Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:38

Катализатор под угрозой: что делают водители, чтобы сэкономить

Автоэксперты рассказали о последствиях сверления катализаторов для двигателя

Задумывались ли вы, зачем некоторые водители решаются на сверление катализаторов в своих автомобилях? Это может показаться странным, но у этого подхода есть свои причины.

Роль катализатора в автомобиле

Катализатор, или сажевый фильтр, играет важную роль в очищении выхлопных газов от вредных веществ. Однако со временем его эффективность снижается. Он может забиваться или даже разрушаться, что негативно сказывается на работе двигателя. В таких ситуациях многие автовладельцы сталкиваются с необходимостью замены этого элемента.

Замена катализатора обойдется вам в 15-20 тысяч рублей, а для премиальных автомобилей эта сумма может достигать 60 тысяч рублей, поскольку у них может быть два фильтра. Некоторые водители рассматривают установку пламегасителя как альтернативу, но это требует изменения прошивки блока управления, что тоже не всегда удобно.

Решение: сверление катализатора

Одним из решений проблемы становится сверление катализатора. Создание нескольких отверстий в фильтре увеличивает его пропускную способность, что позволяет избежать замены. Однако это решение имеет свои недостатки: автомобиль теряет соответствие экологическим стандартам, а неправильная прошивка может привести к увеличенному расходу топлива.

Как правило, катализатор следует менять на пробеге 150-200 тысяч километров, когда он может полностью забиться или разрушиться. Если ваш автомобиль долгое время находится в одних руках, лучше заранее отложить деньги на его замену. Это будет более разумным решением в долгосрочной перспективе.

