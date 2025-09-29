Кошка как зеркало: характер хозяина меняет здоровье питомца

Считается, что кошки — существа независимые, живущие по своим правилам. Но новое исследование британских учёных показало: поведение и здоровье домашних любимцев напрямую связаны с характером и привычками их владельцев.

Учёные из Университета Ноттингем-Трент (Великобритания) изучили три тысячи кошек и их хозяев и пришли к выводу: личностные черты человека отражаются на питомце не меньше, чем уход или кормление.

Как проводилось исследование

Результаты работы опубликованы в журнале PLoS One. Для анализа использовалась модель "большой пятёрки" — система, которая выделяет пять основных характеристик личности: открытость, добросовестность, экстраверсию, доброжелательность и невротизм.

Каждый владелец заполнил анкету о своём характере, привычках и стиле общения с питомцем. После этого учёные сравнили полученные данные с состоянием здоровья и поведением кошек.

Основные выводы

Кошки людей с выраженными невротическими наклонностями чаще сталкивались с проблемами со здоровьем — например, избыточным стрессом, нарушениями сна или пищевого поведения.

Питомцы владельцев с доброжелательным характером и склонностью к полноте сами чаще набирали лишний вес.

Животные экстравертов проявляли больше активности, чаще гуляли и в целом были в лучшей физической форме.

"Состояние и поведение кошек зависит не только от сознательного ухода, но и от бессознательных особенностей их хозяев", — подчеркнул руководитель исследования Марк Фарнворт.

Сравнение влияния личностных черт на питомцев