© wikipediа by The RedBurn is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:40

Даром убрали катализатор? На самом деле вы уже заплатили — и больше, чем думаете

Автоэксперты предупредили о рисках удаления катализатора в сервисах

Многие автовладельцы радуются, когда в автосервисе им предлагают убрать катализатор без всякой платы или за символическую сумму. На первый взгляд — выгодное предложение. Но на самом деле за этим "подарком" часто стоят риски, которые могут обернуться неприятностями для машины и её владельца.

Почему катализатор так важен

Катализатор — это не просто лишняя деталь, а ключевой элемент выхлопной системы. Его задача — снижать количество вредных выбросов и помогать автомобилю соответствовать экологическим нормам Euro-5 и Euro-6.
Без него машина не сможет пройти техосмотр и получить диагностическую карту. А значит, юридически эксплуатация авто на дорогах становится невозможной.

Откуда "щедрость" автосервисов

Механики не случайно готовы работать бесплатно. Дело в том, что катализаторы содержат драгоценные металлы — платину и палладий. Даже использованный фильтр стоит немалых денег. На премиальных моделях нередко установлено сразу два катализатора, и их перепродажа приносит сервисам ощутимый доход.

"Фактически клиенту делают скидку за счёт самой детали, которая для мастерской гораздо ценнее, чем для владельца машины", — поясняет один из руководителей сервиса.

Тонкости перепрошивки

Удаление катализатора — это не только физическое извлечение фильтра. Чтобы мотор работал корректно, требуется перепрошивка блока управления двигателем. В противном случае система не получает правильных данных от кислородных датчиков, что приводит к сбоям в работе ДВС.
Не каждый сервис располагает современным оборудованием для качественной прошивки. А неправильная настройка способна вызвать серьёзные проблемы в будущем — от нестабильной работы мотора до дорогостоящих поломок.

Чем рискует владелец авто

  • невозможность пройти техосмотр и оформить документы;

  • повышенные выбросы и, как следствие, штрафы за несоблюдение экологических норм;

  • риск поломок двигателя из-за некорректной работы датчиков;

  • снижение общей надёжности автомобиля.

