Аристократы с характером: породы кошек, которые не прощают чужаков
Считается, что такие чувства, как ревность или месть, свойственны исключительно человеку. Однако наблюдения за домашними кошками показывают: в определённых ситуациях они демонстрируют поведение, очень похожее на проявления ревности.
Почему кошка может ревновать
Главная причина — посягательство на ресурсы или территорию.
Новый питомец в доме чаще всего встречается шипением, агрессией и попытками напасть. Для кошки это не только потенциальная угроза, но и конкурент за еду, место и внимание хозяина.
Гости и новые люди тоже могут вызвать негатив. Кошка воспринимает их как соперников за столь ценный ресурс — любовь и заботу человека.
Как кошка проявляет ревность
Мурлыка может демонстрировать недовольство разными способами:
Агрессия - шипение, нападение, царапины, испорченные вещи или "туалетные мстительные выходки".
Обида - кошка прячется, демонстративно отворачивается, избегает общения.
Навязчивая ласка - питомец не отходит от хозяина, трётся, требует постоянного внимания.
Породы с ревнивыми чертами
Хотя многое зависит от характера конкретного животного и поведения хозяина, некоторые породы чаще показывают признаки ревности.
Британская короткошерстная
Сдержанная и "аристократичная", но не терпит чужаков. Нового жильца в доме не примет и вряд ли станет другом.
Сиамская
Эмоциональная и общительная. Резко реагирует на появление других животных, но при правильном подходе способна свыкнуться. Опытные заводчики советуют сразу брать двух котят сиамов, чтобы они не скучали в одиночку.
Шартрез
Очень привязан к хозяину и не желает делить его внимание. Может конкурировать даже с телевизором или ноутбуком, настойчиво требуя ласки.
Как помочь кошке справиться с ревностью
Чтобы минимизировать конфликты и стресс:
обеспечьте каждой кошке свою территорию и личные вещи (миски, лежанку, игрушки);
не меняйте привычный режим и не обделяйте питомца вниманием;
знакомьте животных постепенно, давая им время привыкнуть друг к другу.
Ревность у кошек — не миф. Она проявляется в разных формах, но при внимательном отношении со стороны хозяина конфликты удаётся сгладить. Дом может оставаться мирным, даже если в нём живут несколько кошек с непростыми характерами.
