквально "бьёт" по ушам.

  2. Изменения атмосферного давления
    Во время грозы меняется давление, и кошки ощущают его сильнее нас. Их уши реагируют так же, как наши во время полёта на самолёте. Они не понимают происходящее и становятся тревожными.

  3. Яркие вспышки света
    Зрение кошек отлично адаптировано к темноте, поэтому внезапные молнии кажутся им особенно резкими и пугающими.

  4. Негативный опыт в прошлом
    Животные, которые когда-то жили на улице, подвергались стрессу или насилию, могут быть более восприимчивыми к громким звукам. Для них гроза ассоциируется с угрозой.

Что можно сделать хозяину

Главное — сохранять спокойствие. Не кричите, не наказывайте и не старайтесь насильно вытащить кошку из укрытия. Дайте ей возможность спрятаться там, где она чувствует себя безопасно. Если страх выражен слишком сильно и сопровождается тяжёлыми симптомами, стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

