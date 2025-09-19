Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Екатерининский дворец в Лефортово
Екатерининский дворец в Лефортово
© commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under FAL
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:56

Стены, что шепчут историю: в Москве начнут спасать уникальный дворец Екатерины II

Искусствовед Коробейникова: Екатерининский дворец в Лефортово передан музею Тропинина

Екатерининский дворец в Лефортово, уникальный памятник императорской эпохи, официально передан музею Тропинина. Об этом рассказала искусствовед Ксения Коробейникова. Здание готовят к реставрации с учётом его будущего использования для выставок, что позволит сохранить его историческую ценность и открыть для широкой публики.

Историческая ценность дворца

Екатерининский дворец — единственная сохранившаяся в Москве императорская усадьба. Он был возведён в 1773–1796 годах по указу Екатерины II на месте прежнего императорского дворца Анненгоф. Дворец пережил разрушения во время войны с Наполеоном и был восстановлен в 1823 году. Его архитектура и интерьер отражают переходный стиль от позднего барокко к классицизму, а внутреннее убранство включало художественные элементы XVIII-XIX веков.

Состояние здания перед реставрацией

На протяжении последних лет дворец постепенно разрушался. В 2022 году рассматривался вариант его продажи и последующей реставрации, но эти планы не были реализованы. Сейчас в здании заметны следы вандализма: граффити на стенах, разбитые зеркала, повреждённые бюсты и лестница XIX века. Жители Лефортово неоднократно обращали внимание на эти проблемы, фиксируя нарушения и разрушения.

Цели реставрации

Передача дворца музею Тропинина открывает новые возможности для его сохранения и использования. Планируется комплексное восстановление архитектурных и декоративных элементов, а также адаптация помещений под выставочные нужды. Экспозиции смогут включать художественные выставки, тематические экспозиции о истории Москвы и императорской эпохи, образовательные программы для школьников и студентов.

Современные подходы к сохранению культурного наследия

Реставрация исторических объектов требует особого подхода:

  1. тщательная документация текущего состояния здания, включая фотофиксацию и архитектурные замеры.

  2. использование современных материалов, совместимых с историческими конструкциями.

  3. восстановление декоративных элементов, с акцентом на историческую точность.

  4. организация временных экспозиций и мастер-классов, чтобы привлечь внимание общественности к сохранению наследия.

Плюсы и минусы передачи дворца музею

Плюсы Минусы
Сохранение исторического объекта Возможные длительные сроки реставрации
Доступность для общественных выставок Финансовые затраты на восстановление
Повышение туристической привлекательности Лефортово Ограничения в использовании помещений до завершения работ

Исторический контекст

Екатерининский дворец в Лефортово является частью императорской истории Москвы. Его строительство на месте дворца Анненгоф символизировало укрепление российской столицы как культурного центра. Восстановление после разрушений и современное использование как музейного пространства отражают изменения в подходах к сохранению исторического наследия.

Интересные факты

  1. Дворец в Лефортово сохранился в отличие от многих других московских императорских усадеб.

  2. Архитектурный стиль дворца сочетает элементы позднего барокко и классицизма.

  3. В XIX веке во дворце находились уникальные декоративные элементы, включая бюсты и зеркала, часть которых пострадала от вандализма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Режиссёр Вуди Аллен представил дебютный роман сегодня в 13:56

"Я невиновен": Вуди Аллен снова бросил вызов культуре отмены

Вуди Аллен представил свой первый роман и в большом интервью высказался о "культуре отмены". Чем примечательна его книга и что думают критики?

Читать полностью » В США в октябре состоится секретный кинопроект Тейлор Свифт к выходу нового альбома — THR сегодня в 12:57

Фанаты рискуют остаться за дверью: билеты на секретный проект Свифт могут исчезнуть за часы

Секретное событие Тейлор Свифт в кинотеатрах США обещает объединить музыку и режиссуру. Что скрывается за новым проектом певицы?

Читать полностью » Ваня Дмитриенко заработает более 56 млн рублей на концертах в Москве — сегодня в 8:49

Золотая жила поёт со сцены: концерты Дмитриенко превращаются в поток миллионов

19-летний Ваня Дмитриенко готовится собрать два "Мегаспорта". Билеты стоят до 85 тысяч рублей, а доход от шоу превысит десятки миллионов.

Читать полностью » Суд в Москве рассмотрит иск дочери продюсера сегодня в 7:42

"Комбинация" под ударом: суд может переписать авторов легендарных хитов

Наследница продюсера "Комбинации" заявила права на легендарные хиты. Суд решит, кому достанутся роялти за песни, которые слушают уже три десятилетия.

Читать полностью » В России вышел роман Виктора Пелевина сегодня в 6:48

ИИ, магия и чёрные трипы: новый роман Пелевина снова путает реальность и кошмар

Виктор Пелевин представил новый роман "A Sinistra". Герой книги отправляется в мистическое путешествие сквозь века, где сталкиваются магия и технологии.

Читать полностью » Создатель сегодня в 5:44

Руки как марионетки: как сценарист "Аббатства Даунтон" обманул болезнь и вернул себе творчество

Создатель "Аббатства Даунтон" рассказал, как победил болезнь, мешавшую ему писать. Решение оказалось необычным и рискованным.

Читать полностью » Максим Фадеев назвал условие возвращения в жюри шоу сегодня в 4:53

Попса убивает талант: Фадеев обрушился на случайных звёзд в креслах наставников

Максим Фадеев рассказал, при каком условии готов вернуться в кресло наставника «Голоса. Дети». Его слова могут изменить будущее шоу.

Читать полностью » Бен Стиллер и Джессика Честейн снимутся в мини-сериале сегодня в 3:55

"Мадагаскар" был только разминкой: теперь Стиллер и Честейн меняют маски комедии на слёзы и романтику

Бен Стиллер и Джессика Честейн объединяются в драматическом мини-сериале Apple TV+, где личная жизнь и родительские обязанности сталкиваются в неожиданных обстоятельствах.

Читать полностью »

Новости
Наука

Учёные зафиксировали связь одиночества с вариабельностью сердечного ритма у 824 человек
Садоводство

Холодостойкие и ранние сорта огурцов для разных регионов
Спорт и фитнес

Эксперт Брайан Карсон назвал принципы прогрессивной нагрузки для быстрого набора мышц
Наука

Археологи зафиксировали 950 бороздок в пещере Варибрук
Спорт и фитнес

Персональный тренер Крис Шинглс назвал основные преимущества приседаний для здоровья и фигуры
Еда

Диетолог Дезире Нильсен сравнила питательность бэйглов с творогом и классических вариантов
Красота и здоровье

Лосось, авокадо и ягоды помогают коже оставаться молодой и сияющей
Дом

Сода и перекись водорода очищают швы между плиткой и возвращают белизну
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet