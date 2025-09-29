Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хитрый взгляд кошки
Хитрый взгляд кошки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:10

Кошка как зеркало: характер хозяина меняет здоровье питомца

Британские учёные установили связь между личностью хозяина и поведением кошки

Считается, что кошки — существа независимые, живущие по своим правилам. Но новое исследование британских учёных показало: поведение и здоровье домашних любимцев напрямую связаны с характером и привычками их владельцев.

Учёные из Университета Ноттингем-Трент (Великобритания) изучили три тысячи кошек и их хозяев и пришли к выводу: личностные черты человека отражаются на питомце не меньше, чем уход или кормление.

Как проводилось исследование

Результаты работы опубликованы в журнале PLoS One. Для анализа использовалась модель "большой пятёрки" — система, которая выделяет пять основных характеристик личности: открытость, добросовестность, экстраверсию, доброжелательность и невротизм.

Каждый владелец заполнил анкету о своём характере, привычках и стиле общения с питомцем. После этого учёные сравнили полученные данные с состоянием здоровья и поведением кошек.

Основные выводы

  • Кошки людей с выраженными невротическими наклонностями чаще сталкивались с проблемами со здоровьем — например, избыточным стрессом, нарушениями сна или пищевого поведения.

  • Питомцы владельцев с доброжелательным характером и склонностью к полноте сами чаще набирали лишний вес.

  • Животные экстравертов проявляли больше активности, чаще гуляли и в целом были в лучшей физической форме.

"Состояние и поведение кошек зависит не только от сознательного ухода, но и от бессознательных особенностей их хозяев", — подчеркнул руководитель исследования Марк Фарнворт.

Сравнение влияния личностных черт на питомцев

Черта хозяина Особенности поведения Влияние на кошку
Невротизм тревожность, раздражительность у питомца больше стрессов и проблем со здоровьем
Доброжелательность мягкость, полнота склонность животного к ожирению
Экстраверсия активный образ жизни более подвижные и физически здоровые кошки

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать собственные привычки → ухудшение здоровья питомца → анализировать стиль жизни и корректировать его.

  • Избыточная забота или перекорм → ожирение у кошки → сбалансированное питание и дозированные лакомства.

  • Недостаток активности у хозяина → апатичное животное → совместные игры и прогулки.

А что если…

Если бы владельцы учитывали влияние своего характера на питомцев, то профилактика болезней и коррекция поведения у кошек стали бы проще. Это помогло бы избежать стресса, ожирения и других проблем, которые часто воспринимаются как "врождённые" особенности животного.

FAQ

Влияют ли привычки хозяина на кошку так же сильно, как питание?
Да, учёные утверждают, что психологические особенности не менее важны, чем рацион и уход.

Может ли активный человек "передать" свою энергичность питомцу?
Да, кошки таких людей чаще гуляют и больше двигаются.

Что делать тревожному хозяину, чтобы не навредить питомцу?
Следить за своим эмоциональным состоянием и обеспечивать кошке спокойную, предсказуемую обстановку.

