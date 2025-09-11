Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:12

Оливка вместо валерьянки: вот что притягивает питомцев к этому плоду

Кошкам нельзя давать оливки с косточками из-за риска удушья

Оливки — продукт, который любят многие люди, но часто именно он вызывает неподдельный интерес у кошек. Некоторые животные ведут себя так, словно оливка действует на них, как кошачья мята. Однако у владельцев часто возникает вопрос: безопасно ли давать питомцу этот плод?

Опасность косточек

Самое важное правило — никогда не давать кошке оливку с косточкой. Хотя косточка сама по себе не токсична, она может вызвать удушье, закупорку пищевода или кишечника и серьёзные проблемы с желудочно-кишечным трактом. В тяжёлых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство. Если ваш питомец случайно проглотил косточку, нужно как можно скорее обратиться к ветеринару.

Почему кошки любят оливки

Учёные связывают интерес кошек к оливкам с веществом непеталактоном — тем же, что содержится в кошачьей мяте. Оно способно вызывать у животных эйфорию, игривость или необычное поведение. Однако далеко не каждая кошка реагирует одинаково: одни приходят в восторг, другие остаются равнодушными.

Можно ли кошке есть оливки

В небольшом количестве мякоть оливки без косточки не опасна. Но включать её в рацион постоянно не стоит. Высокое содержание соли в рассоле и низкая питательная ценность делают этот продукт нежелательным. Лучше предлагать питомцу оливку как редкое угощение и только тогда, когда вы уверены, что у животного нет негативной реакции.

Потенциальная польза

Оливки богаты витаминами А, С и Е, а также антиоксидантами и противовоспалительными веществами. У людей они помогают укреплять иммунитет, замедляют процессы старения и снижают риск заболеваний сердца. Для кошек эти свойства пока недостаточно изучены, но есть предположение, что они могут облегчать симптомы артрита или помогать в борьбе с воспалениями. Перед использованием оливок или оливкового масла в качестве лечебной добавки необходимо проконсультироваться с ветеринаром.

Когда оливки могут навредить

Есть несколько ситуаций, когда оливки опасны для кошки:

  • высокое содержание натрия может вызвать обезвоживание, дрожь, рвоту и даже судороги;

  • клетчатка нередко приводит к поносу и болям в животе;

  • при диабете оливки могут повлиять на чувствительность к инсулину;

  • косточка представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья.

Оливковое масло для кошек

Оливковое масло не токсично, и в малых дозах (не более чайной ложки) его иногда добавляют в корм. Оно может помочь при запоре, образовании шерстяных комков и поддержать иммунитет. Но использовать его нужно с осторожностью и не чаще, чем по рекомендации ветеринара.

