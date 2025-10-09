Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Крупный план глаза
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:17

Хрусталик мутнеет, а мы не замечаем: первые признаки катаракты, которые игнорируют тысячи

Офтальмолог Наталья Гинкель: катаракта всё чаще развивается у пациентов после 55 лет

Катаракта — одно из самых распространённых заболеваний глаз, которое со временем может коснуться каждого. Это помутнение хрусталика, из-за которого ухудшается прохождение света к сетчатке, и человек начинает видеть мир словно через туман. Болезнь может быть как возрастной, так и врождённой или развиться после травм. О том, как диагностируется катаракта, когда показана операция и что представляет собой искусственный хрусталик, рассказала врач-офтальмолог Наталья Гинкель, заведующая дневным стационаром № 1 Омской клинической офтальмологической больницы имени В. П. Выходцева, в интервью РИА "Омск-информ".

Почему катаракта "молодеет"

"Поскольку в большинстве случаев катаракта — это именно возрастное изменение, чаще это заболевание проявляется после 70 лет. Но существует тенденция, что катаракта "молодеет", и уже не редкость, когда с характерными жалобами обращаются пациенты после 55 лет", — отметила Наталья Гинкель.

Помутнение хрусталика действительно чаще развивается у пожилых людей, однако сегодня офтальмологи всё чаще сталкиваются с пациентами среднего возраста. Среди причин — перенесённые вирусные заболевания, гормональные сбои, длительное пребывание на солнце без защиты глаз и нерациональное питание. В редких случаях катаракта бывает врождённой или развивается после травм глаза.

Как распознать первые признаки катаракты

Один из первых сигналов — ощущение, будто смотришь через запотевшее стекло. Зрение становится нечетким, двоятся предметы, особенно при ярком свете. Иногда человек начинает хуже различать цвета, испытывает трудности при чтении или работе за компьютером.

"Человек может обратить внимание на то, что у него "туманит' зрение, двоится в глазах, тяжело смотреть на предметы вблизи", — пояснила врач.

Подобные симптомы не всегда говорят именно о катаракте — схожие признаки бывают при глаукоме и заболеваниях сетчатки. Поэтому офтальмологи советуют проходить осмотр не реже одного раза в год.

Почему капли и БАДы не лечат катаракту

Сегодня в аптеках можно найти десятки средств, обещающих "остановить" помутнение хрусталика. Однако их эффективность не доказана.

"Рекламируемые действия лекарственных препаратов и БАДов в случае с катарактой неэффективны. На сегодня единственный метод лечения этого заболевания — хирургический", — подчеркнула Гинкель.

Проблема в том, что хрусталик — плотная биологическая линза, и вернуть его прозрачность медикаментами невозможно. Единственный способ восстановить зрение — заменить мутный хрусталик искусственным.

Как готовятся к операции

Перед вмешательством пациент проходит комплексное обследование.

"Проводится биомикроскопия — обследование структур глазного яблока с помощью щелевой лампы. Если состояние хрусталика позволяет визуализировать, проводится осмотр глазного дна", — объяснила специалист.

Кроме того, врач проверяет состояние сетчатки, измеряет длину глаза, параметры роговицы и рассчитывает индивидуальные параметры для будущей линзы. Этот расчёт позволяет подобрать модель искусственного хрусталика, подходящую именно конкретному пациенту.

Что такое интраокулярная линза

Многие пациенты путают понятия "линза" и "хрусталик".

"Хрусталиком мы называем то, что у нас находится внутри глаза — между радужкой и стекловидным телом. Это наша естественная линза. Интраокулярную линзу можно называть искусственным хрусталиком", — уточнила Гинкель.

Именно такую линзу имплантируют на место удалённого помутневшего хрусталика. Современные материалы позволяют делать искусственные линзы биосовместимыми и долговечными, что гарантирует их надёжную работу в течение всей жизни пациента.

Может ли искусственный хрусталик полностью заменить природный

"Полноценно восполнить все функции у искусственного хрусталика не получится, потому что природный хрусталик за счёт аккомодации может менять свою форму", — пояснила врач.

Естественный хрусталик способен "настраивать" зрение — делая изображение чётким на любом расстоянии. Искусственная линза, как правило, фиксирована на один фокус. Обычно врачи выбирают вариант, позволяющий хорошо видеть вдаль, а для чтения или работы за компьютером пациент пользуется очками.

Сравнение: типы искусственных хрусталиков

Тип линзы Особенности Преимущества Недостатки
Монофокальная Один фокус (обычно дальний) Хорошее зрение вдаль, доступная стоимость Очки для близи обязательны
Мультифокальная Несколько фокусов Возможность видеть и вдаль, и вблизи Может давать ореолы при свете
Торическая Корректирует астигматизм Улучшает зрение при искривлении роговицы Требует точных расчётов
Аккомодирующая Частично имитирует работу естественного хрусталика Более естественное зрение Дороже, не подходит всем пациентам

Как проходит операция

Современные методы позволяют выполнять замену хрусталика амбулаторно — без госпитализации. Через микроскопический разрез (2-3 мм) хирург удаляет помутневшую часть и устанавливает новую линзу. Процедура занимает не более 15-20 минут и проходит под местной анестезией.

После операции пациент видит улучшение уже в тот же день, а полная адаптация зрения происходит в течение 1-2 недель.

Советы шаг за шагом: восстановление после операции

  1. Не трите глаз и не наклоняйте голову вниз в первые дни.

  2. Используйте назначенные капли строго по схеме.

  3. Избегайте пыли, ветра и косметики.

  4. Носите солнцезащитные очки с УФ-фильтром.

  5. Посещайте офтальмолога для контроля восстановления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать народные средства вместо операции.
    Последствие: Потеря времени и ухудшение зрения.
    Альтернатива: Современная микрохирургия глаза.

  • Ошибка: Неправильный уход после имплантации.
    Последствие: Воспаление или помутнение капсулы.
    Альтернатива: Строго соблюдать рекомендации врача.

  • Ошибка: Отказ от ежегодных осмотров.
    Последствие: Пропуск возможных осложнений.
    Альтернатива: Профилактический визит раз в год.

Мифы и правда о катаракте

  • Миф: Катаракта лечится каплями.
    Правда: Нет препаратов, способных растворить помутнение хрусталика.

  • Миф: Операция опасна и требует госпитализации.
    Правда: Сегодня вмешательство занимает меньше получаса и проходит под местной анестезией.

  • Миф: После операции зрение уже не восстановить полностью.
    Правда: Современные линзы позволяют вернуть зрение практически до нормы.

FAQ

В каком возрасте можно делать операцию?
Когда катаракта мешает нормальной жизни — возраст не имеет значения.

Можно ли имплантировать линзу в оба глаза сразу?
Да, но чаще операции проводят с интервалом 1-2 недели.

Как долго служит искусственный хрусталик?
Он рассчитан на пожизненное использование и не требует замены.

Когда можно вернуться к работе?
Через 7-10 дней при отсутствии осложнений.

