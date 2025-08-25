Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сиамская порода
Сиамская порода
© commons.wikimedia.org by Dielquo is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 5:27

Аристократы с характером: породы кошек, которые не прощают чужаков

Эксперты: британские и сиамские кошки чаще демонстрируют признаки ревности

Считается, что такие чувства, как ревность или месть, свойственны исключительно человеку. Однако наблюдения за домашними кошками показывают: в определённых ситуациях они демонстрируют поведение, очень похожее на проявления ревности.

Почему кошка может ревновать

Главная причина — посягательство на ресурсы или территорию.

  • Новый питомец в доме чаще всего встречается шипением, агрессией и попытками напасть. Для кошки это не только потенциальная угроза, но и конкурент за еду, место и внимание хозяина.

  • Гости и новые люди тоже могут вызвать негатив. Кошка воспринимает их как соперников за столь ценный ресурс — любовь и заботу человека.

Как кошка проявляет ревность

Мурлыка может демонстрировать недовольство разными способами:

  • Агрессия - шипение, нападение, царапины, испорченные вещи или "туалетные мстительные выходки".

  • Обида - кошка прячется, демонстративно отворачивается, избегает общения.

  • Навязчивая ласка - питомец не отходит от хозяина, трётся, требует постоянного внимания.

Породы с ревнивыми чертами

Хотя многое зависит от характера конкретного животного и поведения хозяина, некоторые породы чаще показывают признаки ревности.

Британская короткошерстная

Сдержанная и "аристократичная", но не терпит чужаков. Нового жильца в доме не примет и вряд ли станет другом.

Сиамская

Эмоциональная и общительная. Резко реагирует на появление других животных, но при правильном подходе способна свыкнуться. Опытные заводчики советуют сразу брать двух котят сиамов, чтобы они не скучали в одиночку.

Шартрез

Очень привязан к хозяину и не желает делить его внимание. Может конкурировать даже с телевизором или ноутбуком, настойчиво требуя ласки.

Как помочь кошке справиться с ревностью

Чтобы минимизировать конфликты и стресс:

  • обеспечьте каждой кошке свою территорию и личные вещи (миски, лежанку, игрушки);

  • не меняйте привычный режим и не обделяйте питомца вниманием;

  • знакомьте животных постепенно, давая им время привыкнуть друг к другу.

Ревность у кошек — не миф. Она проявляется в разных формах, но при внимательном отношении со стороны хозяина конфликты удаётся сгладить. Дом может оставаться мирным, даже если в нём живут несколько кошек с непростыми характерами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кролики требуют не меньше внимания, чем кошки и собаки вчера в 21:09

Кролик — не игрушка: вот что должен знать каждый будущий хозяин

Кролик — милый, но требовательный питомец. Узнайте, как правильно заботиться о его питании, здоровье и эмоциях, чтобы он жил счастливо.

Читать полностью » Игры для ума помогают собакам снизить стресс и укрепить привязанность к хозяину вчера в 20:03

Хотите, чтобы собака жила дольше? Дайте ей задачи для ума

Не только прогулки важны для собаки: умственные игры делают её счастливее, умнее и спокойнее. Узнайте 3 лучших способа тренировать собачий ум.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, почему собаки лезут в мусор и чем это опасно вчера в 19:17

Запахи, которые манят: почему мусор так притягателен для собак

Почему собака тянется к мусору и как её от этого отучить? История, инстинкты и практические советы помогут понять и решить проблему.

Читать полностью » Кошки любят рыбу: учёные объяснили исторические и биологические причины вчера в 18:47

Кошки так любят рыбу: тайна, которая началась 3 тысячи лет назад

Почему кошки любят рыбу, но боятся воды? Ответ кроется в истории одомашнивания, биологии и тысячелетних привычках питомцев.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, почему кошки умываются после того, как их гладят вчера в 17:12

Ласкаете кошку — а она смывает ваш запах: охотничий инстинкт в действии

Почему кошка умывается сразу после ваших ласк? Это не каприз, а язык кошачьих инстинктов, который важно понимать каждому владельцу.

Читать полностью » Как отучить щенков от грызения лежанок: рекомендации ветеринаров вчера в 16:43

Неожиданное поведение щенков: что скрывает их любовь к грызению лежанок

Почему щенки грызут свои лежанки? Узнайте, как отучить питомца от этого поведения с помощью простых и эффективных методов.

Читать полностью » Как правильно купать собак осенью: рекомендации ветеринаров вчера в 16:33

Осень: как грязь и лужи превращают прогулки с собакой в настоящие испытания

Узнайте, как правильно купать собак осенью, чтобы избежать проблем со здоровьем. Полезные советы по уходу за шерстью и выбору моющих средств!

Читать полностью » Как распознать настроение кошки: рекомендации экспертов вчера в 15:24

Мяу или молчание? Как понять истинные желания вашего питомца

Узнайте, как понять желания ваших кошек! Их поведение может рассказать о многом, от потребности в личном пространстве до проявления любви.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Американский совет по упражнениям выявил лучшие методы тренировки грудных мышц
Культура и шоу-бизнес

Фильм Игоря Марченко "Счастлив, когда ты нет" получил главный приз фестиваля "Короче" в Калининграде
Туризм

Можно ли поехать отдыхать в бархатный сезон, если ребёнок учится
Еда

Как приготовить гнезда из фарша с сыром и яйцом: пошаговая инструкция
Дом

Спальня-офис: практичное решение с плотной шторой
Наука и технологии

Гипсовый крест возрастом 1400 лет найден в ОАЭ: открытие меняет историю региона
Авто и мото

Перекупщики объяснили, почему покупка подержанного авто у дилера обходится дороже частника
Красота и здоровье

В Иркутске провели сплит-трансплантацию печени подростку и женщине с циррозом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru