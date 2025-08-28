Когда когти превращаются в проблему: риск боли и воспалений

Кошачьи когти нередко становятся причиной неприятностей для хозяев. Питомцы царапают мебель, задевают людей или вовсе перестают стачивать когти самостоятельно, из-за чего те врастают и причиняют боль. Чтобы избежать проблем, важно правильно ухаживать за когтями и вовремя их подрезать.

Зачем кошкам подрезают когти

Когти для кошки — это не только оружие, но и важный инструмент в повседневной жизни. С их помощью животное удерживает равновесие, лазает по поверхностям и даже выражает эмоции. Обычно кошки сами следят за состоянием когтей, стачивая их о когтеточки.

«Иногда достаточно поставить когтеточку или обмотать старый стул джутовой веревкой — и кот будет очень доволен. Но бывают ленивые животные, у которых когти чрезмерно отрастают», — сказал ветеринарный врач Михаил Шеляков.

Если питомец не ухаживает за когтями, они могут впиваться в подушечки лап и доставлять боль. В других случаях хозяевам приходится подрезать когти из-за их чрезмерной остроты — чтобы избежать порчи мебели или случайных царапин.

Чем стричь когти

Многие хозяева по привычке используют маникюрные ножницы, но это может повредить коготь. Его структура отличается от человеческого ногтя, и при сдавливании он легко трескается. Это приводит к боли и воспалению.

«Не стоит пользоваться маникюрными ножницами, потому что коготок у кошки хрупкий и может треснуть. Поэтому лучше купить специальные когтерезки», — советует Михаил Шеляков.

Специальные инструменты действуют по принципу гильотины: они обрезают коготь сразу со всех сторон, делая срез ровным и безопасным.

Как правильно подстригать когти

Главное правило — не задевать живую часть когтя, где проходят сосуды. У светлых когтей она хорошо видна: ближе к лапе коготь становится розовым. У темных когтей стоит подсветить лапу фонариком. Подрезать нужно лишь прозрачный кончик — всего несколько миллиметров.

Если хозяин боится ошибиться, лучше срезать меньше, чем больше. Повреждение вызывает боль и кровотечение, а в дальнейшем кот может сопротивляться процедуре.

Оптимально стричь когти, когда питомец расслаблен — после еды или активной игры. Иногда удобно делать это вдвоем: один держит кошку, другой подрезает. Важно действовать спокойно, разговаривать с животным и поощрять его лакомством.

Как часто стричь когти

Универсального графика нет. Всё зависит от активности кошки и частоты использования когтеточки. Активным питомцам регулярная стрижка почти не нужна.

«Если кот царапается и часто нападает на ноги, то достаточно стричь когти раз в три недели. Если речь идет о гигиене, то достаточно обрабатывать когти раз в полгода», — подчеркнул Михаил Шеляков.

Накладки на когти

В продаже встречаются пластиковые колпачки для когтей, которые фиксируются клеем. Считается, что они защищают мебель и хозяев от царапин. Однако на практике животные нередко снимают их самостоятельно или испытывают сильный дискомфорт.

По словам эксперта, такие накладки уместны в медицинских целях — например, при эпилепсии, когда животное может поранить себя, или при грибковом поражении когтей.

Можно ли делать операцию «мягкие лапки»

Некоторые владельцы считают решением проблемы полное удаление когтей. Однако операция, известная как «мягкие лапки», фактически ампутирует фалангу пальца.

«У операции есть строгие медицинские показания — эпилепсия или аномальный рост когтей. Но её нельзя проводить, если кот просто портит имущество», — заключил Михаил Шеляков.

Правильный уход за когтями позволяет сохранить здоровье животного и избавить хозяев от лишних проблем.