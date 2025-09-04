Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:55

Привычки, которые убивают катализатор: как водители сами ускоряют поломку

Автовладельцы не всегда задумываются о том, что некоторые привычные действия за рулём могут значительно сократить срок службы катализатора. Этот элемент отвечает за снижение вредных выбросов, и его поломка влечёт за собой дорогой ремонт. Опытные механики предупреждают: нередко сам водитель становится виновником выхода узла из строя.

Некачественное топливо

Одной из главных ошибок считается экономия на заправке. Использование дешёвого бензина сомнительного качества или топлива с неподходящим октановым числом постепенно разрушает катализатор. На первых порах последствия незаметны, но через 80-100 тысяч километров система может перестать выполнять свои функции.

"Экономия на топливе выливается в более серьезные траты впоследствии", — пояснил автомеханик.

Чтобы не довести дело до капитального ремонта, специалисты советуют заправляться только на проверенных АЗС и строго следовать рекомендациям производителя по виду топлива.

Езда на пустом баке

Ещё одна опасная привычка — регулярная езда "на лампочке". Когда в баке остаётся минимум топлива, в систему попадает осадок, скапливающийся на дне. Он способен вызвать детонацию и нанести серьёзный ущерб не только топливной системе, но и катализатору.

Решение простое: не допускать снижения уровня топлива ниже 15-20 литров. Такой запас снижает риск повреждений и обеспечивает стабильную работу двигателя.

Злоупотребление присадками

Многие водители стремятся заботиться о моторе, но чрезмерное применение химических добавок приносит больше вреда, чем пользы. Присадки действительно могут улучшить работу двигателя, но использовать их следует не чаще одного раза на 10-20 тысяч километров.

Регулярное добавление химии при каждой заправке разрушает баланс работы системы и ускоряет износ катализатора.

Слишком спокойная езда

Интересно, что катализатору вредит не только агрессивный стиль, но и чрезмерно спокойная эксплуатация. Постоянная езда на низких оборотах не позволяет системе очистки выхлопа работать эффективно.

Для профилактики механики рекомендуют иногда практиковать динамичную езду на высоких оборотах. Лучше всего делать это на загородных трассах с хорошим покрытием и минимальным трафиком. Такой режим помогает "прочистить" катализатор и продлить срок его службы.

