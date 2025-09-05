Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кот на подоконнике
Кот на подоконнике
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 13:22

Спасти цветы и не поссориться с питомцем: зачем кошка грызёт листья

Кошки грызут комнатные растения из-за нехватки витаминов

Иногда кошки начинают систематически интересоваться растениями на подоконнике. Сначала это выглядит как игра — лёгкий укус за лист, любопытный взгляд. Но вскоре некоторые цветы начинают напоминать кусты, будто подрезанные ножницами. Для питомца это развлечение, для хозяина — тревожный сигнал.

Почему кошка это делает

У кошек есть естественная потребность в зелени. В природе они грызут траву, чтобы улучшить пищеварение или восполнить нехватку витаминов. Дома ближайшей заменой становятся комнатные растения. Иногда причина кроется в скуке: цветы превращаются в объект, на котором можно выплеснуть энергию.

В чём опасность

Не все растения безопасны для животных. Лилии, диффенбахия, монстера и многие другие способны вызвать отравление. Даже лёгкий надкус листа может привести к проблемам со здоровьем. Поэтому привычка грызть цветы — это не просто шалость, а реальная угроза для питомца.

Как решить проблему

Самый надёжный способ — убрать из дома все потенциально токсичные растения. На их место можно поставить горшки с кошачьей травой или овсом. Чаще всего животное быстро переключается: при наличии "разрешённой зелени" остальные цветы теряют привлекательность.

Полезно также предложить больше развлечений — игрушки, когтеточки, игровые комплексы. Когда кошка тратит энергию на бег и прыжки, у неё остаётся меньше желания искать "развлечение" в горшках.

Дом как общая территория

Для кошки подоконник — это часть её территории. Она хочет исследовать его, греться на солнце и заодно проверять растения. Поэтому важно не воспринимать ситуацию как борьбу, а скорее как поиск баланса: часть пространства можно отвести под цветы, часть — для питомца.

Кошка, которая грызёт растения, не делает этого назло — это проявление её природных инстинктов. Достаточно убрать опасные цветы, предложить альтернативную зелень и уделить внимание играм. Тогда подоконник снова станет местом гармонии, а не источником проблем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Натуральные ароматизаторы против неприятных запахов в доме сегодня в 5:59

Натуральные ароматизаторы: секрет приятного аромата в вашем доме

Натуральные ароматизаторы помогают избавиться от неприятных запахов и наполняют дом свежестью. Простые и безопасные решения доступны каждому.

Читать полностью » Старый носок можно превратить в саше, органайзер и игрушку для питомца сегодня в 4:05

Как непарный носок спасёт шкаф, уборку и даже питомца

Потерялся один носок? Не спешите выбрасывать второй — из него можно сделать ароматическое саше, игрушку для питомца или удобный органайзер.

Читать полностью » Сода, горчица и хозяйственное мыло помогают мыть посуду без кипятка сегодня в 3:10

Летние отключения воды: как отмыть жир без кипятка и химии

Отключили горячую воду? Жир на посуде легко убрать и в холодной — с помощью трёх простых продуктов, которые найдутся на каждой кухне.

Читать полностью » Эксперты сравнили шумоизоляцию в панельных, монолитных и кирпичных домах сегодня в 2:40

Тонкие стены против массивных перегородок: контраст панелек и сталинок

Панельный, блочный, монолитный или кирпичный? Разбираем, в каких домах легче всего спрятаться от соседского шума и где стоит искать тишину.

Читать полностью » Эксперт Никитин посоветовал закладывать 10–15% к смете на непредвиденные траты при ремонте сегодня в 1:34

Дорогая плитка не спасёт от протечки: парадокс плохой подготовки

Большинство не укладывается в смету при ремонте. Эксперт рассказал, какие ошибки ведут к перерасходу и как избежать финансовых ловушек.

Читать полностью » Эксперты объяснили, как использовать торцы мебели и дверцы шкафов на кухне сегодня в 0:31

Углы и щели крадут место: как вернуть полезное пространство

Даже маленькую кухню можно превратить в удобное и стильное пространство. Несколько нестандартных идей помогут рационально использовать каждый уголок.

Читать полностью » Учёные объяснили, чем заменить стиральный порошок: боракс, сода и уксус вчера в 23:08

Порошок закончился, а стирка нужна срочно: неожиданные заменители из кухонного шкафа

Обычные продукты из кухни могут заменить порошок и справиться с пятнами. Но использовать их нужно правильно, иначе есть риск испортить одежду.

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему ультразвуковые отпугиватели не помогают от мышей вчера в 22:03

Мыши боятся не только кошек: неожиданные запахи, которые гонят их из дома

Мыши кажутся безобидными соседями, но их появление в доме оборачивается проблемами. Узнайте, какие запахи и условия способны их отпугнуть.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт Подщеколдин: рынок автомобилей в России может оживиться осенью 2025 года
Авто и мото

Автоэксперт Дмитрий Попов: пробки ускоряют износ двигателя из-за холостого хода
Авто и мото

Вице-президент НАС Хайцеэр спрогнозировал рост цен на автомобили из-за курса доллара и утильсбора
Авто и мото

В Китае зафиксирован кризис перепроизводства автомобилей — пострадала даже BYD
Спорт и фитнес

Тренер Валерий Карпин заявил, что Георгий Джикия может получить вызов в сборную
Авто и мото

Юрист Русяев: в России можно официально оформить парковочное место
Садоводство

Сохраните корни зимой: опавшие листья – лучшая защита от морозов – простой способ
Наука и технологии

Удивительное открытие: ученые объяснили происхождение шаров Нептуна и их роль в экологии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet