5 мест в квартире, где кот будет чувствовать себя королём

Даже самые ласковые домашние кошки время от времени стремятся к уединению. Постоянное место помогает им контролировать территорию, чувствовать себя увереннее и снижает риск стресса. При этом зона питомца может стать органичной частью интерьера.

Где разместить кошачий уголок

Выбор зависит от характера животного и планировки квартиры.

Подоконник — отличное место для наблюдения за улицей. Плед и бортики превратят его в мини-диван.

Полка или тумба на высоте — для любителей контролировать всё сверху.

Тихий угол комнаты — с лежанкой или корзиной, оформленной в цвет интерьера.

Пространство под мебелью — под креслом или столом, с домиком и ковриком.

Межкомнатные этажерки — можно соединить с когтеточками и полками для игр.

Как оформить зону стильно

Чтобы уголок питомца не выбивался из общего стиля:

выбирайте нейтральные материалы (дерево, джут, лен);

сшейте чехлы в тон шторам или мебели;

добавьте рядом декор — книги, растение, лампу;

ставьте компактную вертикальную когтеточку или оберните ножку стола сизалем.

Если места мало

Даже в однокомнатной квартире можно найти решение:

подвесной гамак на радиатор или окно;

настенная полка;

лежанка внутри пуфа;

складной домик для временного использования.

Мини-набор для комфорта кота

В зоне питомца должно быть:

лежанка или домик;

когтеточка;

миска с водой (если это не кухня);

игрушки;

подушка с кошачьей мятой (по желанию).

Периодически меняйте аксессуары, чтобы питомцу было интересно. А День кошек — отличная возможность обновить его пространство: повесить полку, перешить лежанку или просто подарить новый плед.