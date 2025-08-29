Метро для пушистых: проект, который покорил соцсети

Китайский инженер и блогер Син Чжилей вновь удивил поклонников своим необычным творчеством. На этот раз он построил для своих котов настоящий метрополитен в миниатюре — с тоннелями, станцией, эскалаторами и движущимся поездом.

От кошачьего города к подземке

Два года назад Чжилей уже прославился проектом "кошачьего города", где его питомцы могли "жить" в театре, заглядывать в магазин, отдыхать в спа или даже парковаться на собственной стоянке. Фантазия и мастерство блогера настолько впечатлили аудиторию, что многие в шутку предложили добавить метро. Инженер не стал откладывать идею в долгий ящик и принялся за работу.

Четыре месяца проектирования и сборки

Путь от замысла до готового проекта оказался непростым. Сначала блогер продумывал план: рисовал схемы будущих тоннелей, прикидывал расположение станции и подземных ходов. Затем взялся за самую сложную часть — конструирование вагонов, их движение по рельсам и систему открывающихся дверей. На все этапы ушло около четырех месяцев.

Метро для пушистых пассажиров

Теперь кошки Чжилея могут спускаться на станцию "Кэттаун" по работающему эскалатору, ждать прибытия поезда и отправляться в "подземное путешествие". В вагонах открываются двери, а самые любопытные пассажиры получают возможность заглянуть в кабину машиниста.

Такое необычное метро стало не только развлечением для питомцев, но и очередным примером того, как инженерное мышление может сочетаться с креативностью и любовью к животным. Судя по восторженным комментариям в соцсетях, поклонники уже гадают, какой необычный проект блогер воплотит следующим.