Кошка мёрзнет или нет? Как правильно определить температуру ушей питомца
Хозяева кошек часто тревожатся, заметив, что у питомца уши стали прохладными — особенно зимой или после прогулки на балконе. На самом деле в большинстве случаев это абсолютно естественно. Температура кошачьих ушей напрямую связана с работой системы терморегуляции, и именно благодаря ей животное поддерживает комфортное состояние даже при перепадах погоды.
Как устроены кошачьи уши
Кошачьи уши — не просто орган слуха, но и важный инструмент терморегуляции. У них очень тонкая кожа и относительно мало кровеносных сосудов, поэтому теплоотдача происходит быстрее, чем в других частях тела.
Когда кошке жарко, сосуды в ушах расширяются, увеличивая приток крови и позволяя телу охлаждаться. А когда на улице прохладно — наоборот, сужаются, чтобы сохранить внутреннее тепло. Именно в этот момент уши на ощупь становятся холодными.
"Холодные уши у кошки не всегда признак болезни — чаще всего это способ организма удержать нормальную температуру", — пояснила ветеринар Наталья Кудрявцева.
Почему уши холоднее тела
Даже у абсолютно здоровой кошки уши обычно на 1-2 градуса холоднее, чем остальные участки тела. Это естественно и не требует вмешательства. Тепло у кошки распределяется неравномерно: живот и грудь сохраняют стабильную температуру, а конечности, хвост и уши реагируют на изменения окружающей среды.
К примеру, после сна у батареи ушки могут быть чуть тёплыми, а после игры или прогулки — прохладными, особенно у короткошёрстных пород.
Основные факторы, влияющие на температуру ушей
-
Температура воздуха. Чем прохладнее в комнате или на улице, тем сильнее сужаются сосуды в ушах.
-
Влажность и сквозняки. При высокой влажности тепло теряется быстрее, а при сквозняке уши охлаждаются моментально.
-
Возраст. У молодых кошек обмен веществ активнее, поэтому их уши теплее, чем у пожилых.
-
Порода и длина шерсти. У длинношёрстных и пушистых пород (например, мейн-кунов) уши лучше защищены от холода, а у сфинксов и короткошёрстных — наоборот, чувствительнее.
-
Активность. После сна или длительного лежания температура ушей может немного снижаться — это нормально.
Когда холодные уши — это норма
-
Кошка здорова, активна, хорошо ест и играет.
-
Уши холодные только после прогулки или сна.
-
Остальные части тела — нормальной температуры.
-
Нет признаков простуды: чихания, выделений из носа, вялости.
В этом случае греть питомца не нужно. Организм сам регулирует теплообмен, и вмешательство может даже навредить.
Когда стоит насторожиться
Иногда холодные уши могут сигнализировать о проблемах:
-
кошка стала вялой, отказывается от еды;
-
уши бледные или синеватые;
-
лапы и нос тоже холодные;
-
дыхание учащённое или, наоборот, замедленное.
Такое состояние может указывать на переохлаждение, падение давления или проблемы с кровообращением. В этом случае питомца нужно согреть и обратиться к ветеринару.
Также насторожитесь, если уши не просто холодные, а переохладились на морозе. У короткошёрстных кошек и сфинксов на сильном холоде возможны даже лёгкие обморожения — особенно при влажности.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: оборачивать кошку пледом при каждом холодном ушке.
Последствие: перегрев, стресс, нарушение естественной терморегуляции.
Альтернатива: следить за общим состоянием, дать возможность согреться самой.
-
Ошибка: ставить лежанку вплотную к батарее.
Последствие: пересушивание воздуха и кожи ушей.
Альтернатива: располагать место для отдыха на расстоянии 30-50 см от источника тепла.
-
Ошибка: использовать грелку или фен.
Последствие: ожог кожи или стресс у животного.
Альтернатива: просто дать кошке тёплое укрытие — домик, ватрушку, плед.
Таблица: норма или тревожный сигнал
|Состояние ушей
|Возможная причина
|Что делать
|Холодные, но мягкие, без изменения цвета
|Норма терморегуляции
|Ничего, просто наблюдать
|Очень холодные, бледные, кошка дрожит
|Переохлаждение
|Согреть, укрыть, при необходимости — к врачу
|Холодные и влажные
|Высокая влажность или стресс
|Успокоить, перенести в сухое помещение
|Горячие, красноватые
|Воспаление, инфекция
|Проверить у ветеринара
А что если кошка — сфинкс или короткошёрстная?
У бесшерстных пород уши всегда кажутся прохладнее. У них нет шерсти, которая бы сохраняла тепло, поэтому разница в температуре особенно заметна. Таким кошкам стоит обеспечить уютное спальное место: тёплый домик или лежанку-норку.
Если питомец дрожит или прячется под одеяло, значит, ему действительно холодно — в этом случае допустимо лёгкое укутывание или включение обогревателя, но на безопасном расстоянии.
FAQ
Почему у кошки холодные уши, но горячий нос?
Это нормальный процесс терморегуляции: нос охлаждает воздух при дыхании, а уши сбрасывают излишки тепла.
Можно ли греть кошке уши руками?
Да, но только если они очень холодные и животное дрожит. Главное — без резких перепадов температуры.
Что делать, если уши холодные только у одной кошки в доме?
Возможно, дело в породе или обмене веществ. Если при этом поведение и аппетит нормальные — повода для тревоги нет.
Мифы и правда
Миф: холодные уши — признак болезни.
Правда: чаще это обычная реакция организма на температуру воздуха.
Миф: кошек нужно постоянно держать в тепле.
Правда: им комфортно при 20-23 °C, а слишком тёплое помещение вредно.
Миф: если уши холодные, нужно сразу к ветеринару.
Правда: обращаться к врачу стоит только при дополнительных симптомах — вялости, апатии, отказе от еды.
3 интересных факта о кошачьих ушах
Кошка может поворачивать уши на 180 градусов — в каждом из них по 32 мышцы.
Уши помогают кошке не только слышать, но и поддерживать баланс.
По состоянию ушей можно определить эмоции: настороженные — интерес, прижатые — страх, а расслабленные — комфорт.
