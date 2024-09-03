Из сибирской скважины вынули пыльцу катайи — "гигантской панды растительного царства"

Специалисты лаборатории микропалеонтологии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН нашли ископаемую пыльцу катайи в Новосибирской области. Об открытии сообщила пресс-служба ИНГГ СО РАН во вторник.
Находка совершена при анализе проб из скважины в Карасукском районе. В составе спорово-пыльцевых спектров была идентифицирована пыльца, морфологически сходная с пыльцой современной катайи (Cathaya argyrophylla Chun et Kuang).
В Китае это дерево называют "гигантской пандой растительного царства", потому что до 1950-х оно считалось вымершим, а потом было найдено в некоторых южных провинциях Поднебесной. В прошлом же ареал этого вида был куда обширнее, что и подтверждает находка сибирских учёных.
По их мнению, максимальное распространение на юге Западной Сибири катайя получила в конце позднего олигоцена — начале раннего миоцена, то есть от 23 до 27 миллионов лет. Учитывая, что это субтропическое растение, можно считать его древнюю пыльцу своеобразным климатическим индикатором.
Полученные образцы отправили на хранение в ЦКП "Коллекции Геохрон" при ИНГГ СО РАН.
Фото: Flickr/Plant Image Library (Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic)
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