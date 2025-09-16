Страна, где кошка — вне закона: вот почему здесь действует строгий запрет на этих питомцев

Трудно представить себе европейскую страну, где кошки находятся под полным запретом. Однако такое место существует — и речь идёт не о мифе, а о законе.

Где и почему запрещены кошки

Запрет действует на архипелаге Шпицберген (Свалбард), относящемся к Норвегии. Это территория со статусом особой автономии, расположенная в Арктике. Здесь кошек содержать запрещено категорически и без исключений.

Причина кроется в защите уникальной природы. Хрупкая экосистема Арктики уязвима для вмешательства извне. Домашние кошки — хищники, которые могли бы нанести огромный ущерб популяции морских птиц и мелких животных. Даже один свободно гуляющий кот способен нарушить баланс, уничтожая кладки редких видов.

Жизнь без кошек: чем заменяют питомцев

Жителям и приезжим, которые хотят завести животное, разрешено содержать собак, но только при условии вакцинации от бешенства. Собаки, в отличие от кошек, меньше угрожают местным видам и часто используются как ездовые.

Кроме того, местные власти строго регулируют:

ввоз растений, чтобы избежать появления инвазивных видов;

передвижение по охраняемым природным территориям;

использование техники и транспорта.

Все эти меры направлены на сохранение экосистемы, где любая ошибка может иметь необратимые последствия.

Плюсы и минусы такого запрета

Плюсы Минусы Сохранение популяции птиц и местных животных Ограничение прав жителей на выбор питомца Поддержание экологического баланса Кошачьим владельцам приходится отказываться от переезда Пример строгой защиты природы Туристы и приезжие часто воспринимают закон как "слишком радикальный"

FAQ

Можно ли привезти кошку на Шпицберген тайно?

Нет. Это противоречит закону, и животное будет изъято.

А собаки под запрет не попадают?

Нет, их можно держать, но только вакцинированных и при условии строгого контроля.

Есть ли подобные запреты ещё где-то в Европе?

На столь жёстком уровне — только на Шпицбергене. В других странах ограничивают лишь содержание определённых пород собак или диких животных.

Запрет на кошек в Свалбарде может казаться жёстким, но это пример того, как экология ставится выше привычек людей. Здесь природа имеет абсолютный приоритет, а жизнь людей подстраивается под её правила.