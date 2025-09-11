Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:32

Обычная музыка раздражает кошек: что не стоит включать питомцам

Учёные из Университета Висконсина доказали, что кошки реагируют только на специально созданную музыку

Вопрос о том, способны ли кошки получать удовольствие от музыки, долгое время оставался открытым. Недавний эксперимент учёных из Университета Висконсина помог найти ответ.

Музыка глазами кошек

Психологи Меган Сэвидж и Чарльз Сноудаун предположили: кошкам ближе звуки, которые они слышат в повседневной жизни. Для людей естественны ритмы, похожие на биение сердца или шаги, а для кошек — мурлыканье, писк котят и природные шумы.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи пригласили композитора Дэвида Тея, который создал композиции с учётом диапазона кошачьего слуха и особенностей восприятия животных.

Ход эксперимента

В исследовании участвовали 47 домашних кошек. Каждой из них включали два типа мелодий: привычные человеческие и специально написанные "кошачьи".

Результат оказался однозначным:
• на обычную музыку пушистики почти не реагировали;
• "кошачьи" треки вызывали живой интерес — животные подходили к источнику звука, тёрлись об колонки и демонстрировали положительные эмоции.

Возрастные особенности

Учёные заметили, что музыкальные предпочтения зависят и от возраста. Молодые и пожилые кошки проявляли к мелодиям больше внимания, тогда как представители среднего возраста реагировали слабее.

Выводы исследователей

Кошки действительно обладают "музыкальным вкусом", но он существенно отличается от человеческого. Их слух более чувствителен к высоким частотам и вибрациям, поэтому обычные мелодии для них могут быть слишком резкими. Специальная музыка, учитывающая эти особенности, помогает животным расслабляться и чувствовать себя комфортнее.

