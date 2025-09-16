Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:11

Страна, где кошка — вне закона: вот почему здесь действует строгий запрет на этих питомцев

Власти Норвегии ограничили ввоз кошек на Шпицберген для защиты популяции птиц

Трудно представить себе европейскую страну, где кошки находятся под полным запретом. Однако такое место существует — и речь идёт не о мифе, а о законе.

Где и почему запрещены кошки

Запрет действует на архипелаге Шпицберген (Свалбард), относящемся к Норвегии. Это территория со статусом особой автономии, расположенная в Арктике. Здесь кошек содержать запрещено категорически и без исключений.

Причина кроется в защите уникальной природы. Хрупкая экосистема Арктики уязвима для вмешательства извне. Домашние кошки — хищники, которые могли бы нанести огромный ущерб популяции морских птиц и мелких животных. Даже один свободно гуляющий кот способен нарушить баланс, уничтожая кладки редких видов.

Жизнь без кошек: чем заменяют питомцев

Жителям и приезжим, которые хотят завести животное, разрешено содержать собак, но только при условии вакцинации от бешенства. Собаки, в отличие от кошек, меньше угрожают местным видам и часто используются как ездовые.

Кроме того, местные власти строго регулируют:

  • ввоз растений, чтобы избежать появления инвазивных видов;

  • передвижение по охраняемым природным территориям;

  • использование техники и транспорта.

Все эти меры направлены на сохранение экосистемы, где любая ошибка может иметь необратимые последствия.

Плюсы и минусы такого запрета

Плюсы Минусы
Сохранение популяции птиц и местных животных Ограничение прав жителей на выбор питомца
Поддержание экологического баланса Кошачьим владельцам приходится отказываться от переезда
Пример строгой защиты природы Туристы и приезжие часто воспринимают закон как "слишком радикальный"

FAQ

Можно ли привезти кошку на Шпицберген тайно?
Нет. Это противоречит закону, и животное будет изъято.

А собаки под запрет не попадают?
Нет, их можно держать, но только вакцинированных и при условии строгого контроля.

Есть ли подобные запреты ещё где-то в Европе?
На столь жёстком уровне — только на Шпицбергене. В других странах ограничивают лишь содержание определённых пород собак или диких животных.

Запрет на кошек в Свалбарде может казаться жёстким, но это пример того, как экология ставится выше привычек людей. Здесь природа имеет абсолютный приоритет, а жизнь людей подстраивается под её правила.

