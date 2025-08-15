Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка
Кошка
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:54

Как избежать болезней у кошки, просто переставив миски с водой в доме

Как правильно разместить миски с едой и водой для кошки

Многие владельцы считают, что одной миски с водой на кухне достаточно. Но кошки — животные с особой физиологией: они редко пьют "просто так" и часто получают недостаточно жидкости. Это может привести к обезвоживанию и, в долгосрочной перспективе, к мочекаменной болезни.

Почему одной миски мало

В дикой природе кошка пьёт из разных источников. Если миска только одна, и стоит она рядом с едой, питомец может пить меньше — это связано с врождённым инстинктом избегать "загрязнённой" воды.

Где размещать миски

  • Оптимально, если вода будет доступна в нескольких точках дома:
  • В гостиной или спальне — там, где кошка проводит много времени.
  • На кухне, но на расстоянии от миски с едой.
  • Рядом с любимыми местами отдыха — чтобы пить было удобно.
  • На разных этажах дома — если жильё многоуровневое.

Как стимулировать питьё

Некоторым кошкам больше нравится проточная вода. Фонтанчики с фильтром стимулируют интерес и помогают увеличить потребление жидкости.

Здоровье без риска

Достаточное количество свежей воды — это простая, но мощная профилактика заболеваний мочевыводящих путей. Несколько мисок, удобный доступ и чистота — ключ к долгой и здоровой жизни питомца.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты рассказали, какие детали влияют на первое впечатление о доме сегодня в 0:20

Ваш дом может оттолкнуть гостей за 5 секунд: 5 ошибок, которые всё портят

Первое впечатление о доме складывается за секунды. Запах, свет, чистота и детали интерьера могут превратить жильё в место, куда всегда хочется вернуться.

Читать полностью » Дезинсекторы назвали причины появления тараканов в бытовой технике вчера в 23:22

Одна ночь — и тараканов в этих приборах станет в три раза больше: действуйте сразу

Избавьтесь от тараканов на кухне! Узнайте, как они проникают в бытовую технику и что делать для профилактики — секреты и советы по борьбе с вредителями.

Читать полностью » Лавровый лист и соль: простой способ победить влажность у окна и сдержать плесень вчера в 22:49

Если окна плачут и пахнет сыростью — действуйте этим простым способом сразу

Узнайте, как простой рецепт с солью и лавровым листом поможет снизить влажность в вашем доме, предотвратить плесень и сделать вашу жизнь комфортнее.

Читать полностью » Белый уксус уничтожает до 99% бактерий и вирусов на поверхностях вчера в 21:38

99% бактерий исчезнут за пару минут: вам поможет спрей из трёх ингредиентов

Безопасно для детей, эффективно против микробов, приятно пахнет и стоит копейки — этот спрей заменит половину бытовой химии в доме.

Читать полностью » Ванная комната с плесенью: сода, вода и масло чайного дерева вернут чистоту вчера в 20:29

Плесень сбежит за 10 минут: три ингредиента, которые работают лучше химии

Устали от плесени и неприятного запаха в ванной? Узнайте, как сода, горячая вода и масло чайного дерева могут вернуть чистоту без агрессивных химикатов.

Читать полностью » Термосы для жидкостей, еды и путешествий: как выбрать лучший вариант вчера в 19:12

Стеклянный, металлический или пластиковый термос: узнайте, какой из них не просто станет вашим помощником, но и долго прослужит.

Узнайте, как выбрать идеальный термос для еды и напитков, чтобы они долго сохраняли свою температуру, и как правильно пользоваться этим устройством, чтобы оно прослужило долго.

Читать полностью » Как помочь подростку навести порядок в комнате без конфликтов: советы эксперта вчера в 18:19

Не наказывайте за беспорядок: как порядок может стать способом самовыражения подростка

Узнайте, как помочь подростку навести порядок в своей комнате, не создавая конфликтов, и какие методы помогут ему стать более аккуратным без лишнего давления.

Читать полностью » Горчичный порошок для стирки: эффективный и экологичный способ ухода за деликатными тканями вчера в 17:59

Стирайте в горчице, и ваши вещи скажут вам спасибо за заботу

Узнайте, как правильно стирать шерстяные и шелковые вещи в горчице, чтобы удалить загрязнения и сохранить ткань мягкой и приятной на ощупь.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Августовская обрезка клубники: раскрываем секрет богатого урожая
Авто и мото

Строительство 3,2 км трассы A100 в Берлине превысило бюджет на 270 млн евро
Авто и мото

Porsche SE заявила, что не планирует производство танков
Еда

Повар рекомендует рецепт куриного паштета с грецкими орехами
Наука и технологии

Ливийская пустыня: как археологическое открытие изменит наше понимание раннего христианства
Красота и здоровье

Врач рассказал, какие омега-3, витамины и антиоксиданты полезны для когнитивного здоровья
Спорт и фитнес

Harvard Health: восстанавливающая йога помогает при болях во время менструации
Садоводство

Августовский уход за морковью: как получить сладкий и крупный урожай
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru