Из сибирской скважины вынули пыльцу катайи — "гигантской панды растительного царства"

Специалисты лаборатории микропалеонтологии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН нашли ископаемую пыльцу катайи в Новосибирской области. Об открытии сообщила пресс-служба ИНГГ СО РАН во вторник.

Находка совершена при анализе проб из скважины в Карасукском районе. В составе спорово-пыльцевых спектров была идентифицирована пыльца, морфологически сходная с пыльцой современной катайи (Cathaya argyrophylla Chun et Kuang).

В Китае это дерево называют "гигантской пандой растительного царства", потому что до 1950-х оно считалось вымершим, а потом было найдено в некоторых южных провинциях Поднебесной. В прошлом же ареал этого вида был куда обширнее, что и подтверждает находка сибирских учёных.

По их мнению, максимальное распространение на юге Западной Сибири катайя получила в конце позднего олигоцена — начале раннего миоцена, то есть от 23 до 27 миллионов лет. Учитывая, что это субтропическое растение, можно считать его древнюю пыльцу своеобразным климатическим индикатором.

Полученные образцы отправили на хранение в ЦКП "Коллекции Геохрон" при ИНГГ СО РАН.