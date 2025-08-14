Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:19

Не меняют, а дырявят: странная мода среди автовладельцев набирает обороты

Автомеханик назвал последствия сверления катализатора в автомобиле

Иногда находчивость автомобилистов удивляет даже профессионалов. Опытные водители нередко придумывают нестандартные способы продлить срок службы деталей и сэкономить на ремонте. Один из таких спорных приёмов — сверление катализатора. Казалось бы, зачем это делать, и действительно ли такой способ безопасен? На этот вопрос в беседе с порталом naavtotrasse.ru ответил автомеханик.

Что такое катализатор и зачем он нужен

Катализатор, или каталитический нейтрализатор, в современном автомобиле играет важную роль — он очищает выхлопные газы, уменьшая количество вредных веществ в атмосфере. Со временем его внутренняя структура теряет пропускную способность, а в некоторых случаях крошится, что может привести к серьёзным проблемам с двигателем.

На первый взгляд решение простое — заменить деталь на новую. Но стоимость катализатора нередко становится неприятным сюрпризом: для большинства автомобилей цена начинается от 15-20 тысяч рублей, а на премиальных моделях может достигать 50-60 тысяч. Причём нередко таких фильтров в машине два.

Почему не всегда выбирают замену

Альтернативой замене катализатора может стать установка пламегасителя. Но такой способ требует вмешательства в прошивку блока управления двигателем. В современных авто за катализатором установлен кислородный датчик, который по составу выхлопных газов корректирует подачу топливно-воздушной смеси. Если удалить катализатор и неправильно перепрошить ЭБУ, двигатель начнёт потреблять больше топлива, а его работа станет нестабильной.

Сервисные центры могут грамотно выполнить такую доработку, но многие автовладельцы ищут более дешёвый способ обойтись без серьёзных затрат.

Суть метода со сверлением

Некоторые умельцы просверливают в катализаторе одно или несколько отверстий. Это увеличивает его пропускную способность, устраняя проблему забитого фильтра. Такой подход не требует замены детали и изменения прошивки, но у него есть серьёзный минус — автомобиль перестаёт соответствовать экологическим стандартам.

На первый взгляд метод кажется бесплатным и удобным, однако специалисты предупреждают: это временная мера, которая может повлечь другие неисправности.

Когда катализатор действительно требует замены

Как правило, катализатор в исправном автомобиле служит 150-200 тысяч километров пробега. К этому времени фильтр либо полностью забивается, либо начинает разрушаться. Интересно, что нередко машина к этому моменту уже сменяет владельца.

Если же автомобиль остаётся у одного хозяина долгие годы, за это время можно накопить на новый катализатор. Его стоимость сопоставима с ценой планового большого ТО, а польза от полноценной замены значительно выше, чем от временных "ремонтных хитростей".

