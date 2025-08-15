Что установить на окна и балкон, чтобы кошка была в безопасности

Окно или балкон для кошки — это возможность наблюдать за миром, но и серьёзная опасность. Падение с высоты может закончиться травмой или гибелью, даже если кажется, что питомец "осторожный".

Сетки — первая линия защиты

Специальные антикошачьи сетки из прочного нейлона или металла выдерживают вес и когти животного. Их устанавливают на рамы окон или балконные проёмы. Важно, чтобы крепления были надёжными, а материал — без износа и дыр.

Балкон как безопасная зона

Для застеклённых балконов стоит проверить фиксацию створок и отсутствие щелей, в которые кошка может просунуть голову. Для открытых — использовать натяжные или металлические сетки с мелкой ячейкой.

Москитные сетки не подходят

Обычные москитные сетки легко выдавливаются и рвутся когтями, поэтому они не могут считаться защитой.

Дополнительные меры

Не оставлять окна на режим "проветривания" без защиты — кошка может застрять в створке.

Обустроить подоконники и балконные зоны так, чтобы питомец мог сидеть и наблюдать, не рискуя.

Установить защитные экраны для окон с распашными створками.

Безопасность — это привычка

Оборудовав окна и балкон однажды, можно надолго исключить риск. Питомец продолжит наслаждаться свежим воздухом и видом, а владелец будет спокоен.