Тайна сна кошки: что говорит её поза о мозге

Мало кто задумывается, что привычная поза спящей кошки может многое рассказать об эволюции и особенностях её мозга. Недавнее исследование учёных из Италии, Германии, Канады, Швейцарии и Турции показало: чаще всего кошки выбирают сон на левом боку.

Как проходило исследование

Специалисты проанализировали 408 видеозаписей из сети, где животные находились в одном положении не менее десяти секунд. Результат оказался неожиданно однозначным: примерно в двух третях случаев питомцы отдыхали, свернувшись именно на левый бок.

Почему кошки выбирают левую сторону

Этот выбор объясняется устройством нервной системы. Когда кошка лежит на левом боку, окружающее пространство остаётся под контролем её левого глаза. Информация от него поступает в правое полушарие мозга, которое отвечает за молниеносную реакцию и оценку потенциальной опасности.

Таким образом, даже находясь в состоянии сна, хищник остаётся начеку. Его организм может восстанавливаться, но при этом сохраняется готовность к стремительным действиям.

Профессор Онур Гюнтюркюн отметил, что такая система позволяет мозгу эффективно распределять задачи: одно полушарие следит за безопасностью, а другое занимается восстановлением организма.

Роль эволюции

Такой механизм сформировался в ходе миллионов лет естественного отбора. Для диких предков кошек умение отдыхать и одновременно быть готовыми к нападению или защите было жизненно необходимым.

Сегодня домашние питомцы продолжают использовать этот древний инструмент выживания, даже если реальных угроз рядом нет. Поэтому, когда ваш кот мирно дремлет на левом боку, это не только проявление уюта, но и отражение его хищной природы.