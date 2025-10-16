Кошка мёрзнет или нет? Как правильно определить температуру ушей питомца

Хозяева кошек часто тревожатся, заметив, что у питомца уши стали прохладными — особенно зимой или после прогулки на балконе. На самом деле в большинстве случаев это абсолютно естественно. Температура кошачьих ушей напрямую связана с работой системы терморегуляции, и именно благодаря ей животное поддерживает комфортное состояние даже при перепадах погоды.

Как устроены кошачьи уши

Кошачьи уши — не просто орган слуха, но и важный инструмент терморегуляции. У них очень тонкая кожа и относительно мало кровеносных сосудов, поэтому теплоотдача происходит быстрее, чем в других частях тела.

Когда кошке жарко, сосуды в ушах расширяются, увеличивая приток крови и позволяя телу охлаждаться. А когда на улице прохладно — наоборот, сужаются, чтобы сохранить внутреннее тепло. Именно в этот момент уши на ощупь становятся холодными.

"Холодные уши у кошки не всегда признак болезни — чаще всего это способ организма удержать нормальную температуру", — пояснила ветеринар Наталья Кудрявцева.

Почему уши холоднее тела

Даже у абсолютно здоровой кошки уши обычно на 1-2 градуса холоднее, чем остальные участки тела. Это естественно и не требует вмешательства. Тепло у кошки распределяется неравномерно: живот и грудь сохраняют стабильную температуру, а конечности, хвост и уши реагируют на изменения окружающей среды.

К примеру, после сна у батареи ушки могут быть чуть тёплыми, а после игры или прогулки — прохладными, особенно у короткошёрстных пород.

Основные факторы, влияющие на температуру ушей

Температура воздуха. Чем прохладнее в комнате или на улице, тем сильнее сужаются сосуды в ушах. Влажность и сквозняки. При высокой влажности тепло теряется быстрее, а при сквозняке уши охлаждаются моментально. Возраст. У молодых кошек обмен веществ активнее, поэтому их уши теплее, чем у пожилых. Порода и длина шерсти. У длинношёрстных и пушистых пород (например, мейн-кунов) уши лучше защищены от холода, а у сфинксов и короткошёрстных — наоборот, чувствительнее. Активность. После сна или длительного лежания температура ушей может немного снижаться — это нормально.

Когда холодные уши — это норма

Кошка здорова, активна, хорошо ест и играет.

Уши холодные только после прогулки или сна.

Остальные части тела — нормальной температуры.

Нет признаков простуды: чихания, выделений из носа, вялости.

В этом случае греть питомца не нужно. Организм сам регулирует теплообмен, и вмешательство может даже навредить.

Когда стоит насторожиться

Иногда холодные уши могут сигнализировать о проблемах:

кошка стала вялой, отказывается от еды;

уши бледные или синеватые;

лапы и нос тоже холодные;

дыхание учащённое или, наоборот, замедленное.

Такое состояние может указывать на переохлаждение, падение давления или проблемы с кровообращением. В этом случае питомца нужно согреть и обратиться к ветеринару.

Также насторожитесь, если уши не просто холодные, а переохладились на морозе. У короткошёрстных кошек и сфинксов на сильном холоде возможны даже лёгкие обморожения — особенно при влажности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оборачивать кошку пледом при каждом холодном ушке.

Последствие: перегрев, стресс, нарушение естественной терморегуляции.

Альтернатива: следить за общим состоянием, дать возможность согреться самой.

Ошибка: ставить лежанку вплотную к батарее.

Последствие: пересушивание воздуха и кожи ушей.

Альтернатива: располагать место для отдыха на расстоянии 30-50 см от источника тепла.

Ошибка: использовать грелку или фен.

Последствие: ожог кожи или стресс у животного.

Альтернатива: просто дать кошке тёплое укрытие — домик, ватрушку, плед.

Таблица: норма или тревожный сигнал

Состояние ушей Возможная причина Что делать Холодные, но мягкие, без изменения цвета Норма терморегуляции Ничего, просто наблюдать Очень холодные, бледные, кошка дрожит Переохлаждение Согреть, укрыть, при необходимости — к врачу Холодные и влажные Высокая влажность или стресс Успокоить, перенести в сухое помещение Горячие, красноватые Воспаление, инфекция Проверить у ветеринара

А что если кошка — сфинкс или короткошёрстная?

У бесшерстных пород уши всегда кажутся прохладнее. У них нет шерсти, которая бы сохраняла тепло, поэтому разница в температуре особенно заметна. Таким кошкам стоит обеспечить уютное спальное место: тёплый домик или лежанку-норку.

Если питомец дрожит или прячется под одеяло, значит, ему действительно холодно — в этом случае допустимо лёгкое укутывание или включение обогревателя, но на безопасном расстоянии.

FAQ

Почему у кошки холодные уши, но горячий нос?

Это нормальный процесс терморегуляции: нос охлаждает воздух при дыхании, а уши сбрасывают излишки тепла.

Можно ли греть кошке уши руками?

Да, но только если они очень холодные и животное дрожит. Главное — без резких перепадов температуры.

Что делать, если уши холодные только у одной кошки в доме?

Возможно, дело в породе или обмене веществ. Если при этом поведение и аппетит нормальные — повода для тревоги нет.

Мифы и правда

Миф: холодные уши — признак болезни.

Правда: чаще это обычная реакция организма на температуру воздуха.

Миф: кошек нужно постоянно держать в тепле.

Правда: им комфортно при 20-23 °C, а слишком тёплое помещение вредно.

Миф: если уши холодные, нужно сразу к ветеринару.

Правда: обращаться к врачу стоит только при дополнительных симптомах — вялости, апатии, отказе от еды.

3 интересных факта о кошачьих ушах

Кошка может поворачивать уши на 180 градусов — в каждом из них по 32 мышцы.

Уши помогают кошке не только слышать, но и поддерживать баланс.

По состоянию ушей можно определить эмоции: настороженные — интерес, прижатые — страх, а расслабленные — комфорт.