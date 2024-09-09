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Запрыгивает на столы? Простые лайфхаки, чтобы отучить вашу кошку от этой привычки
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Все столы под "кошачий контроль"? Раскрываем секреты, как это изменить

Запрыгивает на столы? Простые лайфхаки, чтобы отучить вашу кошку от этой привычки

Одна из самых распространённых и раздражающих проблем у владельцев кошек - это их страсть к лазанию по столам и другим горизонтальным поверхностям в доме. Такое поведение не только доставляет неудобства, но и может быть опасно для самого питомца. К счастью, существует несколько простых и эффективных способов, как можно отучить кошку от этой привычки.

Почему кошки любят лазать по столам?

Кошки по своей природе любопытные и активные животные. Они обожают исследовать новые пространства, запахи и текстуры. Столы и прочие возвышенные поверхности привлекают их внимание, ведь с них хорошо обозревать территорию. Кроме того, кошки любят ложиться на тёплые и гладкие предметы, а столешницы часто отвечают этим требованиям.

Эффективные методы по отучению кошки от «столового серфинга»Существует несколько способов, как можно отучить кошку запрыгивать на столы:

  1. Повышение высоты. Установите вокруг стола барьеры, например, дополнительные стулья или поставьте на него коробки. Кошке будет сложнее преодолеть такое препятствие.
  2. Использование отпугивающих средств. Разместите на столах предметы с неприятными для кошки запахами, такими как апельсиновая или лимонная цедра, гвоздика или корица. Также можно использовать специальные спреи с горьким вкусом.
  3. Награждение за хорошее поведение. Когда вы замечаете, что кошка не запрыгивает на стол, сразу похвалите ее и дайте лакомство. Это поможет закрепить нужный тип поведения.
  4. Организация альтернативных мест для игр. Предоставьте кошке интересные игрушки и возвышенные лежанки в других местах дома. Это отвлечет ее внимание от столов.
  5. Отвлечение внимания. Как только вы видите, что кошка собирается прыгнуть на стол, отвлеките ее с помощью лакомства или игрушки.
  6. Последовательность в действиях. Каждый раз, когда вы замечаете, что кошка забирается на стол, аккуратно снимайте ее и отводите в другое место. Повторяйте это, пока поведение не изменится.

Дополнительные советы:

  • Избегайте наказаний, они могут привести к стрессу и недоверию кошки.
  • Постепенно расширяйте зоны, свободные от доступа кошки, чтобы сузить её возможности.
  • Будьте терпеливы, отучение от нежелательного поведения требует времени и последовательности.

Фото: flickr.com by dougwoods.

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