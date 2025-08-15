Ваш диван перестанет страдать от когтей с этой хитростью
Любая кошка воспринимает диван или кресло как идеальное место для заточки когтей. Для неё это инстинкт, а для владельца — головная боль и дополнительные расходы. Но с этим можно справиться без радикальных мер и ущерба интерьеру.
Материалы-защитники
- На помощь приходят современные решения, которые легко интегрировать в любой стиль:
- Прозрачные защитные накладки — почти незаметны и предохраняют обивку.
- Мебельные чехлы — могут быть стильным элементом декора.
- Съёмные панели из акрила — легко крепятся к боковинам дивана.
- Спреи-репелленты — отпугивают кошку безопасным ароматом.
- Когтеточки рядом с мебелью — направляют инстинкт в нужное русло.
Дрессировка и альтернатива
Чтобы кошка перестала портить мебель, важно предложить ей замену. Когтеточки из сизаля, картонные панели, вертикальные стойки или целые игровые комплексы помогут реализовать природную потребность в царапании.
Секрет расположения
Поставьте когтеточку там, где кошка чаще всего царапает мебель, — так у неё будет соблазн переключиться на новый объект.
Уют и гармония
Сочетая физическую защиту и умелую организацию пространства, можно сохранить и мебель, и добрые отношения с питомцем. К тому же некоторые защитные элементы могут стать стильным дополнением интерьера.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru