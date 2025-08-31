Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:22

Питомец на долгие годы: как сделать жизнь кошки долгой и здоровой

Влияние породы на здоровье кошек: какие заболевания могут сократить продолжительность жизни

Кошки — одни из самых популярных домашних питомцев. Они могут сопровождать своих хозяев на протяжении долгих лет, и многие владельцы задумываются, сколько времени им удастся провести с любимцем. Новосибирские ветеринары объясняют, как долго живут домашние кошки и влияет ли порода на их продолжительность жизни.

Средняя продолжительность жизни домашних кошек

Как сообщает новосибирский врач-нефролог Тамара Маслова из клиники "ИнТерра", в современных условиях домашние кошки живут в среднем от 12 до 15 лет. По ее словам, "сейчас у меня есть пациенты, которым от 18 до 21 года". Однако пожилые питомцы часто страдают от нескольких заболеваний одновременно, таких как болезни почек, сердца и желудочно-кишечного тракта.

Бездомные кошки, в отличие от домашних, живут значительно меньше. Они подвержены риску заражения вирусами, а также страдают от неблагоприятных факторов окружающей среды.

Что влияет на продолжительность жизни кошек?

Ветеринар Дмитрий Воронин из клиники "ВетНора" отмечает, что домашние кошки, как правило, живут около 14 лет. Он рассказывает о единственном долгожителе на его практике — питомце, прожившем 26 лет.

Как порода влияет на продолжительность жизни кошек?

По словам Тамары Масловой, порода кошки в целом не оказывает существенного влияния на продолжительность жизни. Однако у некоторых пород бывают генетические предрасположенности к определенным заболеваниям. Например, мейн-куны и сфинксы часто страдают от болезней сердца, персидские кошки — от поликистоза почек, а абиссинские и сиамские — от хронической болезни почек. Также британские и шотландские кошки склонны к патологиям сердца и суставов, а у короткохвостых пород, таких как курильские бобтейлы, часто возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Отсутствие породы не гарантирует, что кошка не будет подвержена этим заболеваниям. Некоторые болезни могут прогрессировать и значительно сократить продолжительность жизни животного.

Профилактика заболеваний у кошек

Врачи уверены, что своевременная профилактика может значительно увеличить продолжительность жизни питомца. Среди важных мер — регулярные осмотры у ветеринара, вакцинация, сбалансированное кормление и стерилизация. Стерилизация, например, снижает риск развития заболеваний молочных желез и воспалений матки у кошек.

