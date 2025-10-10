Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under Public domain
Опубликована сегодня в 18:15

Всё вокруг в тумане, а дело не в погоде: первый признак катаракты

Офтальмологи предупредили: капли и добавки не восстанавливают зрение при катаракте

Катаракта остаётся самой частой причиной снижения зрения у людей по всему миру. Её не зря называют болезнью "помутневшего взгляда": она развивается медленно, но верно, лишая человека чёткости и света. И хотя сегодня существуют исследования, обещающие "чудесное" растворение помутнений, медицина пока признаёт только один действенный метод лечения — хирургический.

Что происходит с глазами при катаракте

Хрусталик глаза — естественная линза, которая собирает свет и помогает фокусироваться на предметах. Когда его прозрачность нарушается, изображение начинает размываться, словно через запотевшее стекло. Это и есть катаракта.

Причина — скопление белков, которые постепенно уплотняются и мешают свету проходить внутрь глаза. Сначала человек видит чуть менее чётко, потом цвета тускнеют, появляется эффект ореолов вокруг источников света.

Иногда люди замечают, что зрачок меняет оттенок — становится серым, желтоватым или даже молочно-белым. Без лечения процесс идёт дальше — и зрение уходит полностью.

Почему развивается катаракта

Существует несколько типов заболевания, и каждый имеет свои причины.

Наиболее распространена возрастная форма — у половины людей старше 65 лет хрусталик уже частично мутнеет. Есть врождённая катаракта, вызванная генетическими особенностями, травматическая — из-за ударов или повреждений глаза, а также вторичная — следствие приёма некоторых лекарств, например, кортикостероидов.

Риск усиливают курение, диабет, частое пребывание на солнце без очков с защитой от ультрафиолета, плохое питание и обезвоживание.

Миф о том, что катаракта возникает из-за зрительного переутомления, давно развеян: напряжение глаз не способно вызвать помутнение хрусталика.

Можно ли обойтись без операции

Несмотря на развитие фармакологии, на сегодняшний день нет ни одного препарата, доказавшего способность остановить или обратить вспять катаракту.

Добавки, витамины и "природные средства" могут поддерживать общее здоровье глаз, но не восстановят прозрачность хрусталика.

Главная профилактика — здоровый образ жизни:

  • защита глаз от солнца очками с UV-фильтром;
  • отказ от курения и чрезмерного алкоголя;
  • питание, богатое антиоксидантами (цитрусовые, шпинат, брокколи, рыба с омега-3);
  • достаточное количество жидкости.

Регулярное посещение офтальмолога помогает выявить заболевание на ранней стадии, когда лечение ещё может быть максимально щадящим.

Когда пора ложиться под нож

Хирургия остаётся единственным способом вернуть зрение при катаракте. Современная операция проводится под местной анестезией, без госпитализации и боли.

Через микроскопический разрез врач удаляет мутный хрусталик и заменяет его искусственной линзой — интраокулярным имплантом. Такая линза подбирается индивидуально и может одновременно корректировать близорукость, астигматизм или дальнозоркость.

Уже через несколько часов после вмешательства пациент видит значительно лучше, а через несколько дней возвращается к привычной жизни.

"Хирургическое вмешательство остаётся единственным эффективным и безопасным способом лечения катаракты", — отметили специалисты Национального ордена врачей.

Операцию рекомендуют проводить, как только катаракта мешает повседневным делам — чтению, вождению, работе за компьютером. Затягивать не стоит: со временем ткани глаза становятся плотнее, и процедура может усложниться.

Сравнение: медикаментозные и хирургические подходы

Подход

Эффективность

Безопасность

Результат

Глазные капли, добавки

Недоказанная

Средняя

Временное облегчение, без восстановления зрения

Хирургия (факоэмульсификация)

Высокая

Очень высокая

Полное восстановление прозрачности и фокуса

Как проходит операция шаг за шагом

  1. Пациенту вводят местную анестезию — глаз обезболивают каплями.
  2. Через крошечный разрез врач вводит ультразвуковой зонд.
  3. Мутный хрусталик дробится и удаляется.
  4. На его место ставят прозрачную искусственную линзу.
  5. Разрез заживает самостоятельно — швы не требуются.

Уже через несколько часов можно идти домой. В течение недели стоит избегать пыли, бассейнов и тяжёлых нагрузок, а глаз защищать солнцезащитными очками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать визит к офтальмологу, надеясь, что "само пройдёт".
    Последствие: прогрессирующая потеря зрения и более сложная операция.
    Альтернатива: регулярные профилактические осмотры раз в год после 50 лет.
  • Ошибка: использование сомнительных "народных средств".
    Последствие: ожоги роговицы или аллергия.
    Альтернатива: проверенные препараты, назначенные врачом, и витамины для глаз с лютеином и цинком.

Плюсы и минусы операции

Плюсы

Минусы

Быстрое восстановление зрения

Необходимость кратковременной адаптации

Безопасная технология

Стоимость при выборе премиальных линз

Возможность коррекции зрения

Временные ограничения после процедуры

А что если катаракта появилась в молодом возрасте?

Редко, но катаракта может развиться и у людей до 40 лет — из-за травм, гормональной терапии или наследственных факторов.

В этом случае важно не искать чудодейственные капли, а пройти диагностику и подобрать момент для операции. Современные интраокулярные линзы служат десятилетиями, не требуя замены.

Мифы и правда

Миф: катаракта — это "плёнка" на глазу, которую можно просто снять.
Правда: мутнеет сам хрусталик, и его необходимо заменить.

Миф: после операции зрение уже не восстановится полностью.
Правда: при правильной реабилитации пациенты часто видят даже лучше, чем до болезни.

Миф: операция опасна в пожилом возрасте.
Правда: вмешательство проводят даже 90-летним пациентам, если нет противопоказаний.

Часто задаваемые вопросы

Как долго длится операция?
Процедура занимает 15-20 минут и проводится амбулаторно.

Когда можно вернуться к работе?
Большинство пациентов чувствуют себя хорошо уже на следующий день, но офтальмологи советуют воздержаться от активных нагрузок 5-7 дней.

Можно ли выбрать тип искусственной линзы?
Да, подбирают индивидуально — от стандартной монофокальной до премиальной мультифокальной, которая позволяет обходиться без очков.

Интересные факты

  1. По данным ВОЗ, катаракта вызывает почти 50% всех случаев слепоты в мире.
  2. Первые операции по удалению хрусталика проводились ещё в Древней Индии.
  3. Современные лазерные технологии позволяют проводить процедуру без разрезов.

Туризм
Озеро Брайес в Италии признано самым посещаемым водоёмом Доломитов
Красота и здоровье
Диетологи: колебания инсулина и дефицит сна усиливают аппетит вечером
Наука
Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил более 100 колец Эйнштейна в космосе
Садоводство
Комнатные растения страдают от неправильных горшков и застоя влаги — флористы предупреждают
Садоводство
Садоводам советуют использовать заборы и репелленты против зайцев — рекомендации Сергея Иванова
Еда
Учёные подтвердили: коллаген из куриного бульона поддерживает иммунитет и суставы
Наука
На спутнике Юпитера Европа обнаружены следы аммиака в подледном океане
Садоводство
Специалисты назвали недорогие способы защиты растений от холода в Пензенской области
