Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сон с питомцем
Сон с питомцем
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:33

5 мест в квартире, где кот будет чувствовать себя королём

Советы по оформлению стильного и функционального места для кошки

Даже самые ласковые домашние кошки время от времени стремятся к уединению. Постоянное место помогает им контролировать территорию, чувствовать себя увереннее и снижает риск стресса. При этом зона питомца может стать органичной частью интерьера.

Где разместить кошачий уголок

Выбор зависит от характера животного и планировки квартиры.

  • Подоконник — отличное место для наблюдения за улицей. Плед и бортики превратят его в мини-диван.
  • Полка или тумба на высоте — для любителей контролировать всё сверху.
  • Тихий угол комнаты — с лежанкой или корзиной, оформленной в цвет интерьера.
  • Пространство под мебелью — под креслом или столом, с домиком и ковриком.
  • Межкомнатные этажерки — можно соединить с когтеточками и полками для игр.

Как оформить зону стильно

Чтобы уголок питомца не выбивался из общего стиля:

  • выбирайте нейтральные материалы (дерево, джут, лен);
  • сшейте чехлы в тон шторам или мебели;
  • добавьте рядом декор — книги, растение, лампу;
  • ставьте компактную вертикальную когтеточку или оберните ножку стола сизалем.

Если места мало

Даже в однокомнатной квартире можно найти решение:

  • подвесной гамак на радиатор или окно;
  • настенная полка;
  • лежанка внутри пуфа;
  • складной домик для временного использования.

Мини-набор для комфорта кота

В зоне питомца должно быть:

  • лежанка или домик;
  • когтеточка;
  • миска с водой (если это не кухня);
  • игрушки;
  • подушка с кошачьей мятой (по желанию).

Периодически меняйте аксессуары, чтобы питомцу было интересно. А День кошек — отличная возможность обновить его пространство: повесить полку, перешить лежанку или просто подарить новый плед.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Термосы для жидкостей, еды и путешествий: как выбрать лучший вариант вчера в 19:12

Стеклянный, металлический или пластиковый термос: узнайте, какой из них не просто станет вашим помощником, но и долго прослужит.

Узнайте, как выбрать идеальный термос для еды и напитков, чтобы они долго сохраняли свою температуру, и как правильно пользоваться этим устройством, чтобы оно прослужило долго.

Читать полностью » Как помочь подростку навести порядок в комнате без конфликтов: советы эксперта вчера в 18:19

Не наказывайте за беспорядок: как порядок может стать способом самовыражения подростка

Узнайте, как помочь подростку навести порядок в своей комнате, не создавая конфликтов, и какие методы помогут ему стать более аккуратным без лишнего давления.

Читать полностью » Горчичный порошок для стирки: эффективный и экологичный способ ухода за деликатными тканями вчера в 17:59

Стирайте в горчице, и ваши вещи скажут вам спасибо за заботу

Узнайте, как правильно стирать шерстяные и шелковые вещи в горчице, чтобы удалить загрязнения и сохранить ткань мягкой и приятной на ощупь.

Читать полностью » Почему жидкие моющие средства эффективнее порошков: советы вчера в 16:55

Порошок, гель или таблетки: советы, которые помогут не запутаться в море моющих средств

Узнайте, что лучше — стиральный порошок или жидкие моющие средства, и как выбрать безопасное средство для стирки, которое не вызовет аллергию и обеспечит хорошее качество стирки.

Читать полностью » Влияние пыли и бытовой химии на развитие рака: рекомендации от врача-онколога вчера в 15:50

Домашняя пыль как оружие: скрытые канцерогены, которые влияют на ваше тело

Узнайте, как домашняя пыль и химические вещества в квартире могут провоцировать рак, и что нужно делать, чтобы защитить себя и своих близких от токсичных веществ в воздухе.

Читать полностью » Какие материалы в доме с кошкой обречены на царапины вчера в 14:17

Личный опыт: что точно не выдержит когтей и лап в ремонте

Личный опыт: какие материалы в доме с животными быстро портятся и как сделать стены красивыми, но стойкими к когтям.

Читать полностью » Почему кошкам понравились жидкие обои больше когтеточек вчера в 13:16

Как наши жидкие обои превратились в кошачий скалодром

Личный опыт: как жидкие обои в коридоре стали кошачьим развлечением, и что мы придумали, чтобы спасти стены от когтей.

Читать полностью » Как выбрать отделку стен, чтобы кошка или собака не испортили интерьер вчера в 12:14

Краска и декоративная штукатурка: личный опыт ремонта в доме с животными

Личный опыт выбора отделки стен для квартиры с питомцами: что выдерживает когти и грязь, а что придётся перекрашивать каждый год.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Какие мышцы работают при фронтальном и классическом приседе — объясняют специалисты по фитнесу
Авто и мото

В США отзовут более 121 тысячи Range Rover из-за риска поломки подвески
Наука и технологии

Учёные создали мини-дозиметр Doze для измерения β- и γ-излучения
Еда

Пошаговый рецепт тартинов с персиками и горгонзолой за 25 минут
Авто и мото

Volkswagen прекратит выпуск внедорожника Touareg в 2026 году — Autocar
Питомцы

Корги: происхождение, характер и уход за породой по данным специалистов
Садоводство

От иксоры до бегонии: откройте секреты круглогодичного цветения вашего сада
Красота и здоровье

Врач Каплина: неправильное назначение контрацептивов говорит о низкой квалификации врача
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru