Кошка чешется
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:34

Мурлыканье по подписке: как владельцы чувствуют присутствие питомца

Новый сервис позволяет получать фото и видео кошек на расстоянии

В столичном регионе набирает популярность необычный сервис под названием "кот на дистанции". Новая услуга позволяет владельцам домашних кошек оставаться на связи со своими питомцами даже тогда, когда они не могут быть рядом.

В чём суть услуги

Сервис предлагает хозяевам получать фото и видео любимцев, а также персональные записи мурлыканья. Такой формат помогает поддерживать эмоциональную связь с животным, даже если владелец находится далеко.

Эффект от новинки

По словам пользователей, регулярные напоминания о питомце поднимают настроение, снижают уровень стресса и позволяют почувствовать присутствие животного на расстоянии. Многие отмечают, что услуга укрепляет любовь к домашним животным и помогает не испытывать тоску при разлуке.

Популярность в соцсетях

Интерес к "коту на дистанции" быстро вырос благодаря телеграм-каналам и социальным сетям. Владельцы охотно делятся впечатлениями, рассказывают об удобстве и публикуют примеры полученного контента.

Итог

Необычный сервис оказался востребованным среди жителей мегаполиса, где владельцам часто приходится оставлять питомцев дома. "Кот на дистанции" стал для многих способом не терять связи с пушистыми друзьями и получать положительные эмоции каждый день.

