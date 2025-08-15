Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ограничитель на окне
Ограничитель на окне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:12

Что установить на окна и балкон, чтобы кошка была в безопасности

Как обезопасить окна и балкон для кошки в квартире

Окно или балкон для кошки — это возможность наблюдать за миром, но и серьёзная опасность. Падение с высоты может закончиться травмой или гибелью, даже если кажется, что питомец "осторожный".

Сетки — первая линия защиты

Специальные антикошачьи сетки из прочного нейлона или металла выдерживают вес и когти животного. Их устанавливают на рамы окон или балконные проёмы. Важно, чтобы крепления были надёжными, а материал — без износа и дыр.

Балкон как безопасная зона

Для застеклённых балконов стоит проверить фиксацию створок и отсутствие щелей, в которые кошка может просунуть голову. Для открытых — использовать натяжные или металлические сетки с мелкой ячейкой.

Москитные сетки не подходят

Обычные москитные сетки легко выдавливаются и рвутся когтями, поэтому они не могут считаться защитой.

Дополнительные меры

Не оставлять окна на режим "проветривания" без защиты — кошка может застрять в створке.

Обустроить подоконники и балконные зоны так, чтобы питомец мог сидеть и наблюдать, не рискуя.

Установить защитные экраны для окон с распашными створками.

Безопасность — это привычка

Оборудовав окна и балкон однажды, можно надолго исключить риск. Питомец продолжит наслаждаться свежим воздухом и видом, а владелец будет спокоен.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Советы по оформлению стильного и функционального места для кошки сегодня в 3:33

5 мест в квартире, где кот будет чувствовать себя королём

Уютный уголок для кота — не роскошь, а необходимость. Рассказываем, где и как разместить зону питомца, чтобы она радовала и его, и вас.

Читать полностью » Идеи для установки стиральной машины на кухне, в ванной и прихожей сегодня в 2:29

5 гениальных мест для стиралки, о которых вы даже не догадывались

Даже в маленькой квартире стиральную машину можно вписать в интерьер так, чтобы она не мешала и была удобна в использовании. Рассказываем, как это сделать.

Читать полностью » Лучшие проекты российских и международных дизайн-студий представили в рейтинге 2025 года сегодня в 1:26

Лучшие дизайн-студии 2025 года: кто делает интерьеры, от которых захватывает дух

Дизайн-студии 2025 года удивляют технологиями, креативными решениями и вниманием к деталям. Рассказываем, кто задаёт тренды и чем они выделяются.

Читать полностью » Эксперты рассказали, какие детали влияют на первое впечатление о доме сегодня в 0:20

Ваш дом может оттолкнуть гостей за 5 секунд: 5 ошибок, которые всё портят

Первое впечатление о доме складывается за секунды. Запах, свет, чистота и детали интерьера могут превратить жильё в место, куда всегда хочется вернуться.

Читать полностью » Дезинсекторы назвали причины появления тараканов в бытовой технике вчера в 23:22

Одна ночь — и тараканов в этих приборах станет в три раза больше: действуйте сразу

Избавьтесь от тараканов на кухне! Узнайте, как они проникают в бытовую технику и что делать для профилактики — секреты и советы по борьбе с вредителями.

Читать полностью » Лавровый лист и соль: простой способ победить влажность у окна и сдержать плесень вчера в 22:49

Если окна плачут и пахнет сыростью — действуйте этим простым способом сразу

Узнайте, как простой рецепт с солью и лавровым листом поможет снизить влажность в вашем доме, предотвратить плесень и сделать вашу жизнь комфортнее.

Читать полностью » Белый уксус уничтожает до 99% бактерий и вирусов на поверхностях вчера в 21:38

99% бактерий исчезнут за пару минут: вам поможет спрей из трёх ингредиентов

Безопасно для детей, эффективно против микробов, приятно пахнет и стоит копейки — этот спрей заменит половину бытовой химии в доме.

Читать полностью » Ванная комната с плесенью: сода, вода и масло чайного дерева вернут чистоту вчера в 20:29

Плесень сбежит за 10 минут: три ингредиента, которые работают лучше химии

Устали от плесени и неприятного запаха в ванной? Узнайте, как сода, горячая вода и масло чайного дерева могут вернуть чистоту без агрессивных химикатов.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Лев Лещенко откладывает пенсию в 30 тысяч рублей на путешествия
Питомцы

Отказ кошки от питья при интересе к воде может быть связан с болезнями зубов или почек
Еда

Рецепт гуляша из свинины с морковью и луком: пошаговый способ приготовления
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Ротач назвала ролик для пресса эффективным инструментом для тренировки кора
Авто и мото

Что такое одометр и как он помогает при покупке подержанных автомобилей
Красота и здоровье

Горенков назвал туберкулёз, рак и диабет среди основных социально значимых болезней
Садоводство

Спатифиллум подходит для содержания в тени и помогает бороться с плесенью
Туризм

Туристические объекты России с оригинальным жильём
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru