Как избежать болезней у кошки, просто переставив миски с водой в доме
Многие владельцы считают, что одной миски с водой на кухне достаточно. Но кошки — животные с особой физиологией: они редко пьют "просто так" и часто получают недостаточно жидкости. Это может привести к обезвоживанию и, в долгосрочной перспективе, к мочекаменной болезни.
Почему одной миски мало
В дикой природе кошка пьёт из разных источников. Если миска только одна, и стоит она рядом с едой, питомец может пить меньше — это связано с врождённым инстинктом избегать "загрязнённой" воды.
Где размещать миски
- Оптимально, если вода будет доступна в нескольких точках дома:
- В гостиной или спальне — там, где кошка проводит много времени.
- На кухне, но на расстоянии от миски с едой.
- Рядом с любимыми местами отдыха — чтобы пить было удобно.
- На разных этажах дома — если жильё многоуровневое.
Как стимулировать питьё
Некоторым кошкам больше нравится проточная вода. Фонтанчики с фильтром стимулируют интерес и помогают увеличить потребление жидкости.
Здоровье без риска
Достаточное количество свежей воды — это простая, но мощная профилактика заболеваний мочевыводящих путей. Несколько мисок, удобный доступ и чистота — ключ к долгой и здоровой жизни питомца.
