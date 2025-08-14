Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:09

Личный опыт: кошка и обои - как мы нашли компромисс

Как я отучил кошку рвать обои без скандалов и наказаний

Моя кошка решила, что обои в коридоре — это лучший тренажёр для когтей. Каждое утро я видел новые полосы, а вечером — клочки бумаги на полу. Сначала я злился, потом смирился, а потом нашёл способ, как мы оба остались довольны.

Почему кошка дерёт обои

Кошки метят территорию не только запахом, но и визуально: следы от когтей для них — сигнал "это моё". Плюс, когти растут постоянно, и их нужно стачивать. Если у животного нет подходящего места, оно выбирает стены, мебель или двери.

Мой первый шаг — замена цели

Я купил большую вертикальную когтеточку и поставил её рядом с самым пострадавшим местом. Первые дни кошка игнорировала новинку, но я натирал её кошачьей мятой и играл с кошкой так, чтобы она цеплялась за новый "тренажёр". Через неделю когтеточка стала частью её маршрута.

Как защитить обои на время

На повреждённые участки я временно наклеил прозрачную плёнку — кошке неприятно цепляться за гладкую поверхность. Ещё один вариант — закрыть нижнюю часть стены панелями или мебелью. Этот этап нужен, чтобы животное отвыкло от старой привычки.

Перенаправление энергии

Я заметил, что кошка особенно активна утром и вечером. В эти часы я устраивал короткие игровые сессии с мячиками и удочками, чтобы она уставала и меньше интересовалась обоями.

Результат

Через месяц повреждённые участки перестали увеличиваться, а кошка переключилась на когтеточки. Теперь обои в порядке, а утренние клоки бумаги остались в прошлом.

