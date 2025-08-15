Что установить на окна и балкон, чтобы кошка была в безопасности
Окно или балкон для кошки — это возможность наблюдать за миром, но и серьёзная опасность. Падение с высоты может закончиться травмой или гибелью, даже если кажется, что питомец "осторожный".
Сетки — первая линия защиты
Специальные антикошачьи сетки из прочного нейлона или металла выдерживают вес и когти животного. Их устанавливают на рамы окон или балконные проёмы. Важно, чтобы крепления были надёжными, а материал — без износа и дыр.
Балкон как безопасная зона
Для застеклённых балконов стоит проверить фиксацию створок и отсутствие щелей, в которые кошка может просунуть голову. Для открытых — использовать натяжные или металлические сетки с мелкой ячейкой.
Москитные сетки не подходят
Обычные москитные сетки легко выдавливаются и рвутся когтями, поэтому они не могут считаться защитой.
Дополнительные меры
Не оставлять окна на режим "проветривания" без защиты — кошка может застрять в створке.
Обустроить подоконники и балконные зоны так, чтобы питомец мог сидеть и наблюдать, не рискуя.
Установить защитные экраны для окон с распашными створками.
Безопасность — это привычка
Оборудовав окна и балкон однажды, можно надолго исключить риск. Питомец продолжит наслаждаться свежим воздухом и видом, а владелец будет спокоен.
