Почему кошки обожают залазить в коробки: зоологи назвали пять любопытных причин

Владельцы кошек наверняка замечали, что их питомцы очень любят забираться в коробки. Зоологи объяснили, почему животное так себя ведёт.

Кошки — охотники

Несмотря на то, что кошки давно одомашнены, они всё равно остаются охотниками. Коробка для них — возможность спрятаться в засаде. Часто пушистые имитируют охоту, выпрыгивая из коробки и ловя "добычу".

Кошки любопытны

Всё, что скрыто от кошачьих глаз, вызывает у них живейший интерес. Поэтому питомец и лезет в коробку — узнать, что в ней находится. И даже если внутри ничего нет, кошка не слишком расстроится.

Кошкам нужно уединение

Даже самым общительным кошкам порой нужно уединиться от чужих глаз. Коробка отлично выполняет роль укрытия для мурлыки. Кошка может даже прятать в укромном месте фантики, резинки для волос и другие "трофеи".

Кошки так играют

Если кошка лезет в коробку, это может говорить о желании привлечь внимание хозяина и поиграть. Пушистик оценит, если вы пошуршите чем-то рядом, дав ему возможность охотиться, выпрыгивая из коробки.

Кошки нуждаются в границах

Ограниченное пространство даёт кошке чувство защищенности и уверенности, что никто не наступит на него. Особенно это важно при переезде на новое место: поставьте там пустую коробку, чтобы питомцу было проще адаптироваться к изменившимся условиям. При этом коробка должна стоять так, чтобы котик мог просматривать из неё всё помещение.

Коробка — негерметичная ёмкость в форме многогранника (чаще всего — прямоугольного параллелепипеда), выполненная из картона или другого плотного материала.

Фото: Freepik.