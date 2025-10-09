Хрусталик мутнеет, а мы не замечаем: первые признаки катаракты, которые игнорируют тысячи

Катаракта — одно из самых распространённых заболеваний глаз, которое со временем может коснуться каждого. Это помутнение хрусталика, из-за которого ухудшается прохождение света к сетчатке, и человек начинает видеть мир словно через туман. Болезнь может быть как возрастной, так и врождённой или развиться после травм. О том, как диагностируется катаракта, когда показана операция и что представляет собой искусственный хрусталик, рассказала врач-офтальмолог Наталья Гинкель, заведующая дневным стационаром № 1 Омской клинической офтальмологической больницы имени В. П. Выходцева, в интервью РИА "Омск-информ".

Почему катаракта "молодеет"

"Поскольку в большинстве случаев катаракта — это именно возрастное изменение, чаще это заболевание проявляется после 70 лет. Но существует тенденция, что катаракта "молодеет", и уже не редкость, когда с характерными жалобами обращаются пациенты после 55 лет", — отметила Наталья Гинкель.

Помутнение хрусталика действительно чаще развивается у пожилых людей, однако сегодня офтальмологи всё чаще сталкиваются с пациентами среднего возраста. Среди причин — перенесённые вирусные заболевания, гормональные сбои, длительное пребывание на солнце без защиты глаз и нерациональное питание. В редких случаях катаракта бывает врождённой или развивается после травм глаза.

Как распознать первые признаки катаракты

Один из первых сигналов — ощущение, будто смотришь через запотевшее стекло. Зрение становится нечетким, двоятся предметы, особенно при ярком свете. Иногда человек начинает хуже различать цвета, испытывает трудности при чтении или работе за компьютером.

"Человек может обратить внимание на то, что у него "туманит' зрение, двоится в глазах, тяжело смотреть на предметы вблизи", — пояснила врач.

Подобные симптомы не всегда говорят именно о катаракте — схожие признаки бывают при глаукоме и заболеваниях сетчатки. Поэтому офтальмологи советуют проходить осмотр не реже одного раза в год.

Почему капли и БАДы не лечат катаракту

Сегодня в аптеках можно найти десятки средств, обещающих "остановить" помутнение хрусталика. Однако их эффективность не доказана.

"Рекламируемые действия лекарственных препаратов и БАДов в случае с катарактой неэффективны. На сегодня единственный метод лечения этого заболевания — хирургический", — подчеркнула Гинкель.

Проблема в том, что хрусталик — плотная биологическая линза, и вернуть его прозрачность медикаментами невозможно. Единственный способ восстановить зрение — заменить мутный хрусталик искусственным.

Как готовятся к операции

Перед вмешательством пациент проходит комплексное обследование.

"Проводится биомикроскопия — обследование структур глазного яблока с помощью щелевой лампы. Если состояние хрусталика позволяет визуализировать, проводится осмотр глазного дна", — объяснила специалист.

Кроме того, врач проверяет состояние сетчатки, измеряет длину глаза, параметры роговицы и рассчитывает индивидуальные параметры для будущей линзы. Этот расчёт позволяет подобрать модель искусственного хрусталика, подходящую именно конкретному пациенту.

Что такое интраокулярная линза

Многие пациенты путают понятия "линза" и "хрусталик".

"Хрусталиком мы называем то, что у нас находится внутри глаза — между радужкой и стекловидным телом. Это наша естественная линза. Интраокулярную линзу можно называть искусственным хрусталиком", — уточнила Гинкель.

Именно такую линзу имплантируют на место удалённого помутневшего хрусталика. Современные материалы позволяют делать искусственные линзы биосовместимыми и долговечными, что гарантирует их надёжную работу в течение всей жизни пациента.

Может ли искусственный хрусталик полностью заменить природный

"Полноценно восполнить все функции у искусственного хрусталика не получится, потому что природный хрусталик за счёт аккомодации может менять свою форму", — пояснила врач.

Естественный хрусталик способен "настраивать" зрение — делая изображение чётким на любом расстоянии. Искусственная линза, как правило, фиксирована на один фокус. Обычно врачи выбирают вариант, позволяющий хорошо видеть вдаль, а для чтения или работы за компьютером пациент пользуется очками.

Сравнение: типы искусственных хрусталиков