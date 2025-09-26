Щепотка травы — и ваш кот будто попал в другое измерение: вот какие её преимущества

Кошачья мята всегда вызывала интерес не только у заводчиков, но и у тех, кто просто наблюдал за поведением пушистых любимцев. Достаточно щепотки сушёной травы — и даже спокойный кот превращается в активного игрока, прыгает, кувыркается и ведёт себя так, словно снова стал котёнком. Это удивительное растение используется людьми уже не одно столетие, и его действие до сих пор остаётся предметом изучения.

Что представляет собой кошачья мята

Кошачья мята (Nepeta cataria) принадлежит к семейству яснотковых. Стебель у неё прямой, четырёхгранный, листья — сердцевидные, с лёгким пушком и зубчиками по краям. Высота взрослого растения достигает метра. Летом котовник покрывается белыми или слегка сиреневыми цветами, собранными в соцветия.

Секрет воздействия кроется в веществе непеталактона. Оно относится к терпеноидным соединениям и напоминает по действию феромоны. У большинства кошек (около 70-80%) именно этот компонент вызывает необычную реакцию.

Как влияет на кошек

Попадая в обонятельные рецепторы, аромат кошачьей мяты запускает выработку эндорфинов. Животное начинает мурлыкать, тереться о предметы, кататься по полу. Такое состояние похоже на эйфорию, но длится недолго — всего 10-15 минут.

Мята помогает кошкам расслабиться, снизить уровень тревожности, легче переносить стрессовые ситуации. Есть данные, что растение обладает мягким антигельминтным действием и улучшает состояние шерсти за счёт витаминов и микроэлементов.

Сравнение форм кошачьей мяты