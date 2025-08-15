Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:49

Ваш диван перестанет страдать от когтей с этой хитростью

Способы защиты мебели от когтей кошки без ущерба интерьеру

Любая кошка воспринимает диван или кресло как идеальное место для заточки когтей. Для неё это инстинкт, а для владельца — головная боль и дополнительные расходы. Но с этим можно справиться без радикальных мер и ущерба интерьеру.

Материалы-защитники

  • На помощь приходят современные решения, которые легко интегрировать в любой стиль:
  • Прозрачные защитные накладки — почти незаметны и предохраняют обивку.
  • Мебельные чехлы — могут быть стильным элементом декора.
  • Съёмные панели из акрила — легко крепятся к боковинам дивана.
  • Спреи-репелленты — отпугивают кошку безопасным ароматом.
  • Когтеточки рядом с мебелью — направляют инстинкт в нужное русло.

Дрессировка и альтернатива

Чтобы кошка перестала портить мебель, важно предложить ей замену. Когтеточки из сизаля, картонные панели, вертикальные стойки или целые игровые комплексы помогут реализовать природную потребность в царапании.

Секрет расположения

Поставьте когтеточку там, где кошка чаще всего царапает мебель, — так у неё будет соблазн переключиться на новый объект.

Уют и гармония

Сочетая физическую защиту и умелую организацию пространства, можно сохранить и мебель, и добрые отношения с питомцем. К тому же некоторые защитные элементы могут стать стильным дополнением интерьера.

