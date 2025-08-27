Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кот точит когти об дерево
Кот точит когти об дерево
© flickr.com by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:37

Когти — крючки, но не лестница: секрет кошачьего альпинизма, о котором мало кто задумывался

Зоологи объяснили, почему котята легко взбираются на дерево, но не могут слезть

Наверняка многие видели картину: котёнок жалобно мяукает на верхушке дерева, а прохожие недоумевают — если забрался, значит и слезть должен суметь. Но всё не так просто.

Как кошки взбираются на дерево

Когти у кошек загнуты наподобие крючков. Они идеально подходят для "зацепа" при движении вверх, когда животное использует силу задних лап для толчка. Взбираться по стволу — дело техники и инстинкта: кошки прирождённые охотники, и такой навык помогает им спасаться от опасности или наблюдать за добычей.

А вот спуститься — целая наука

Чтобы слезть вниз, кошке нужно двигаться головой вниз, вонзая когти в кору под углом, который для них неудобен. Большинство кошек решают задачу иначе: они либо спускаются "задом наперёд", медленно переставляя лапы, либо совершают контролируемый прыжок с безопасной высоты.

Для маленьких котят это особенно сложно. У них ещё недостаточно развит вестибулярный аппарат, нет опыта расчёта траектории и силы прыжка. Поэтому малыш легко взбирается на дерево, а вот спуститься оказывается задачей непосильной.

Почему взрослые кошки справляются сами

Со временем котята оттачивают технику "верхолазания" и учатся спускаться задом вниз. Взрослые животные уже умеют оценивать высоту и выбирать оптимальный путь: найти более пологие ветви, перебраться на соседние деревья или спрыгнуть туда, где ниже. Поэтому людей чаще зовут снимать именно малышей — взрослые пушистые "альпинисты" обычно справляются сами.

Что делать хозяину, если кошка застряла

  1. Не паникуйте — большинство кошек через несколько часов находят способ спуститься.

  2. Не зовите слишком настойчиво — громкие крики могут только напугать питомца.

  3. Привлеките едой — иногда запах лакомства на земле стимулирует спуститься.

  4. Используйте лестницу или доску — но только если это безопасно для вас.

  5. Если животное провело на дереве больше суток, и есть риск переохлаждения или обезвоживания, лучше вызвать службу спасения или пожарных.

Зачем котята лезут на деревья?

Чаще всего это связано с игрой, исследовательским интересом или попыткой спрятаться от опасности. Для них это способ проверить свои силы и расширить границы "мира". Но без навыка обратного пути они оказываются в ловушке.

Поэтому, когда вы видите котёнка на дереве, помните: он не капризничает и не хитрит, а действительно не умеет спуститься. А ваша помощь может стать для него спасением.

