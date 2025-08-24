Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:22

Мэр Ельца приютил спасённого котёнка с проблемами лап

В Ельце глава города усыновил спасённого котёнка и попросил жителей помочь с именем

История о спасении котёнка в Ельце получила неожиданное и очень тёплое продолжение. Глава города Вячеслав Жабин забрал пушистого пострадавшего себе домой.

Как всё произошло

16 августа, в Международный день защиты бездомных животных, прохожие услышали жалобное мяуканье из окна шестого этажа. Они вызвали службу 112, и на помощь приехали пожарные. Сотрудники МЧС поднялись по автолестнице и достали застрявшего котёнка, вернув ему шанс на жизнь.

Сначала животное передали соседям, которые согласились присмотреть за ним, пока хозяева квартиры будут в отъезде. Но вернувшиеся владельцы от котёнка отказались — у малыша появились проблемы с задними лапками.

Решение мэра

"Думаю, многие помнят историю спасения этого котенка. Позже, прочитав о дальнейшей судьбе пушистого зверя, я принял решение забрать его себе. Точнее — её. Теперь думаю, как назвать", — написал Вячеслав Жабин в своём телеграм-канале.

Мэр обратился к жителям с просьбой помочь придумать имя. Среди вариантов, которые уже предложили липчане, встречаются Симка, Мася, Масяня и Маки — в честь пожарного Максима, поднявшегося по лестнице ради спасения.

Реакция жителей

Горожане благодарят главу города за доброе сердце и отмечают, что такой поступок — пример для многих. При этом пользователи соцсетей признают: ни один человек не сможет приютить всех бездомных животных. Но проявить сострадание и взять ответственность хотя бы за одного питомца под силу каждому.

Читайте также

Кролики требуют не меньше внимания, чем кошки и собаки сегодня в 21:09

Кролик — не игрушка: вот что должен знать каждый будущий хозяин

Кролик — милый, но требовательный питомец. Узнайте, как правильно заботиться о его питании, здоровье и эмоциях, чтобы он жил счастливо.

Читать полностью » Игры для ума помогают собакам снизить стресс и укрепить привязанность к хозяину сегодня в 20:03

Хотите, чтобы собака жила дольше? Дайте ей задачи для ума

Не только прогулки важны для собаки: умственные игры делают её счастливее, умнее и спокойнее. Узнайте 3 лучших способа тренировать собачий ум.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, почему собаки лезут в мусор и чем это опасно сегодня в 19:17

Запахи, которые манят: почему мусор так притягателен для собак

Почему собака тянется к мусору и как её от этого отучить? История, инстинкты и практические советы помогут понять и решить проблему.

Читать полностью » Кошки любят рыбу: учёные объяснили исторические и биологические причины сегодня в 18:47

Кошки так любят рыбу: тайна, которая началась 3 тысячи лет назад

Почему кошки любят рыбу, но боятся воды? Ответ кроется в истории одомашнивания, биологии и тысячелетних привычках питомцев.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, почему кошки умываются после того, как их гладят сегодня в 17:12

Ласкаете кошку — а она смывает ваш запах: охотничий инстинкт в действии

Почему кошка умывается сразу после ваших ласк? Это не каприз, а язык кошачьих инстинктов, который важно понимать каждому владельцу.

Читать полностью » Как отучить щенков от грызения лежанок: рекомендации ветеринаров сегодня в 16:43

Неожиданное поведение щенков: что скрывает их любовь к грызению лежанок

Почему щенки грызут свои лежанки? Узнайте, как отучить питомца от этого поведения с помощью простых и эффективных методов.

Читать полностью » Как правильно купать собак осенью: рекомендации ветеринаров сегодня в 16:33

Осень: как грязь и лужи превращают прогулки с собакой в настоящие испытания

Узнайте, как правильно купать собак осенью, чтобы избежать проблем со здоровьем. Полезные советы по уходу за шерстью и выбору моющих средств!

Читать полностью » Как распознать настроение кошки: рекомендации экспертов сегодня в 15:24

Мяу или молчание? Как понять истинные желания вашего питомца

Узнайте, как понять желания ваших кошек! Их поведение может рассказать о многом, от потребности в личном пространстве до проявления любви.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Когда убирать лук: агрономы назвали признаки зрелости урожая
Красота и здоровье

Учёные выяснили: витамин D способен замедлять биологическое старение
Дом

Избыток жидкого порошка в стиральной машине приводит к поломке
Наука и технологии

Укус тираннозавра был сильнее укусов гиганотозавра и спинозавра
Красота и здоровье

Врач Сухарева назвала опасности тартара из сырого мяса и рыбы
Мир

Великобритания закупает мобильные морги на 7,5 млн фунтов без публичных объяснений
Мир

Глава МИД Венгрии Сийярто ответил на угрозы Зеленского по поводу нефтепровода "Дружба"
Мир

Депутат Рады обвинил Зеленского в шантаже Венгрии угрозами по нефтепроводу "Дружба"
