Мэр Ельца приютил спасённого котёнка с проблемами лап

История о спасении котёнка в Ельце получила неожиданное и очень тёплое продолжение. Глава города Вячеслав Жабин забрал пушистого пострадавшего себе домой.

Как всё произошло

16 августа, в Международный день защиты бездомных животных, прохожие услышали жалобное мяуканье из окна шестого этажа. Они вызвали службу 112, и на помощь приехали пожарные. Сотрудники МЧС поднялись по автолестнице и достали застрявшего котёнка, вернув ему шанс на жизнь.

Сначала животное передали соседям, которые согласились присмотреть за ним, пока хозяева квартиры будут в отъезде. Но вернувшиеся владельцы от котёнка отказались — у малыша появились проблемы с задними лапками.

Решение мэра

"Думаю, многие помнят историю спасения этого котенка. Позже, прочитав о дальнейшей судьбе пушистого зверя, я принял решение забрать его себе. Точнее — её. Теперь думаю, как назвать", — написал Вячеслав Жабин в своём телеграм-канале.

Мэр обратился к жителям с просьбой помочь придумать имя. Среди вариантов, которые уже предложили липчане, встречаются Симка, Мася, Масяня и Маки — в честь пожарного Максима, поднявшегося по лестнице ради спасения.

Реакция жителей

Горожане благодарят главу города за доброе сердце и отмечают, что такой поступок — пример для многих. При этом пользователи соцсетей признают: ни один человек не сможет приютить всех бездомных животных. Но проявить сострадание и взять ответственность хотя бы за одного питомца под силу каждому.